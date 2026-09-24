Βροχή, υγρασία και μαλλιά που φριζάρουν: 8 τρόποι να τα κρατήσεις υπό έλεγχο

Έχεις αφιερώσει χρόνο στο στέγνωμα, έχεις φτιάξει τα μαλλιά σου ακριβώς όπως τα θέλεις και είσαι έτοιμη να φύγεις. Ανοίγεις την πόρτα.

Δέκα λεπτά αργότερα, η υγρασία έχει αποφασίσει ότι το hairstyle σου ήταν απλώς μια πρόταση.

Το φριζάρισμα γίνεται συχνά πιο έντονο όταν υπάρχει αυξημένη υγρασία στην ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα αν η τρίχα είναι ξηρή, πορώδης ή ταλαιπωρημένη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η μόνη λύση είναι να κυκλοφορείς με αλογοουρά μέχρι να σταματήσουν οι βροχές.

1. Μην παραλείπεις το conditioner

Αν τα μαλλιά σου έχουν την τάση να φριζάρουν, το conditioner δεν είναι το βήμα που θέλεις να προσπεράσεις επειδή βιάζεσαι.

Εφάρμοσέ το κυρίως στα μήκη και στις άκρες και επίλεξε σύνθεση κατάλληλη για τον τύπο των μαλλιών σου.

Στόχος δεν είναι να «βαρύνεις» την τρίχα, αλλά να τη διατηρήσεις περιποιημένη και πιο λεία.

2. Σταμάτα να τρίβεις τα μαλλιά με την πετσέτα

Βγαίνεις από το μπάνιο και αρχίζεις το έντονο τρίψιμο. Καλύτερα όχι.

Η τριβή μπορεί να ανασηκώσει περισσότερο την εξωτερική επιφάνεια της τρίχας και να ενισχύσει την εικόνα του φριζαρίσματος.

Αφαίρεσε απαλά το πολύ νερό πιέζοντας τα μαλλιά με μια μαλακή πετσέτα ή ένα βαμβακερό T-shirt, χωρίς επιθετικές κινήσεις.

3. Μην αφήνεις το styling για όταν έχουν σχεδόν στεγνώσει

Αν χρησιμοποιείς leave-in ή προϊόν κατά του φριζαρίσματος, συνήθως εφαρμόζεται σε νωπά μαλλιά, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του προϊόντος.

Δούλεψέ το κυρίως στα μήκη και στις άκρες και μην ξεκινάς με τεράστια ποσότητα.

Περισσότερο προϊόν δεν σημαίνει απαραίτητα καλύτερο αποτέλεσμα. Μπορεί απλώς να καταλήξεις με βαριά μαλλιά που εξακολουθούν να φριζάρουν.

4. Αν χρησιμοποιείς πιστολάκι, στέγνωσέ τα εντελώς

Το «είναι σχεδόν στεγνά» μπορεί να λειτουργήσει μια ημέρα με ξηρή ατμόσφαιρα. Με υψηλή υγρασία, όχι πάντα.

Αν κάνεις blow-dry, προσπάθησε να ολοκληρώνεις το στέγνωμα αντί να βγαίνεις έξω με νωπές ρίζες και μήκη.

Κράτα επίσης το πιστολάκι σε λογική θερμοκρασία και κατεύθυνε τον αέρα προς την ίδια φορά με την τρίχα αντί να φυσάς από όλες τις κατευθύνσεις.

Και φυσικά, αν χρησιμοποιείς θερμότητα, ένα κατάλληλο θερμοπροστατευτικό είναι απαραίτητο.

5. Μην περνάς τα χέρια σου συνέχεια από τα μαλλιά

Το κάνουμε σχεδόν ασυναίσθητα.

Τα ισιώνουμε. Τα βάζουμε πίσω από τα αυτιά. Τα ξαναφτιάχνουμε. Τα αγγίζουμε επειδή φριζάρουν και τελικά τα κάνουμε να φριζάρουν περισσότερο.

Όσο περισσότερο πειράζεις τα μαλλιά μέσα στην ημέρα, τόσο περισσότερο διαταράσσεις το styling που έχεις δημιουργήσει.

Φτιάξ’ τα και μετά προσπάθησε να τα αφήσεις ήσυχα.

6. Ένα serum μπορεί να γίνει ο καλύτερος φίλος της τσάντας σου

Δεν χρειάζεται να κουβαλάς ολόκληρο κομμωτήριο.

Μια πολύ μικρή ποσότητα από ένα ελαφρύ serum ή προϊόν λείανσης μπορεί να βοηθήσει να τιθασεύσεις τις τρίχες που έχουν αρχίσει να πετάνε μέσα στην ημέρα. Το μυστικό είναι η ποσότητα.

Βάλε ελάχιστο προϊόν στις παλάμες, τρίψε το καλά και πέρασέ το απαλά από τα μήκη και τις άκρες.

Όχι κατευθείαν στη ρίζα – εκτός αν το συγκεκριμένο προϊόν προορίζεται γι’ αυτό.

7. Τις πολύ δύσκολες ημέρες, άλλαξε hairstyle

Κάποιες ημέρες δεν αξίζει να πολεμάς τον καιρό.

Αν η πρόγνωση δείχνει βροχή και πολύ υψηλή υγρασία, ίσως δεν είναι η ιδανική στιγμή για εκείνο το τέλειο ίσιωμα που χρειάζεται 45 λεπτά.

Ένα sleek χαμηλό ponytail, ένας χαμηλός κότσος ή μια χαλαρή πλεξούδα μπορούν να μετατρέψουν την κατάσταση από «τα μαλλιά μου δεν συνεργάζονται» σε κανονικό hairstyle. Και θα σου γλιτώσουν αρκετά νεύρα.

8. Δούλεψε με τη φυσική υφή των μαλλιών σου

Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο trick. Αν έχεις κυματιστά ή σγουρά μαλλιά, οι ημέρες με έντονη υγρασία μπορεί να είναι η κατάλληλη στιγμή να σταματήσεις να προσπαθείς να εξαφανίσεις εντελώς τη φυσική τους κίνηση.

Χρησιμοποίησε προϊόντα κατάλληλα για την υφή σου και προσπάθησε να ενισχύσεις το φυσικό σχήμα αντί να το μετατρέψεις σε κάτι εντελώς διαφορετικό.

Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάμεσα στη φυσική υφή και στο styling που προσπαθείς να διατηρήσεις, τόσο πιο εμφανής μπορεί να γίνει η αλλαγή όταν βγεις στην υγρασία.

Και αν σε πιάσει η βροχή;

Το σημαντικότερο: μην πανικοβληθείς και αρχίσεις να βουρτσίζεις μανιωδώς τα νωπά μαλλιά σου στη μέση του δρόμου.

Αν βραχούν αρκετά, άφησέ τα πρώτα να στεγνώσουν όσο γίνεται και μετά διόρθωσε το styling.

Έχε στην τσάντα σου ένα λαστιχάκι ή ένα claw clip. Μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο χρήσιμο από πέντε διαφορετικά προϊόντα.

Δεν χρειάζεσαι δέκα anti-frizz προϊόντα

Το φριζάρισμα δεν αντιμετωπίζεται απαραίτητα αγοράζοντας ολόκληρο καινούργιο ράφι για το μπάνιο.

Ξεκίνα από τα βασικά: σωστή περιποίηση, λιγότερη τριβή, προσεκτικό στέγνωμα, θερμοπροστασία όταν χρησιμοποιείς θερμότητα και ένα προϊόν styling που ταιριάζει πραγματικά στα μαλλιά σου.

Και τις ημέρες που έξω βρέχει οριζόντια και η υγρασία έχει χτυπήσει κόκκινο;

Χαμηλός κότσος, ομπρέλα και συνεχίζουμε τη ζωή μας.