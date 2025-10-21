The Issue
Now Reading
Twinkling Treasures – 24 Ημέρες Ομορφιάς & Μαγείας
The Issue
The Issue

Twinkling Treasures – 24 Ημέρες Ομορφιάς & Μαγείας

Avatar photo
by
21 Οκτωβρίου, 2025
Twinkling Treasures – 24 Ημέρες Ομορφιάς & Μαγείας
Avatar photo

Μια έκπληξη ομορφιάς την ημέρα; Ναι, παρακαλώ!

Το νέο Advent Calendar της Catrice “Twinkling Treasures” είναι ο απόλυτος τρόπος να μετρήσεις αντίστροφα για τα Χριστούγεννα  γεμάτος με 24 λαμπερά highlights που κάνουν κάθε μέρα του Δεκεμβρίου να μοιάζει ξεχωριστή.

Twinkling Treasures – 24 Ημέρες Ομορφιάς & ΜαγείαςΑντί για τα κλασικά πορτάκια, το ημερολόγιο έρχεται με ένα κομψό νεσεσέρ γεμάτο 24 πουγκιά από οργάντζα το καθένα περιέχει ένα προσεκτικά επιλεγμένο αγαπημένο προϊόν ομορφιάς.

Είτε ως δώρο είτε ως προσωπικό spoil το Twinkling Treasures είναι το ιδανικό beauty advent calendar για όσους αγαπούν τη λάμψη, το χρώμα και τις μοναδικές στιγμές ομορφιάς.

  • Catrice Glam & Doll Volume Mini Mascara C01 Holly Glam

Twinkling Treasures – 24 Ημέρες Ομορφιάς & Μαγείας

 

  • Catrice Juicy Lip Balm C02 Burgundy Bliss

Twinkling Treasures – 24 Ημέρες Ομορφιάς & Μαγείας

 

  • Catrice Highlighter C01 Holly Jolly ShineTwinkling Treasures – 24 Ημέρες Ομορφιάς & Μαγείας

 

  • Catrice Blush Stick C01 Candy Cane

Twinkling Treasures – 24 Ημέρες Ομορφιάς & Μαγείας

 

  • Catrice Lip Mask C01 Star Glaze

Twinkling Treasures – 24 Ημέρες Ομορφιάς & Μαγείας

 

  • Catrice Jelly Eyeshadow Topper C01 Twinkling Crystal

Twinkling Treasures – 24 Ημέρες Ομορφιάς & Μαγείας

 

  • Catrice Peptide Lip Tint C01 Merry Night Shine

Twinkling Treasures – 24 Ημέρες Ομορφιάς & Μαγείας

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ
Beauty You Can Feel: Η πρώτη beauty εμπειρία της CATRICE στην Ελλάδα
Beauty You Can Feel: Η πρώτη beauty εμπειρία της CATRICE στην Ελλάδα
ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ
ESPRESSO YOURSELF – Το φθινόπωρο, σερβιρισμένο σε αποχρώσεις
ESPRESSO YOURSELF – Το φθινόπωρο, σερβιρισμένο σε αποχρώσεις
Tags



Ακολούθησε το TheIssue.gr στο Google News και μάθε πρώτη όλα τα νέα!


The Issue
Site Footer
Dnews
theissue.gr

Site Footer

Copyright © 2022 – 2025 TheIssue.gr • All Rights Reserved.

Developed by Nuevvo