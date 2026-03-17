Ξεκινήστε τη νέα σεζόν με το Pistachio Cream Delight

Η limited edition συλλογή της Catrice που μετατρέπει την απόλαυση σε εμπειρία ομορφιάς.

Η συλλογή αναδεικνύει την ακαταμάχητη τάση των gourmand αρωμάτων, συνδυάζοντας το κρεμώδες φιστίκι και τη γλυκιά βανίλια σε μια εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη ζεστασιά και την πολυτέλεια.

Από το λαμπερό Blush Cream και το Highlighter Stick μέχρι το περιποιητικό Lip Mask Parfait και το φωτεινό Milky Drip Lipgloss, κάθε προϊόν προσφέρει μια στιγμή self-care και απόλαυσης. Το Fragranced Body Whip ολοκληρώνει το ritual με ένα απαλό, διακριτικό άρωμα που διαρκεί.

PISTACHIO CREAM DELIGHT

LIP MASK PARFAIT

• Απολαυστικό άρωμα βανίλιας-φράουλας για μια γλυκιά αισθητηριακή εμπειρία

• Λεία, κρεμώδης υφή με glossy φινίρισμα

• Θρεπτική φόρμουλα για απαλά, ελαστικά χείλη

MILKY DRIP LIP GLOSS

• Ημιδιάφανη baby-pink απόχρωση με λεπτά χρυσά shimmer σωματίδια

• Glossy, φωτεινό φινίρισμα για απαλά λαμπερά χείλη

• Μοναδικό brush απλικατέρ για ομοιόμορφη και λεία εφαρμογή

FRAGRANCED BODY WHIP

• Πολυτελές άρωμα κρέμας βανίλιας για ένα κομψό body ritual

• Μοναδική whipped, cream-buttery υφή για λεία και φωτεινή όψη επιδερμίδας

• Θρεπτική φόρμουλα που χαρίζει refined, soft-focus αποτέλεσμα

HIGHLIGHTER CREAM STICK

• Shimmery champagne απόχρωση για φυσικό, φωτεινό αποτέλεσμα

• Κρεμώδης balm υφή με dewy, glass-like φινίρισμα

• Φωτεινή φόρμουλα που χαρίζει άμεσα refined, soft-focus glow

BLUSH CREAM

• Ανάλαφρη, κρεμώδης υφή με soft focus, φυσικό φινίρισμα

• Buildable ένταση χρώματος για αποτέλεσμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου

• Χαρίζει οπτικά πιο γεμάτα ζυγωματικά και ενισχύει τη φωτεινότητα της επιδερμίδας με διακριτική λάμψη