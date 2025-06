Vichy Capital Soleil :Πρωτιά στην αντηλιακή προστασία – πρωτιά στις επιδόσεις στο φετινό Spetsathlon 2025

Στις Σπέτσες, από 16 έως 18 Μαΐου, η Vichy Laboratoires, suncare partner για δεύτερη συνεχή χρονιά, ένωσε τις δυνάμεις της με το Spetsathlon, τον αγαπημένο τριαθλητικό αγώνα που συνδυάζει κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο. Με το moto «Live..Race..Run fast..Don’t age fast!», η Vichy υπογράμμισε τη σημασία της καθημερινής αντηλιακής προστασίας για τη διατήρηση μιας υγιούς και νεανικής επιδερμίδας, ιδιαίτερα για τους αθλητές που εκτίθενται στον ήλιο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, η ομάδα της Vichy Laboratoires βρέθηκε δίπλα στους αθλητές, παρέχοντας συμβουλές και προϊόντα αντηλιακής προστασίας από τη σειρά Capital Soleil, η οποία προσφέρει δερματολογικά ελεγμένη, πολύ υψηλή προστασία από την φωτογήρανση, με λεπτόρρευστη υφή που αφήνει το δέρμα να αναπνέει. Ανθεκτική στο νερό και τον ιδρώτα, η σειρά Capital Soleil αποτέλεσε τον ιδανικό σύμμαχο των αθλητών στις απαιτητικές αθλητικές τους δραστηριότητες.

Η εκκίνηση των κολυμβητικών αγώνων των 1χλμ. και 3χλμ. δόθηκε από την Vichy Laboratoires που φρόντισε για την αντηλιακή προστασία των συμμετεχόντων. Ο Δήμος Χρονόπουλος, καθηγητής φυσικής αγωγής, διακεκριμένος προπονητής και μέλος του Vichy squad, πραγματοποίησε ένα δυναμικό Warm Up Session, προετοιμάζοντας τους κολυμβητές για τον αγώνα και προσφέροντας συμβουλές για την καλύτερη διεξαγωγή του.

Το «Commitment Award by Vichy» απονεμήθηκε από τη Vichy Laboratoires στους αθλητές που τερμάτισαν “πρώτοι απο το τέλος” στα αγωνίσματα κολύμβησης, τιμώντας το πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι» και το motto της διοργάνωσης «To win is to participate», επιβραβεύοντας τη σημασία της συμμετοχής και της προσπάθειας. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η βράβευση με το Commitment Award του κ.Κώστα Ψάλτη, του γηραιότερου κολυμβητή της διοργάνωσης, ο οποίος στα 87 του έτη συνεχίζει να εμπνέει με την επιμονή και τον τερματισμό του στα 1000μ κολύμβησης.

Με τη συμμετοχή αθλητών μελών της Ολυμπιακής ομάδας, διακεκριμένων αθλητών, και εργαζομένων, η ομάδα της Vichy Laboratoires έγινε πρεσβευτής του φιλαθλητικού πνεύματος, αγωνιζόμενη με ήθος και πάθος και πετυχαίνοντας σημαντικές διακρίσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Αρνιακός τερμάτισε 1ος στον κολυμβητικό αγώνα τριών χιλιομέτρων, στους άντρες και στην ηλικιακή του κατηγορία (no wetsuit), ενώ ο Μάνθος Μανδαλιανός έλαβε την 1η θέση στον κολυμβητικό αγώνα ενός χιλιομέτρου στην ηλικιακή του κατηγορία (no wetsuit). Στα δρομικά αθλήματα η ομάδα Vichy συνέχισε την παρουσία στις πρώτες θέσεις του βάθρου, με την Μαρία Μαλάι, 1η στο δρομικό αγώνα 5 χιλιομέτρων στις γυναίκες και στην ηλικιακή της κατηγορία, ενώ η ομάδα Vichy με τους Γιώργο Αρνιακό, Δήμο Χρονόπουλο, Ευαγγελία Πλατανιώτη και Μάνθο Μανδαλιανό, έδωσε δυναμικό παρών και στο αγώνισμα των 5km. Στο τρίαθλο η ομάδα Vichy συνέχισε τις χρυσές επιδόσεις, με την Αναστασία Τσουρουκτζή 1η στο αγώνισμα Triathlon Endurance στις γυναίκες και στην ηλικιακή της κατηγορία, τον Παναγιώτη Πολύζο 1ο στο αγώνισμα Triathlon Endurance στους άντρες και στην ηλικιακή του κατηγορία, το Δήμο Χρονόπουλο 1ο στο αγώνισμα Sprint Triathlon στην ηλικιακή του κατηγορία και τη Μαρία Μαλάι 1η στο αγώνισμα Sprint Triathlon Relay στην κατηγορία μικτές ομάδες. Σημαντικές επιδόσεις και από την Alessandra Delfini, Country Manager L’Oreal Hellas η οποία βρέθηκε στη 2η θέση του βάθρου στον αγώνα κολύμβησης 1km non wetsuit στην ηλικιακή της κατηγορία, ενώ συμμετείχε και στο δρομικό αγώνισμα των 5km και στο Sprint Triathlon.

Αθλητές και φίλοι της διοργάνωσης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη σειρά Capital Soleil της Vichy Laboratoires στο SunCare Booth Vichy στην Πλατεία Ποσειδωνίου, να δοκιμάσουν τα προϊόντα, να διασκεδάσουν με το 3D Photobooth και να κερδίσουν δώρα.

Η αντηλιακή σειρά της Vichy Laboratoires, Capital Soleil, που αποτέλεσε τον σύμμαχο ενάντια στην ηλιακή ακτινοβολία στο φετινό Spetsathlon είναι δερματολογικά ελεγμένη και παρέχει υψηλή προστασία ευρέως φάσματος από τις ακτίνες UVA και UVB για όλους τους τύπους δέρματος. Η λεπτόρρευστη και δροσερή υφή της αντηλιακής προστασίας Capital Soleil UV-Age Daily και η αντηλιακή προστασία σώματος σε υφή γαλακτώματος, αλλά και σε υφή νερού, αφήνουν το δέρμα να αναπνεύσει, χαρίζοντας φυσική αίσθηση και αόρατο τελείωμα, ενώ είναι ανθεκτικά στον ιδρώτα και το νερό, κατάλληλα για αθλητικές δραστηριότητες.

«Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, η Vichy Laboratoires, ως Sun Care Partner, στήριξε για ακόμη μια φορά αυτό το σπουδαίο αθλητικό γεγονός, προσφέροντας την απαραίτητη αντηλιακή προστασία σε όλους τους αθλητές. Ένα μεγάλο μπράβο στη διοργάνωση που δίνει το tempo προωθώντας την υγεία και τον αθλητισμό. Μπράβο σε όλους τους αγωνιζόμενους για τη συμμετοχή τους, και στην ομάδα Vichy για τις αξιοσημείωτες διακρίσεις τους.» δήλωσε η Ελένη Λεκκού, Brand Manager της VICHY.

Με την υποστήριξη της Vichy Laboratoires, το Spetsathlon προσέφερε για μια ακόμα χρονιά μια αξέχαστη εμπειρία, προάγοντας τον αθλητισμό και τη συλλογική προσπάθεια και φυσικά τη σημασία της αντιηλιακής προστασίας όλο το χρόνο.