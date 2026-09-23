Ανέβηκε η υγρασία στο σπίτι; 7 πράγματα που πρέπει να κάνεις μετά τις πρώτες βροχές

Μετά από εβδομάδες ζέστης, η πρώτη δυνατή βροχή είναι σχεδόν ανακούφιση.

Μέχρι που κλείνεις τα παράθυρα, απλώνεις την πρώτη μπουγάδα μέσα στο σπίτι και την επόμενη ημέρα αναρωτιέσαι γιατί το μπάνιο μυρίζει διαφορετικά και οι πετσέτες αρνούνται να στεγνώσουν.

Οι πρώτες βροχές δεν σημαίνουν ότι ξαφνικά αποκτήσαμε χειμώνα. Σημαίνουν όμως ότι αλλάζουν οι συνθήκες μέσα στο σπίτι και κυρίως ότι χρειάζεται να προσέξουμε λίγο περισσότερο αερισμό και υγρασία.

1. Αέρισε το σπίτι τη σωστή στιγμή

Το πρώτο ένστικτο μετά τη βροχή είναι να κρατήσουμε τα πάντα κλειστά.

Όμως ένα σπίτι χρειάζεται καθημερινή ανανέωση του αέρα, ειδικά όταν μαγειρεύουμε, κάνουμε μπάνιο ή στεγνώνουμε ρούχα μέσα.

Όταν οι εξωτερικές συνθήκες το επιτρέπουν, άνοιξε παράθυρα σε διαφορετικά δωμάτια για λίγα λεπτά ώστε να δημιουργηθεί ρεύμα. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το να αφήσεις ένα παράθυρο ελάχιστα ανοιχτό για ώρες.

2. Μην αφήνεις το μπάνιο να γίνει… τροπικό κλίμα

Ένα ζεστό ντους γεμίζει γρήγορα το μπάνιο με υδρατμούς.

Αν υπάρχει παράθυρο, άνοιξέ το μετά το μπάνιο. Αν έχεις εξαερισμό, χρησιμοποίησέ τον.

Και μην αφήνεις βρεγμένες πετσέτες τσαλακωμένες ή διπλωμένες. Άπλωσέ τες ώστε να στεγνώνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Το ίδιο ισχύει για το χαλάκι μπάνιου, που συχνά μένει υγρό πολύ περισσότερο απ’ όσο αντιλαμβανόμαστε.

3. Πρόσεξε πού στεγνώνεις τα ρούχα

Βρέχει έξω, άρα η απλώστρα μεταφέρεται μέσα. Λογικό.

Το πρόβλημα είναι ότι όλη αυτή η υγρασία από τα βρεγμένα ρούχα καταλήγει στον αέρα του δωματίου.

Αν πρέπει να στεγνώσεις ρούχα μέσα, επίλεξε χώρο που αερίζεται καλά και απόφυγε, αν μπορείς, να γεμίσεις την κρεβατοκάμαρα με βρεγμένα ρούχα λίγο πριν κοιμηθείς.

Και όσο δελεαστικό κι αν είναι, μην τα αφήνεις πολλές ώρες μέσα στο πλυντήριο μετά το τέλος του κύκλου. Η χαρακτηριστική μυρωδιά που αποκτούν μετά δύσκολα κρύβεται.

4. Έλεγξε τα «ύποπτα» σημεία

Οι πρώτες ημέρες με αυξημένη υγρασία είναι καλή ευκαιρία για έναν γρήγορο έλεγχο.

Κοίτα γύρω από κουφώματα, πίσω από μεγάλα έπιπλα που ακουμπούν σε εξωτερικούς τοίχους, στις γωνίες του μπάνιου και γύρω από σημεία όπου έχει εμφανιστεί υγρασία στο παρελθόν.

Δεν χρειάζεται εμμονή. Αλλά μια μικρή αλλοίωση στον τοίχο αντιμετωπίζεται πολύ ευκολότερα όταν την παρατηρήσεις νωρίς παρά όταν έχει εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα μούχλας.

5. Άφησε τις ντουλάπες να αναπνεύσουν

Οι γεμάτες μέχρι ασφυξίας ντουλάπες δεν βοηθούν καθόλου στην κυκλοφορία του αέρα.

Ειδικά τώρα που αρχίζουμε σταδιακά να κατεβάζουμε περισσότερα φθινοπωρινά ρούχα, μην πιέσεις τα πάντα μέσα.

Άφησε λίγο χώρο ανάμεσα στα ρούχα και μην αποθηκεύεις ποτέ κάτι που είναι έστω και ελαφρώς νωπό.

Αν μια ντουλάπα έχει ήδη χαρακτηριστική μυρωδιά υγρασίας ή εμφανή σημάδια μούχλας, το θέμα χρειάζεται αντιμετώπιση στην πηγή και όχι απλώς ένα αρωματικό φακελάκι.

6. Μην προσπαθείς να καλύψεις την κλεισούρα με άρωμα

Κερί, diffuser και spray μπορούν να κάνουν έναν χώρο πιο ευχάριστο. Δεν αφαιρούν όμως την υγρασία.

Αν το σπίτι μυρίζει επίμονα «κλειστό» μετά τις βροχές, ψάξε πρώτα την αιτία: πετσέτες, ρούχα που δεν έχουν στεγνώσει καλά, κάδος, μπάνιο, παπούτσια που βράχηκαν ή κάποιο σημείο με υγρασία. Το άρωμα πρέπει να είναι η τελευταία πινελιά, όχι η κάλυψη του προβλήματος.

7. Αν χρειάζεται, μέτρησε την υγρασία

Αν το σπίτι έχει ιστορικό υγρασίας ή αρχίζεις να βλέπεις συχνά συμπύκνωση στα τζάμια, ένα απλό υγρόμετρο μπορεί να σου δώσει πολύ καλύτερη εικόνα από το «μου φαίνεται ότι έχει υγρασία».

Για τους εσωτερικούς χώρους συνήθως επιδιώκουμε μια σχετική υγρασία περίπου 30%-50%, αν και οι συνθήκες και οι ανάγκες κάθε σπιτιού διαφέρουν.

Αν η υγρασία παραμένει συστηματικά υψηλή, ένας αφυγραντήρας μπορεί να βοηθήσει. Αν όμως υπάρχει διαρροή, εισροή νερού ή πρόβλημα μόνωσης, ο αφυγραντήρας δεν αντικαθιστά την επισκευή της πραγματικής αιτίας.

Πρόσεξε ιδιαίτερα τα βρεγμένα παπούτσια

Είναι από εκείνα τα μικρά πράγματα που ξεχνάμε.

Μπαίνεις στο σπίτι μετά τη βροχή, αφήνεις τα βρεγμένα sneakers στην είσοδο και δύο ημέρες αργότερα αναρωτιέσαι από πού προέρχεται αυτή η μυρωδιά.

Άφησέ τα να στεγνώσουν καλά σε αεριζόμενο σημείο πριν τα κλείσεις σε παπουτσοθήκη.

Το ίδιο ισχύει για ομπρέλες και βρεγμένα πανωφόρια: πρώτα στεγνώνουν και μετά αποθηκεύονται.

Οι πρώτες βροχές είναι η καλύτερη προειδοποίηση

Δεν χρειάζεται να μετατρέψεις το σπίτι σε εργαστήριο ελέγχου υγρασίας επειδή έπιασε μία μπόρα.

Είναι όμως η κατάλληλη στιγμή να αλλάξεις μερικές καλοκαιρινές συνήθειες.

Λίγος καθημερινός αερισμός, στεγνές πετσέτες, προσοχή στη μπουγάδα και ένας γρήγορος έλεγχος στα σημεία όπου συνήθως συγκεντρώνεται υγρασία αρκούν για αρχή.

Γιατί η μυρωδιά της βροχής έξω είναι υπέροχη. Η μυρωδιά της υγρασίας μέσα στο σπίτι, όχι και τόσο.