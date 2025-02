Η Σκάρλετ Γιόχανσον και άλλοι celebrities «πέφτουν» στην παγίδα της τεχνητής νοημοσύνης και αντιδρούν

Η Σκάρλετ Γιόχανσον και διάσημοι όπως οι: Drake, Steven Spielberg, Mark Zuckerberg, Jack Black , Mila Kunis, Lenny Kravitz, Adam Sandler και άλλοι, βρέθηκαν να «πρωταγωνιστούν» σε ένα video που εναντιώνονται στον Kanye West και τις αντισημιτικές δηλώσεις του. Οι cebebrities εμφανίστηκαν σε ένα κλιπ διάρκειας μερικών λεπτών που δημιούργησε ο Ori Bejerano χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.

Στο video φαίνονται οι celebrities να φορούν ένα λευκό t-shirt με ένα χέρι και το μεσαίο δάχτυλό του τεντωμένο, στο κέντρο του οποίου είναι το αστέρι του Δαβίδ και το όνομα «Kanye» είναι γραμμένο ακριβώς από κάτω. Το βίντεο τελειώνει με τα «Enough is Enough» και «Join the Fight Against Antisemitism».

Ο Bejerano – ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως ειδικός, δημιουργός και διαφημιστής της τεχνητής νοημοσύνης, δημοσίευσε το βίντεο στο Instagram και έγραψε στη λεζάντα ότι ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να σιωπούμε και να απαντήσουμε σθεναρά σε αντισημίτες όπως ο Ye, απαιτώντας παράλληλα από τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης να καταργήσουν το μίσος στο διαδίκτυο.

Η Γιόχανσον όμως προτρέπει τους νομοθέτες των ΗΠΑ να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει «θύμα» της τεχνητής νοημοσύνης. Σε μια δήλωση στο PEOPLE, η Johansson κατήγγειλε αυτό που αποκάλεσε: «Κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης, ανεξάρτητα από το μήνυμα της». Και συνέχισε: «Έγινε αντιληπτό πως μέλη της οικογένειας και φίλοι πρψταγωνιστούμε σε ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από AI, ως απάντηση σε μια αντισημιτική άποψη, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και κερδίζει likes. Είμαι μια Εβραία που δεν έχει καμία ανοχή στον αντισημιτισμό ή τη ρητορική μίσους οποιουδήποτε είδους. Αλλά πιστεύω επίσης ακράδαντα ότι η πιθανότητα της ρητορικής μίσους με τεχνητή νοημοσύνη πολλαπλασιάζεται. Πρέπει να καταγγείλουμε την κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ανεξάρτητα από τα μηνύματά της, διαφορετικά κινδυνεύουμε να χάσουμε τον έλεγχο της πραγματικότητας».

Η δήλωση καταλήγει: «Προτρέπω την κυβέρνηση των ΗΠΑ να θέσει τη θέσπιση νομοθεσίας που περιορίζει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως κορυφαία προτεραιότητα· είναι ένα δικομματικό ζήτημα που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το άμεσο μέλλον της ανθρωπότητας γενικότερα».

