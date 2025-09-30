Το πιο προηγμενο δερματολογικο πρωτοκολλο κολλαγονου με τη νεα liftactiv collagen specialist 16 spf 50 τωρα και με βιωσιμη συσκευασια refill

Η δέσμευση της Vichy για καινοτομία επεκτείνεται και στον σεβασμό του περιβάλλοντος, με τη LIFTACTIV Collagen Specialist 16 SPF 50 να είναι διαθέσιμη και σε συσκευασία refill. Επαναγεμίζοντας το βάζο με το ανταλλακτικό προϊόν, συμβάλλετε ενεργά στη μείωση της χρήσης γυαλιού, πλαστικού και χαρτονιού. Συγκεκριμένα, τα υλικά συσκευασίας έχουν μειωθεί κατά 87% σε σύγκριση με την αγορά μιας νέας, κανονικής συσκευασίας, επιβεβαιώνοντας τη φιλοσοφία μας για βιώσιμη ομορφιά χωρίς συμβιβασμούς στην αποτελεσματικότητα.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων μπορεί να επιταχύνουν τη γήρανση του δέρματος. Η μείωση της ποσότητας κολλαγόνου, αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες εμφάνισης ρυτίδων και απώλειας σφριγηλότητας. Συγκεκριμένα στον οργανισμό μας υπάρχουν 28 διαφορετικοί τύποι κολλαγόνου με τους 16 να βρίσκονται στο δέρμα. Ο κάθε τύπος από αυτούς, έχει εξειδικευμένο ρόλο και επηρεάζει διαφορετικά τη δομή και τη λειτουργία του. Η γήρανση οδηγεί σε συνολική υποβάθμιση της ποιότητας του δέρματος. Η ανάγκη για προηγμένες λύσεις που βασίζονται σε επιστημονική γνώση είναι επιτακτική.

Η LIFTACTIV Collagen Specialist 16 SPF 50 έρχεται να απαντήσει σε αυτή την πρόκληση, ενσωματώνοντας την πρωτοποριακή Τεχνολογία Co-Bonding. Αυτή η μοναδική σύνθεση συνδυάζει ισχυρά δερματολογικά ενεργά συστατικά:

Ανασυνδυασμένο Κολλαγόνο : Ένα συστατικό βιοτεχνολογικής προέλευσης που προάγει τη σύνθεση διαφορετικών τύπων κολλαγόνου στο δέρμα, στοχεύοντας όχι μόνο στους γνωστούς τύπους (όπως κολλαγόνο I, III, IV, VII), αλλά και πιο εξειδικευμένους (όπως κολλαγόνο XVI, XVII, XIX, XX) για μια ολιστική προσέγγιση αναδόμησης.

Υαλουρονικό Οξύ : Γνωστό για τις ενυδατικές του ιδιότητες, αλλά και την ικανότητα αναπλήρωσης νερού, συμβάλλει στη μείωση των ρυτίδων και την ενίσχυση του όγκου του δέρματος.

Νιασιναμίδη (Β3) : Δραστικό συστατικό που βοηθά στην καταπολέμηση των κηλίδων, βελτιώνει το χρωματικό τόνο της επιδερμίδας και ενισχύει τον επιδερμιδικό φραγμό.

Αντηλιακά Φίλτρα Ευρέος Φάσματος (SPF 50): Παρέχουν ισχυρή προστασία ενάντια στην UVA και UVB ακτινοβολία, αποτρέποντας τη φωτογήρανση και τις δερματικές βλάβες που προκαλούνται από τον ήλιο.

Αυτό το καινοτόμο προϊόν δρα σε πολλαπλά επίπεδα, προσφέρει ενίσχυση και προστασία, καθώς συνδέει όλους τους τύπους κολλαγόνου, με στόχο την αναστροφή των ορατών σημαδιών γήρανσης και την προστασία του δέρματος από μελλοντικές βλάβες.

Κλινικά Αποδεδειγμένη Αποτελεσματικότητα

Η LIFTACTIV Collagen Specialist 16 SPF 50 αποτελεί την κορωνίδα της επιστημονικής καινοτομίας της Vichy, προσφέροντας μια νέα εποχή στην αντιγήρανση, με ορατά, κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα μέσα και από τη σύσταση 70.000 δερματολόγων. Η αποτελεσματικότητα της Collagen Specialist 16 SPF 50 έχει αποδειχθεί μέσω πολλαπλών κλινικών μελετών.

Τα αποτελέσματα εντυπωσιάζουν:

Άμεση βελτίωση της ποιότητας της επιδερμίδας σε μόλις 4 ώρες.

Πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα διόρθωσης των ρυτίδων ήδη από τις 4 εβδομάδες: -41% ρινοπαρειακές ρυτίδες¹ -43% ρυτίδες στο πόδι της χήνας¹ -41% ρυτίδες στο μέτωπο¹

Ορατά πιο φωτεινή και γεμάτη επιδερμίδα : +26% πιο φωτεινή επιδερμίδα¹ +35% πιο γεμάτη επιδερμίδα¹

Μείωση των κηλίδων: -3.2% κηλίδες²

Επιπλέον, προσφέρει 48ωρη ενυδάτωση και ενίσχυση του επιδερμιδικού φραγμού.

Είναι υποαλλεργική και δοκιμασμένη υπό δερματολογικό έλεγχο, καθιστώντας την κατάλληλη ακόμα και

για ευαίσθητες επιδερμίδες.

Η Vichy προτείνει ένα ολοκληρωμένο δερματολογικό Πρωτόκολλο για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των σημαδιών γήρανσης:

Πρωινή Ρουτίνα : Συνδυασμός Προηγμένης Αντιγήρανσης + Φωτοπροστασίας LIFTACTIV Collagen Specialist 16 Bonding Serum (για ενισχυμένη δράση ενάντια σε 16 σημάδια

γήρανσης) LIFTACTIV Collagen Specialist 16 Eye Care (για την ευαίσθητη περιοχή των ματιών) LIFTACTIV Collagen Specialist 16 SPF 50 Day Cream (για ενυδάτωση, διόρθωση και προστασία)

Βραδινή Ρουτίνα : Για στοχευμένη αναζωογόνηση από το 1ο βράδυ LIFTACTIV Collagen Specialist 16 Bonding Serum LIFTACTIV Collagen Specialist 16 Eye Care LIFTACTIV Collagen Specialist 16 Night Cream (για εντατική επανόρθωση κατά τη διάρκεια του ύπνου)

: Για στοχευμένη

¹: Κλινική μελέτη 6 εβδομάδων, σε 42 γυναίκες, ηλικίας 45-65 ετών, 63% με ευαίσθητο δέρμα.

²: Κλινική μελέτη 8 εβδομάδων, σε 54 γυναίκες, ηλικίας 45-69 ετών, κάθε τύπου δέρματος, 100% με ευαίσθητο δέρμα.