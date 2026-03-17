Ξεκινήστε τη νέα σεζόν με το Pistachio Cream Delight

17/03/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 27.03.2026 - 14:54)
Ξεκινήστε τη νέα σεζόν με το Pistachio Cream Delight
Η limited edition συλλογή της Catrice που μετατρέπει την απόλαυση σε εμπειρία ομορφιάς.

Η συλλογή αναδεικνύει την ακαταμάχητη τάση των gourmand αρωμάτων, συνδυάζοντας το κρεμώδες φιστίκι και τη γλυκιά βανίλια σε μια εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη ζεστασιά και την πολυτέλεια.

Από το λαμπερό Blush Cream και το Highlighter Stick μέχρι το περιποιητικό Lip Mask Parfait και το φωτεινό Milky Drip Lipgloss, κάθε προϊόν προσφέρει μια στιγμή self-care και απόλαυσης. Το Fragranced Body Whip ολοκληρώνει το ritual με ένα απαλό, διακριτικό άρωμα που διαρκεί.

PISTACHIO CREAM DELIGHT

LIP MASK PARFAIT

• Απολαυστικό άρωμα βανίλιας-φράουλας για μια γλυκιά αισθητηριακή εμπειρία
• Λεία, κρεμώδης υφή με glossy φινίρισμα
• Θρεπτική φόρμουλα για απαλά, ελαστικά χείλη

Ξεκινήστε τη νέα σεζόν με το Pistachio Cream Delight

PISTACHIO CREAM DELIGHT

MILKY DRIP LIP GLOSS

• Ημιδιάφανη baby-pink απόχρωση με λεπτά χρυσά shimmer σωματίδια
• Glossy, φωτεινό φινίρισμα για απαλά λαμπερά χείλη
• Μοναδικό brush απλικατέρ για ομοιόμορφη και λεία εφαρμογή

PISTACHIO CREAM DELIGHT

FRAGRANCED BODY WHIP

• Πολυτελές άρωμα κρέμας βανίλιας για ένα κομψό body ritual
• Μοναδική whipped, cream-buttery υφή για λεία και φωτεινή όψη επιδερμίδας
• Θρεπτική φόρμουλα που χαρίζει refined, soft-focus αποτέλεσμα

Ξεκινήστε τη νέα σεζόν με το Pistachio Cream Delight

PISTACHIO CREAM DELIGHT

HIGHLIGHTER CREAM STICK

• Shimmery champagne απόχρωση για φυσικό, φωτεινό αποτέλεσμα
• Κρεμώδης balm υφή με dewy, glass-like φινίρισμα
• Φωτεινή φόρμουλα που χαρίζει άμεσα refined, soft-focus glow

PISTACHIO CREAM DELIGHT

BLUSH CREAM

• Ανάλαφρη, κρεμώδης υφή με soft focus, φυσικό φινίρισμα
• Buildable ένταση χρώματος για αποτέλεσμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου
• Χαρίζει οπτικά πιο γεμάτα ζυγωματικά και ενισχύει τη φωτεινότητα της επιδερμίδας με διακριτική λάμψη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Catrice Update Spring/Summer 2026
BEAUTY

Catrice Update Spring/Summer 2026

26.02.2026 - 19:15
Catrice
Catrice HOLLY GLAZING
BEAUTY

Catrice HOLLY GLAZING

01.12.2025 - 23:31
Catrice
Twinkling Treasures – 24 Ημέρες Ομορφιάς & Μαγείας
BEAUTY

Twinkling Treasures – 24 Ημέρες Ομορφιάς & Μαγείας

21.10.2025 - 00:01
Catrice
Beauty You Can Feel: Η πρώτη beauty εμπειρία της CATRICE στην Ελλάδα
BEAUTY

Beauty You Can Feel: Η πρώτη beauty εμπειρία της CATRICE στην Ελλάδα

15.10.2025 - 22:32
Catrice
ESPRESSO YOURSELF – Το φθινόπωρο, σερβιρισμένο σε αποχρώσεις
BEAUTY

ESPRESSO YOURSELF – Το φθινόπωρο, σερβιρισμένο σε αποχρώσεις

24.09.2025 - 01:44
Catrice, ESPRESSO YOURSELF
Ανακαλύψτε τη νέα FW25 Collection της Catrice
BEAUTY

Ανακαλύψτε τη νέα FW25 Collection της Catrice

26.08.2025 - 18:05
Catrice