Twinkling Treasures – 24 Ημέρες Ομορφιάς & Μαγείας

Το νέο Advent Calendar της Catrice “Twinkling Treasures” είναι ο απόλυτος τρόπος να μετρήσεις αντίστροφα για τα Χριστούγεννα γεμάτος με 24 λαμπερά highlights που κάνουν κάθε μέρα του Δεκεμβρίου να μοιάζει ξεχωριστή.

Αντί για τα κλασικά πορτάκια, το ημερολόγιο έρχεται με ένα κομψό νεσεσέρ γεμάτο 24 πουγκιά από οργάντζα το καθένα περιέχει ένα προσεκτικά επιλεγμένο αγαπημένο προϊόν ομορφιάς.

Είτε ως δώρο είτε ως προσωπικό spoil το Twinkling Treasures είναι το ιδανικό beauty advent calendar για όσους αγαπούν τη λάμψη, το χρώμα και τις μοναδικές στιγμές ομορφιάς.

Catrice Glam & Doll Volume Mini Mascara C01 Holly Glam

Catrice Juicy Lip Balm C02 Burgundy Bliss

Catrice Highlighter C01 Holly Jolly Shine

Catrice Blush Stick C01 Candy Cane

Catrice Lip Mask C01 Star Glaze

Catrice Jelly Eyeshadow Topper C01 Twinkling Crystal