Τρία προϊόντα από τη σειρά ACNORMAL για ακόμα πιο ΑΚΡΑΙΑ αυτοπεποίθηση!

Η HELENVITΑ, πρωτοπόρος στην επιστημονική δερμοκαλλυντική φροντίδα και ειδικός στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων ακμής, παρουσιάζει τρία προϊόντα ολιστικής αντιμετώπισης των ατελειών του δέρματος της σειράς ACNORMAL… τον εξειδικευμένο σας σύμμαχο για «ΑΚΡΑΙΑ Αυτοπεποίθηση»!

1 σειρά | 3 steps | καμία ατέλεια | ακραία αυτοπεποίθηση!

Η σειρά ACNORMAL είναι ειδικά σχεδιασμένη για την καθημερινή φροντίδα της λιπαρής και με τάση ακμής επιδερμίδας και προσφέρει τετραπλή δράση για ορατά πιο καθαρή και υγιή επιδερμίδα:

Ρύθμιση της υπερπαραγωγής σμήγματος

Μείωση της ερυθρότητας της επιδερμίδας

Διόρθωση των ατελειών

Προστασία της φυσιολογικής χλωρίδας της επιδερμίδας

Τα προϊόντα ACNORMAL συνδυάζουν την επιστημονική τεκμηρίωση με την καθημερινή πρακτικότητα, προσφέροντας ασφαλή, αποτελεσματική και στοχευμένη φροντίδα για όσους αντιμετωπίζουν προκλήσεις με την ακμή.

Ανακαλύψτε τα must have προϊόντα ACNORMAL για την καθημερινή skin care routine.

ACNORMAL Cleansing Gel | Γιατί η αντιμετώπιση της ακμής ξεκινά από τον καθαρισμό!

Gel με σαλικυλικό οξύ, για βαθύ καθαρισμό σε πρόσωπο, στέρνο και πλάτη, με ήπιους καθαριστικούς παράγοντες που απομακρύνουν αποτελεσματικά το σμήγμα και τους ρύπους, χωρίς να ξηραίνουν την επιδερμίδα. Αποτελεί το πρώτο και απαραίτητο βήμα για τη σωστή φροντίδα της επιδερμίδας με τάση ακμής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: Εφαρμόστε μικρή ποσότητα πρωί ή/και βράδυ σε βρεγμένο δέρμα και κάνετε απαλό μασάζ. Ξεπλύνετε µε άφθονο νερό.

ACNORMAL Hydra Boost |Εξειδικευμένη φροντίδα προσώπου για ορατά αποτελέσματα

Eνυδατική κρέμα ελαφριάς υφής για πρόσωπο και λαιμό, χωρίς σαλικυλικό οξύ. Ενυδατική και καταπραϋντική σύνθεση με Ολιγοσακχαρίτες και Αμινοξέα, Πανθενόλη και Υαλουρονικό οξύ, η οποία βελτιώνει τη συνολική εικόνα του δέρματος, μειώνοντας ερεθισμούς και αυξάνοντας την ελαστικότητα της επιδερμίδας. Ιδανική για αφυδατωμένη επιδερμίδα από φαρμακευτικές αγωγές.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: Εφαρμόστε πρωί ή/και βράδυ σε καθαρό και στεγνό δέρμα. Αποφύγετε την περιοχή των ματιών.

ACNORMAL Anti-Blemish Patches | Κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στη μείωση των ατελειών

Διάφανα αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή. Μειώνουν αποδεδειγμένα τα σπυράκια και τις ατέλειες μέσα σε 6 ώρες και ταυτόχρονα λειτουργούν σαν ασπίδα προστασίας από ρύπους. Είναι εμπoτισμένα με Σαλικυλικό οξύ που έχει κερατολυτική δράση και εκχύλισμα πράσινου τσαγιού που καταπραΰνει την επιδερμίδα. Η σύνθεσή τους ενισχύεται από τους Πολυσακχαρίτες φυκιών που ρυθμίζουν την παραγωγή σμήγματος, ενώ παράλληλα ενυδατώνουν το δέρμα και επιταχύνουν την επούλωση.

85% όσων τα δοκίμασαν παρατήρησαν ορατή μείωση ατελειών σε 6 ώρες

Tip! Τα ACNORMAL Anti-Blemish Patches είναι ιδανικά για χρήση σε κρίσιμες στιγμές, καθώς δρουν γρήγορα και διακριτικά.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: Αφαιρέστε το επίθεμα από τη βάση και εφαρμόστε το σε καθαρό και στεγνό δέρμα στο σημείο που επιθυμείτε. Αφήστε το να δράσει για 6 έως 12 ώρες.

Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία και την επόμενη μέρα.

Αποφύγετε την περιοχή των ματιών. Κάθε επίθεμα είναι για μία χρήση.

Να φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από παιδιά.

HELENVITA ACNORMAL CARE LINE | Τα προϊόντα ACNORMAL συμπληρώνουν:

ACNORMAL FACE CREAM SPF30 ~ Κρέμα προσώπου με υψηλή προστασία ευρέως φάσματος από τη UVA και UVB ακτινοβολία

ACNORMAL TINTED CREAM ~ Eνυδατική κρέμα ελαφριάς υφής με χρώμα για πρόσωπο και λαιμό

ACNORMAL PEEL OFF MASK ~ Peel off μάσκα που απομακρύνει μαύρα στίγματα και σμήγμα

ACNORMAL URGENT CORRECTION GEL ~ Gel τοπικής εφαρμογής για έλεγχο στην όψη των ατελειών

ACNORMAL PEELING GEL ~ Gel απολέπισης με AHA και PHA

ACNORMAL PURIFYING ΜASK ~ Μάσκα για βαθύ καθαρισµό

ACNORMAL REBALANCING EMULSION ~ Ενυδατικό γαλάκτωμα προσώπου και λαιμού

ACNORMAL PURIFYING & SOOTHING LOTION ~ Στυπτική λοσιόν καθαρισµού για πρόσωπο, στέρνο & πλάτη

ACNORMAL CLEANSING MOUSSE ~ Ήπιος αφρός καθαρισμού για πρόσωπο, στέρνο & πλάτη

HELENVITA

Η HELENVITA προσφέρει καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προϊόντα, μέσα από ολοκληρωμένες σειρές που καλύπτουν τις ανάγκες μας σε κάθε στάδιο της ζωής: από τη βρεφική ηλικία έως την εφηβεία, την ομορφιά της γυναίκας, την αντρική περιποίηση και την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Με αυτόν τον τρόπο, τα ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα HELENVITA ικανοποιούν και τις πιο απαιτητικές ανάγκες των καταναλωτών ενώ φέρουν την υπογραφή διεθνών ερευνών που πιστοποιούν την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά τους. Το όνομα της HELENVITA προέρχεται από τις λέξεις ”Helen”, σύμβολο ομορφιάς της αρχαίας Ελλάδας, και από την λατινική λέξη ”Vita”, που σημαίνει ζωή. Το όνομα αντανακλά την φιλοσοφία της εταιρείας να προσφέρει ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων που συμβάλλουν μοναδικά στην Υγεία, Ευεξία και Ομορφιά των ανθρώπων.

Η παραγωγή όλων των προϊόντων HELENVITA πραγματοποιείται σε εγχώριες και διεθνείς εγκαταστάσεις, ακολουθώντας όλα τα πρότυπα υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO.