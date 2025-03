Επείγουσα ακρόαση της Κιμ Καρντάσιαν για την επιμέλεια των ταιδιών λόγω του Κάνιε Γουέστ και των αδελφών Τέιτ

Η Κιμ Καρντάσιαν φέρεται να ζήτησε επείγουσα ακρόαση επιμέλειας όταν έμαθε ότι οι Άντριου και Τρίσταν Τέιτ θα επισκέπτονταν τον Κάνιε Γουέστ, ενώ η κόρη τους, Νορθ Γουέστ, βρισκόταν μαζί του. Η επίσκεψη διεκόπη απότομα όταν οι φύλακες ασφαλείας την ενημέρωσαν για την άφιξη των αδελφών Τέιτ, οι οποίοι πρόσφατα επέστρεψαν στις ΗΠΑ μετά από κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα στο εξωτερικό.

Στις 14 Μαρτίου, η Καρντάσιαν και ο Γουέστ συναντήθηκαν με τους δικηγόρους τους και έναν διαμεσολαβητή, όπου συζητήθηκε τόσο η συνάντηση του Γουέστ με τους Τέιτ όσο και η συμμετοχή της Νορθ στο νέο του τραγούδι «Lonely roads still go to sunshine» μαζί με τον Σον Ντίντι Κομπς. Ο Κομπς, ωστόσο, βρίσκεται υπό κράτηση στο Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν με κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων και εκβιασμό.

Οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Γουέστ

Ο Γουέστ έχει προκαλέσει αντιδράσεις με νέες αντισημιτικές και ομοφοβικές αναρτήσεις στο X. Στις 19 Μαρτίου, κατηγόρησε την Καρντάσιαν και την οικογένειά της για εμπορία παιδιών, ενώ σε άλλη ανάρτηση έκανε προσβλητικά σχόλια για τα δίδυμα παιδιά της Μπιγιονσέ και του Τζέι-Ζ. Η μητέρα της Μπιγιονσέ, Τίνα Νόουλς, απάντησε έμμεσα, καταδικάζοντας και δηλώνοντας: «Κανένα όπλο στραμμένο εναντίον μου ή της οικογένειάς μου δεν θα ευοδωθεί».

Λίγα λόγια τους αδελφούς Τέιτ

Οι αδελφοί Άντριου και Τρίσταν Τέιτ έχουν μετατραπεί από αμφιλεγόμενες διαδικτυακές φιγούρες σε κατηγορούμενους διεθνείς εγκληματίες. Τα τελευταία δέκα χρόνια, ιδίως ο Άντριου, απέκτησαν τεράστια δημοσιότητα και εκατομμύρια ακόλουθους στα social media, προωθώντας μια τοξική μορφή ανδρισμού που περιλαμβάνει μισογυνιστικές δηλώσεις, ρητορική μίσους και επιδεικτική επίδειξη πλούτου. Παρά το γεγονός ότι οι δύο τους διαθέτουν πάνω από 10 εκατομμύρια ακόλουθους στο X, οι δηλώσεις και οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο Άντριου, σύμφωνα με τους New York Times, έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για δηλώσεις όπως ότι οι γυναίκες «ανήκουν» στους άνδρες και «φέρουν κάποια ευθύνη» για τον βιασμό τους, καθώς και για ισχυρισμούς ότι οι άνδρες είναι θύματα του φεμινισμού και ότι υπάρχει μια συνωμοσία για να εμποδιστεί η επιτυχία τους.

Οι νομικές περιπέτειες

Σύμφωνα με το People, το 2022, οι αδελφοί Τέιτ συνελήφθησαν στη Ρουμανία στο πλαίσιο έρευνας για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών. Τον Ιούνιο του 2023, οι ρουμανικές αρχές τους απήγγειλαν κατηγορίες, θέτοντάς τους σε κατ’ οίκον περιορισμό και κατασχέτοντας περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων 15 πολυτελή αυτοκίνητα, 14 ακριβά ρολόγια και περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ωστόσο, ένα ρουμανικό εφετείο έκρινε ότι η υπόθεση δεν μπορούσε να πάει σε δίκη λόγω νομικών και διαδικαστικών παρατυπιών από την πλευρά των εισαγγελέων, σύμφωνα με το Associated Press. Η υπόθεση επιστράφηκε στους εισαγγελείς και παραμένει ανοιχτή. Τον Μάρτιο του 2024, οι Τέιτ αντιμετώπισαν νέες κατηγορίες από ένταλμα σύλληψης στο Ηνωμένο Βασίλειο που αφορούσε σεξουαλική επίθεση. Παρά τις αυξανόμενες κατηγορίες, οι δύο αδελφοί συνεχίζουν να αρνούνται κάθε εμπλοκή, με τον Άντριου να υποστηρίζει, σύμφωνα με το BBC, ότι οι αρχές δεν έχουν αποδείξεις και πως οι κατηγορίες είναι μέρος μιας συνωμοσίας για να τους φιμώσουν. Τον Φεβρουάριο του 2025, οι αδελφοί Τέιτ απασχόλησαν ξανά τα μέσα ενημέρωσης, επιστρέφοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

