We Are All Models: Η νέα beauty εμπειρία της DUST+CREAM

Η DUST+CREAM παρουσίασε την Παρασκευή 13 Ιουνίου το νέο της beauty event We Are All Models, με ταυτόχρονες εκδηλώσεις στα καταστήματά της στην Ερμού (Αθήνα) και στην Καλαμαριά (Θεσσαλονίκη). Πρόκειται για μια ξεχωριστή in-store εμπειρία, αφιερωμένη στην αυθεντική ομορφιά και τη μοναδικότητα κάθε γυναίκας.

Το event κάλεσε γυναίκες κάθε ηλικίας να επισκεφθούν το κατάστημα, να αφεθούν στα χέρια των make-up artists της DUST+CREAM και να γιορτάσουν την αυτοπεποίθησή τους.

Κατά τη διάρκεια της ενέργειας, οι επισκέπτριες:

απόλαυσαν δωρεάν επαγγελματικό μακιγιάζ

φωτογραφήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο εντός του καταστήματος

και με τη συγκατάθεσή τους, συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής για το “Πρόσωπο του Μήνα” της DUST+CREAM, μέσω ψηφοφορίας (poll) στα social media του brand, ανάμεσα στις παρευρισκόμενες που βάφτηκαν στο κατάστημα.

Παράλληλα, γνωστές content creators και influencers έλαβαν exclusive beauty boxes με best-seller προϊόντα της DUST+CREAM, προσκλήθηκαν να παρευρεθούν στα events και να μοιραστούν την εμπειρία με το κοινό τους, ενισχύοντας την κοινότητα που χτίζει σταθερά το brand γύρω από την προσιτή, καθημερινή ομορφιά.

Το We Are All Models αποτελεί την αφετηρία μιας νέας εποχής για τη DUST+CREAM, όπου η γυναίκα δεν καλείται να μοιάσει σε κάποιο ιδανικό, αλλά να νιώσει όμορφη και λαμπερή όπως στην πραγματικότητα είναι.

Η ενέργεια θα επαναλαμβάνεται κάθε μήνα σε επιλεγμένα καταστήματα της DUST+CREAM, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερες γυναίκες να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία και γιατί όχι, να γίνουν το επόμενο Πρόσωπο του Μήνα.

Γιατί η DUST+CREAM επιβραβεύει την προσωπικότητα και την ομορφιά κάθε γυναίκας!