Boho καλοκαιρινή διακόσμηση στο μπαλκόνι: Οι ιδέες που θα το μετατρέψουν στο αγαπημένο σου σημείο του σπιτιού

Το καλοκαίρι το μπαλκόνι γίνεται προέκταση του σπιτιού. Είναι το μέρος όπου πίνουμε τον πρώτο καφέ της ημέρας, διαβάζουμε ένα βιβλίο το απόγευμα, απολαμβάνουμε ένα ποτήρι κρασί το βράδυ ή περνάμε χρόνο με φίλους μέχρι αργά.

Γι’ αυτό και αξίζει να του δώσουμε λίγη περισσότερη προσοχή.

Τα τελευταία χρόνια το boho στιλ παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές στη διακόσμηση εξωτερικών χώρων. Και όχι άδικα. Συνδυάζει φυσικά υλικά, γήινες αποχρώσεις, άνεση και ανεπιτήδευτη αισθητική, δημιουργώντας χώρους που αποπνέουν χαλάρωση και ζεστασιά.

Το καλύτερο όμως είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και στο πιο μικρό μπαλκόνι, χωρίς να απαιτεί μεγάλες αλλαγές ή ακριβά έπιπλα.

Ξεκίνα με μια ουδέτερη χρωματική βάση

Το boho στιλ αγαπά τις φυσικές αποχρώσεις. Λευκό, μπεζ, εκρού, άμμος, γκρι της πέτρας και ζεστό καφέ αποτελούν την ιδανική βάση.

Αυτά τα χρώματα κάνουν τον χώρο να δείχνει πιο φωτεινό και επιτρέπουν στα υπόλοιπα διακοσμητικά στοιχεία να ξεχωρίσουν χωρίς να δημιουργούν ένταση.

Αν έχεις ήδη έπιπλα σε σκούρο χρώμα, δεν χρειάζεται να τα αντικαταστήσεις. Αρκεί να προσθέσεις πιο ανοιχτόχρωμα μαξιλάρια ή ένα λινό ριχτάρι για να αλλάξει αμέσως η συνολική εικόνα.

Τα φυσικά υλικά είναι η «ψυχή» του boho

Ξύλο, ρατάν, μπαμπού, ψάθα, λινό και βαμβάκι είναι τα υλικά που κυριαρχούν.

Ένα μικρό ξύλινο τραπεζάκι, μια ψάθινη καρέκλα ή ένα καλάθι αποθήκευσης μπορούν να αλλάξουν εντελώς την αισθητική του μπαλκονιού.

Δεν χρειάζεται να αγοράσεις ολόκληρο σετ επίπλων. Μερικές σωστές προσθήκες αρκούν για να δημιουργήσουν την αίσθηση που αναζητάς.

Μαξιλάρια παντού

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει το boho στιλ, αυτό είναι η άνεση.

Γέμισε τον χώρο με διαφορετικά μαξιλάρια σε ουδέτερες αποχρώσεις ή με διακριτικά ethnic μοτίβα. Μπορείς να συνδυάσεις διαφορετικές υφές χωρίς να φοβάσαι ότι θα δείχνουν αταίριαστες.

Το μυστικό είναι να παραμείνεις στην ίδια χρωματική παλέτα. Έτσι το αποτέλεσμα θα δείχνει προσεγμένο αλλά όχι υπερβολικά «στημένο».

Τα φαναράκια δημιουργούν ατμόσφαιρα

Ο σωστός φωτισμός αλλάζει εντελώς έναν εξωτερικό χώρο. Αντί για έντονα λευκά φώτα, προτίμησε θερμό φωτισμό.

Γιρλάντες LED, ψάθινα φαναράκια, γυάλινα κεριά ή μικρά ηλιακά φωτιστικά δημιουργούν μια χαλαρή ατμόσφαιρα που θυμίζει καλοκαιρινό boutique ξενοδοχείο.

Το βράδυ είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά.

Τα φυτά ολοκληρώνουν την εικόνα

Ένα boho μπαλκόνι χωρίς φυτά δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο. Δεν χρειάζεται όμως να μετατρέψεις τον χώρο σε θερμοκήπιο.

Μερικές γλάστρες με λεβάντα, βασιλικό, δεντρολίβανο, ελιά, μονστέρα ή φοινικόφυλλα αρκούν για να δημιουργήσουν πιο φυσική ατμόσφαιρα.

Οι πήλινες γλάστρες και τα ψάθινα κασπώ ταιριάζουν ιδανικά σε αυτό το στιλ.

Ένα χαλί εξωτερικού χώρου κάνει τεράστια διαφορά

Πολλοί ξεχνούν το πάτωμα όταν διακοσμούν το μπαλκόνι.

Ένα χαλί εξωτερικού χώρου σε μπεζ ή φυσικές αποχρώσεις «δένει» όλα τα υπόλοιπα στοιχεία και κάνει τον χώρο να δείχνει σαν συνέχεια του σαλονιού.

Είναι μία από τις πιο οικονομικές αλλαγές με το μεγαλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Δημιούργησε μια μικρή γωνιά χαλάρωσης

Ακόμη και αν το μπαλκόνι είναι μικρό, προσπάθησε να δημιουργήσεις ένα σημείο αποκλειστικά για χαλάρωση. Μια πολυθρόνα, ένα χαμηλό τραπεζάκι και ένα φυτό αρκούν για να αποκτήσεις το δικό σου καταφύγιο.

Εκεί μπορείς να απολαμβάνεις τον πρωινό καφέ, να εργάζεσαι με το laptop ή να διαβάζεις ένα βιβλίο τα βράδια.

Δεν χρειάζονται πολλά τετραγωνικά για να δημιουργηθεί μια όμορφη αίσθηση.

Πρόσθεσε προσωπικές πινελιές

Το boho στιλ δεν ακολουθεί αυστηρούς κανόνες. Αντίθετα, βασίζεται στην προσωπικότητα του χώρου.

Ένα χειροποίητο κεραμικό βάζο, μερικά ταξιδιωτικά σουβενίρ, ένα ιδιαίτερο φανάρι ή μια παλιά ξύλινη σκάλα που λειτουργεί ως βάση για γλάστρες μπορούν να κάνουν το μπαλκόνι να δείχνει μοναδικό.

Απέφυγε όμως τις υπερβολές. Λίγα προσεγμένα αντικείμενα είναι αρκετά.

Δεν χρειάζεται μεγάλο budget

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του boho είναι ότι δεν απαιτεί ακριβά διακοσμητικά.

Πολλά αντικείμενα μπορείς να τα βρεις σε καταστήματα οικονομικής διακόσμησης, σε παζάρια ή ακόμη και να τα ανανεώσεις μόνη σου με λίγη δημιουργικότητα.

Ένα παλιό ξύλινο σκαμπό μπορεί να βαφτεί. Μια απλή γλάστρα μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε ψάθινο καλάθι. Ένα λευκό ύφασμα μπορεί να γίνει όμορφο ριχτάρι.

Το αποτέλεσμα εξαρτάται περισσότερο από τον συνδυασμό των στοιχείων παρά από το κόστος τους.

Το πιο όμορφο σημείο του σπιτιού μπορεί να είναι μόλις λίγα τετραγωνικά

Δεν χρειάζεται να μένεις σε μονοκατοικία με μεγάλο κήπο για να απολαμβάνεις καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Ένα μικρό μπαλκόνι μπορεί να μεταμορφωθεί σε έναν χώρο που θυμίζει διακοπές, αρκεί να επενδύσεις σε φυσικά υλικά, ζεστό φωτισμό, φυτά και άνεση.

Γιατί τελικά, η ουσία του boho στιλ δεν είναι να αντιγράψεις μια φωτογραφία από το Pinterest.

Είναι να δημιουργήσεις έναν χώρο που σε κάνει να χαλαρώνεις, να απολαμβάνεις τις καλοκαιρινές βραδιές και να ανυπομονείς να επιστρέψεις σπίτι μετά από μια γεμάτη ημέρα.