Χειμερινή διακόσμηση σπιτιού: Πώς να δημιουργήσεις ζεστή ατμόσφαιρα

Το σπίτι ως καταφύγιο τις κρύες μέρες.

Ο χειμώνας μας κρατά περισσότερο στο σπίτι. Γι’ αυτό η διακόσμηση παίζει σημαντικό ρόλο στη διάθεσή μας. Δεν χρειάζονται μεγάλες αλλαγές για να μεταμορφώσεις τον χώρο σου. Μικρές πινελιές αρκούν για να δημιουργήσεις θαλπωρή.

Υφές που ζεσταίνουν

Υφάσματα όπως πλεκτά, μάλλινα και βαμβακερά προσθέτουν αίσθηση άνεσης. Μαξιλάρια, ριχτάρια και κουβέρτες αλλάζουν αμέσως την εικόνα του σαλονιού και κάνουν τον χώρο πιο φιλόξενο.

Φωτισμός με ατμόσφαιρα

Ο σωστός φωτισμός είναι καθοριστικός τον χειμώνα. Ζεστό φως, επιτραπέζια φωτιστικά και μικρές πηγές φωτισμού δημιουργούν ηρεμία και χαλάρωση, ειδικά τα απογεύματα.

Μικρές αλλαγές με μεγάλο αποτέλεσμα

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις έπιπλα. Αλλαγή στα υφάσματα, στα χρώματα και στις λεπτομέρειες αρκεί για να νιώσεις τον χώρο σου ανανεωμένο.