Η επίθεση του Kanye West στα παιδιά του Jay-Z και της Beyoncé έκανε έξω φρενών την Kim Kardashian

Η Kim Kardashian έχει φτάσει στα όρια της, μετά την επίθεση του Kanye West στα δύο μικρότερα παιδιά της Beyoncé και του Jay-Z, με μία αποτροπιαστική επίθεση μέσω του X. Η ιδρύτρια της SKIMS είναι «σοκαρισμένη» που ο πρώην σύζυγός της «χρησιμοποίησε τέτοια γλώσσα για οποιονδήποτε, πόσο μάλλον για παιδιά,» αναφέρει μια πηγή.

«Η Kim έχει βαρεθεί και έχει σταματήσει να προσπαθεί να είναι λογική με τον Kanye όταν πρόκειται για επικοινωνία,» προσθέτει η πηγή. Η σταρ του «Kardashians» βρίσκει τις αναρτήσεις του ράπερ του «σοκαριστικές και προσβλητικές» και θεωρεί ότι «ό,τι και αν διαμάχη έχει ο Kanye με τον Jay και την Beyoncé, τα παιδιά είναι εκτός ορίων».

Ο West αμφισβήτησε την πνευματική ικανότητα των δίδυμων παιδιών της Beyoncé και του Jay-Z πριν διαγράψει την ανάρτηση χωρίς πρόκληση — μόνο για να την ξαναμοιραστεί το πρωί της Τετάρτης 19 Μαρτίου. Ωστόσο, ο νικητής Grammy — που πλέον χρησιμοποιεί το όνομα Ye — διευκρίνισε ότι δεν διέγραψε τη μισητή ανάρτηση για να γίνει «καλός άνθρωπος.» Αντ’ αυτού, ο West έγραψε: «Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι κατέβασα την ανάρτηση για την οικογένεια του Jay Z και της Beyoncé… γιατί υπήρχε η πιθανότητα να ακυρωθεί το Twitter μου».

Η δυσαρέσκεια της Kardashian έρχεται αμέσως μετά τη νέα διαμάχη της με τον West, η οποία προέκυψε από ένα τραγούδι που φαίνεται να περιλαμβάνει την μεγαλύτερη κόρη τους, North West, τον Sean «Diddy» Combs και τον γιο του Combs, Christian «King» Combs. Ο Kanye μοιράστηκε το νέο κομμάτι, που έχει τίτλο «Lonely Roads Still Go to Sunshine,» στο X (πρώην Twitter), αλλά η Kardashian προσπάθησε να ζητήσει από δικαστή να σταματήσει την κυκλοφορία του. Σε μία ανάρτηση που διαγράφηκε αργότερα, ο Kanye μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο οθόνης από φερόμενη ανταλλαγή μηνυμάτων με την Kardashian.

Φαινόταν εξοργισμένος που η Kardashian καταχώρησε το όνομα της κόρης τους ως εμπορικό σήμα, λέγοντάς της: «Δεν θα μιλήσω ποτέ ξανά μαζί σου.» Σύμφωνα με την πηγή, η reality star «έστελνε μηνύματα στον Kanye μέχρι αυτό το σημείο, αλλά η Kim θεωρεί ότι το καλύτερο για την ώρα είναι να επικοινωνεί μόνο μέσω μεσολαβητών. Η οικογένεια της Kim ανησυχεί γι’ αυτήν γιατί πιστεύει ότι ο Kanye έχει αρνητική επιρροή στη ζωή τους».

Το πρώην ζευγάρι — που παντρεύτηκε στη Φλωρεντία της Ιταλίας τον Μάιο του 2014 — ολοκλήρωσε το διαζύγιό του τον Νοέμβριο του 2022, αφού η reality star είχε καταθέσει αίτηση για το τέλος του γάμου τους τον προηγούμενο Φεβρουάριο. Οι πρώην σύζυγοι έχουν τέσσερα παιδιά. Σύμφωνα με το Page Six οι εκπρόσωποι της Kim και του Kanye δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια.

