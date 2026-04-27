Άνοιξη στην ΙΚΕΑ: Νέα προϊόντα για μικρές αλλαγές αλλά μεγάλη ανανέωση στο σπίτι σας

DECO - ECO LIVING
27/04/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 06.05.2026 - 14:13)
Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, υποδέχεται την Άνοιξη με μια νέα συλλογή προϊόντων προτείνοντας λύσεις για την ανανέωση του σπιτιού, εύκολα, οικονομικά και με στυλ.

Η νέα συλλογή ΙΚΕΑ για την Άνοιξη ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στο σύγχρονο design, τη λειτουργικότητα και τις προσιτές τιμές, προσφέροντας λύσεις που αναδεικνύουν κάθε προσωπικό χώρο. Μέσα από νέα έπιπλα, λευκά είδη και αξεσουάρ, κάθε δωμάτιο μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα ζεστό και ολοκληρωμένο περιβάλλον που αντανακλά την προσωπικότητα όσων ζουν σε αυτό.

Στο επίκεντρο της συλλογής βρίσκεται η έννοια της καθημερινής απόλαυσης στο σπίτι. Η περιστρεφόμενη πολυθρόνα LILLESÄTER, με τον οργανικό σχεδιασμό και την άνετη κατασκευή της, δίνει χαρακτήρα στο σαλόνι και γίνεται το ιδανικό σημείο χαλάρωσης. Δίπλα της, ο καναπές SALTMYRAN δημιουργεί έναν φιλόξενο χώρο για κάθε στιγμή της ημέρας, ενώ το χαλί MARKBLÅMME, με τα ιδιαίτερα μοτίβα και τις εναλλαγές υφών, προσθέτει ένταση και προσωπικότητα στον χώρο.

Η αίσθηση ζεστασιάς συνεχίζεται και στο υπνοδωμάτιο, όπου λευκά είδη με απαλή υφή και σύγχρονες αποχρώσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον που ενισχύει τη χαλάρωση και αίσθηση άνεσης. Την ίδια στιγμή, οι κουρτίνες PELARKÖRSBÄR φιλτράρουν διακριτικά το φυσικό φως προσδίδοντας μια ανάλαφρη, φυσική κίνηση στον χώρο, και μια κομψή διακοσμητική πινελιά.

Ιδιαίτερη θέση στη συλλογή έχουν και τα διακοσμητικά στοιχεία που ολοκληρώνουν την εικόνα του σπιτιού. Από κεραμικά βάζα και υφάσματα μέχρι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, κάθε αντικείμενο συμβάλλει στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας που αποπνέει οικειότητα και στυλ. Παράλληλα, τα ηχεία KALLSUP φέρνουν τη μουσική σε κάθε γωνιά του σπιτιού, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία χαλάρωσης και διασκέδασης.

Η καθημερινότητα γίνεται ακόμη πιο απολαυστική μέσα από νέες γευστικές προτάσεις, όπως τα τραγανά φαλάφελ με κουσκούς και aioli σως, αλλά και το κρεμώδες ρύζι με λαχανικά και καρύδα LÄTTLAGAT, που έρχονται να συμπληρώσουν ιδανικά τη συνολική εμπειρία φιλοξενίας στο σπίτι.

