Το νεσεσέρ των διακοπών: Τι πραγματικά χρειάζεσαι και τι κουβαλάς άδικα

Η σωστή beauty βαλίτσα μπορεί να είναι πολύ μικρότερη χωρίς να σου λείψει τίποτα.

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Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή στην προετοιμασία των διακοπών που η λογική εγκαταλείπει το δωμάτιο. Είναι η στιγμή που αρχίζεις να φτιάχνεις το νεσεσέρ.

Ξαφνικά, το foundation που έχεις να χρησιμοποιήσεις τρεις μήνες μοιάζει απολύτως απαραίτητο. Η παλέτα με τις δώδεκα σκιές αποκτά πιθανότητες να χρησιμοποιηθεί, παρόλο που στην καθημερινότητά σου βάζεις μόνο μάσκαρα. Και φυσικά χρειάζεσαι τρία κραγιόν σχεδόν στην ίδια απόχρωση γιατί «δεν ξέρεις τι διάθεση θα έχεις».

Κάπως έτσι, ξεκινάς με ένα μικρό νεσεσέρ και καταλήγεις να αφιερώνεις σημαντικό μέρος της βαλίτσας σου σε προϊόντα που επιστρέφουν στο σπίτι σχεδόν ανέγγιχτα.

Το καλοκαίρι όμως η beauty routine συνήθως γίνεται πιο απλή. Η ζέστη, η θάλασσα και η πιο χαλαρή διάθεση κάνουν τα βαριά layers μακιγιάζ λιγότερο πρακτικά, ενώ το δέρμα και τα μαλλιά χρειάζονται κυρίως προστασία, ενυδάτωση και λίγα προϊόντα που κάνουν περισσότερες από μία δουλειές.

Ο στόχος λοιπόν δεν είναι να πάρεις μαζί σου όλο το μπάνιο. Είναι να πάρεις τα σωστά.

Ξεκίνα από το αντηλιακό και μετά βάλε όλα τα υπόλοιπα

Αν υπάρχει ένα προϊόν που δεν διαπραγματευόμαστε στις καλοκαιρινές διακοπές, είναι το αντηλιακό. Και εδώ χρειάζεται να σκεφτείς πρακτικά.

Θα χρειαστείς ένα αντηλιακό προσώπου που σου είναι ευχάριστο ώστε να το χρησιμοποιείς καθημερινά και ένα κατάλληλο προϊόν για το σώμα. Αν το πρόσωπό σου έχει ιδιαίτερες ανάγκες, προτίμησε τη σύνθεση που γνωρίζεις ήδη ότι λειτουργεί για σένα αντί να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο την ημέρα που φεύγεις.

Το σημαντικότερο είναι να έχεις αρκετή ποσότητα για τις ημέρες που θα λείψεις και να θυμάσαι την ανανέωση, ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι στην παραλία, κολυμπάς ή ιδρώνεις.

Μην ξεχάσεις επίσης ένα προϊόν για τα χείλη με SPF. Είναι ένα σημείο που συχνά παραμελούμε.

Η ενυδατική σου δεν χρειάζεται να είναι βαριά

Μετά από ώρες στον ήλιο, τη θάλασσα και το αλάτι, η επιδερμίδα μπορεί να αισθάνεται πιο ξηρή και αφυδατωμένη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεσαι πέντε διαφορετικές κρέμες.

Μια ενυδατική προσώπου που ήδη γνωρίζεις και σου ταιριάζει είναι αρκετή για τις περισσότερες ημέρες.

Αν θέλεις να μειώσεις ακόμη περισσότερο τα προϊόντα, μπορείς το πρωί να χρησιμοποιείς ένα αντηλιακό που προσφέρει παράλληλα επαρκή ενυδάτωση για τον τύπο της επιδερμίδας σου και να κρατήσεις την κρέμα για το βράδυ.

Καθαριστικό: Πάρε αυτό που χρησιμοποιείς ήδη

Οι διακοπές δεν είναι η καλύτερη στιγμή για πειράματα με skincare.

Η επιδερμίδα ήδη εκτίθεται σε διαφορετικό νερό, περισσότερο ήλιο, αλάτι, χλώριο και συχνά περισσότερα αντηλιακά προϊόντα.

Πάρε λοιπόν το καθαριστικό που ξέρεις ότι λειτουργεί για σένα.

Αν φοράς αδιάβροχο μακιγιάζ ή αντηλιακό με μεγάλη αντοχή, μπορείς να προσθέσεις ένα μικρό micellar water ή ένα προϊόν ντεμακιγιάζ για το πρώτο στάδιο καθαρισμού.

Δεν χρειάζεται όμως να πάρεις μαζί σου ολόκληρη τη συλλογή από cleansers που βρίσκεται στο μπάνιο σου.

Serum; Ναι, αλλά δεν χρειάζεσαι ολόκληρο εργαστήριο

Εδώ είναι που το νεσεσέρ αρχίζει συνήθως να ξεφεύγει.

Vitamin C, υαλουρονικό, niacinamide, peptides, acids και ξαφνικά έχεις μεταφέρει ολόκληρη τη skincare routine των δέκα βημάτων στο νησί.

Για μία ή δύο εβδομάδες μπορείς να απλοποιήσεις τη ρουτίνα σου. Ένα ενυδατικό serum, αν χρησιμοποιείς ήδη, μπορεί να είναι αρκετό.

Τα πολύ δραστικά προϊόντα ή οι καινούργιες θεραπείες μπορούν να περιμένουν την επιστροφή σου, ειδικά όταν το δέρμα εκτίθεται περισσότερο στον ήλιο.

After sun: Χρήσιμο, αλλά όχι μαγικό

Ένα δροσερό after-sun προϊόν μπορεί να είναι ευχάριστο μετά την παραλία, ιδιαίτερα αν η επιδερμίδα αισθάνεται ξηρή ή ζεστή.

Δεν αντικαθιστά όμως το αντηλιακό και φυσικά δεν «διορθώνει» ένα έγκαυμα.

Αν έχεις περιορισμένο χώρο, μια καλή ενυδατική σώματος μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να καλύψει την ανάγκη για καθημερινή ενυδάτωση μετά το ντους.

Το σημαντικό είναι να μην αντιμετωπίζεις το after sun σαν άδεια για να μείνεις περισσότερες ώρες στον ήλιο.

Foundation: Το χρειάζεσαι πραγματικά;

Ας είμαστε ρεαλιστές. Πόσες φορές πήρες στις διακοπές ένα full coverage foundation και τελικά δεν το χρησιμοποίησες ούτε μία φορά;

Με ζέστη, υγρασία και μαυρισμένη επιδερμίδα, πολλές γυναίκες προτιμούν πολύ πιο ανάλαφρη βάση.

Μια skin tint, μια BB cream ή ακόμη και concealer μόνο στα σημεία που θέλεις μπορεί να είναι αρκετά.

Αν αγαπάς το foundation και ξέρεις ότι θα το χρησιμοποιήσεις σε βραδινές εξόδους, φυσικά πάρε το.

Το κλειδί είναι η ερώτηση: «Το χρησιμοποιώ πραγματικά ή το παίρνω επειδή μπορεί να το χρειαστώ;».

Concealer: Το μικρό προϊόν που αξίζει τον χώρο του

Σε αντίθεση με ένα μεγάλο μπουκάλι foundation, ένα concealer καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο και μπορεί να κάνει πολλές δουλειές.

Κάτω από τα μάτια, γύρω από τη μύτη, σε κάποιο σπυράκι ή δυσχρωμία.

Με λίγη mascara και cream blush μπορεί να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο, πολύ φυσικό καλοκαιρινό look.

Cream blush: Ο μικρός multitasker των διακοπών

Τα κρεμώδη προϊόντα είναι εξαιρετικά πρακτικά για τη βαλίτσα.

Ένα cream blush μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα μάγουλα και, ανάλογα με τη σύνθεσή του, λίγο στα χείλη για ένα πιο αρμονικό αποτέλεσμα.

Επιπλέον εφαρμόζεται εύκολα με τα δάχτυλα, άρα δεν χρειάζεται να κουβαλάς επιπλέον πινέλα.

Ροδακινί, κοραλλί και ζεστές ροζ αποχρώσεις ταιριάζουν ιδιαίτερα στο καλοκαιρινό μακιγιάζ.

Bronzer: Ένα αρκεί

Δεν χρειάζεσαι bronzer σε πούδρα, bronzing drops και cream bronzer όλα μαζί. Διάλεξε το προϊόν που χρησιμοποιείς περισσότερο.

Αν θέλεις να περιορίσεις τα πινέλα, ένα cream bronzer ή stick μπορεί να είναι πιο πρακτικό.

Αν προτιμάς μεγαλύτερη διάρκεια και γνωρίζεις ότι το δέρμα σου γυαλίζει πολύ στη ζέστη, ίσως προτιμήσεις την πούδρα.

Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος – υπάρχει αυτό που πράγματι θα χρησιμοποιήσεις.

Mascara: Waterproof ή όχι;

Αν σκοπεύεις να φοράς mascara στην παραλία ή σε πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον, μια αδιάβροχη σύνθεση μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη.

Για τις βραδινές εξόδους, όμως, μπορείς να χρησιμοποιήσεις κανονικά την αγαπημένη σου.

Το βασικό είναι να έχεις μαζί σου και προϊόν που την αφαιρεί σωστά. Το έντονο τρίψιμο των ματιών επειδή ξέχασες το κατάλληλο ντεμακιγιάζ δεν είναι ιδανικό τέλος μιας ημέρας στην παραλία.

Κραγιόν: Όχι, δεν χρειάζεσαι επτά

Εδώ χρειάζεται αυτοσυγκράτηση. Πάρε ένα καθημερινό nude ή ροζ που ξέρεις ότι φοράς και ένα πιο έντονο χρώμα για το βράδυ. Τέλος.

Αν αγαπάς τα gloss, πρόσθεσε ένα διάφανο ή ελαφρώς χρωματισμένο. Δεν χρειάζεσαι τρία nude που διαφέρουν μεταξύ τους κατά μισό τόνο.

Όσο κι αν προσπαθεί να σε πείσει για το αντίθετο το μυαλό σου την ώρα που φτιάχνεις βαλίτσα.

Η τεράστια παλέτα σκιών πιθανότατα θα γυρίσει άθικτη

Αν στην καθημερινότητά σου δεν κάνεις elaborate eye looks, οι πιθανότητες να ξεκινήσεις ξαφνικά στις διακοπές είναι μικρές.

Ένα μικρό palette με ουδέτερες αποχρώσεις ή ένα cream eyeshadow stick μπορεί να είναι αρκετό.

Μάλιστα, bronzer και highlighter μπορούν συχνά να χρησιμοποιηθούν και στα μάτια για ένα απλό βραδινό μακιγιάζ. Ένα προϊόν, δύο χρήσεις, λιγότερος χώρος.

Μαλλιά: Μην πάρεις όλο το κομμωτήριο μαζί σου

Σαμπουάν, conditioner και ένα leave-in προϊόν ή μάσκα είναι μια καλή βάση.

Αν τα μαλλιά σου είναι βαμμένα ή ταλαιπωρούνται εύκολα από ήλιο και θάλασσα, πρόσθεσε ένα προϊόν προστασίας κατάλληλο για τις ανάγκες τους.

Αυτό που μπορείς πιθανότατα να αφήσεις σπίτι είναι η μισή συλλογή styling. Σκέψου ρεαλιστικά πόσο συχνά θα κάνεις blowout στις διακοπές.

Πολλές φορές ένα claw clip, μερικά λαστιχάκια και ένα προϊόν κατά του φριζαρίσματος αποδεικνύονται πολύ πιο χρήσιμα από τρεις διαφορετικές συσκευές θερμότητας.

Τα προϊόντα πολλαπλών χρήσεων είναι οι καλύτεροι φίλοι της βαλίτσας

Όταν ο χώρος είναι περιορισμένος, κάθε προϊόν που μπορεί να κάνει δύο δουλειές κερδίζει πόντους.

Ένα lip & cheek tint. Ένα balm για χείλη και ξηρά σημεία. Ένα bronzer που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σκιά. Ένα λαδάκι κατάλληλο για σώμα και άκρες μαλλιών, εφόσον η σύνθεσή του προορίζεται και για τις δύο χρήσεις.

Δεν χρειάζεται να φτάσεις στον ακραίο μινιμαλισμό. Αρκεί να αποφύγεις τις περιττές επαναλήψεις.

Τα travel sizes πραγματικά βοηθούν

Για ένα τετραήμερο δεν υπάρχει λόγος να πάρεις μπουκάλι σαμπουάν 500 ml.

Μικρά επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον όγκο του νεσεσέρ.

Γέμισέ τα με τα προϊόντα που ήδη χρησιμοποιείς αντί να αγοράζεις απαραίτητα καινούργια μόνο επειδή βρίσκονται σε travel size.

Μία μικρή λεπτομέρεια: βάλε τα υγρά προϊόντα σε ξεχωριστή διάφανη θήκη.

Ένα καπάκι που άνοιξε μέσα στη βαλίτσα αρκεί για να μετατρέψει τις διακοπές σε πλύσιμο ρούχων πριν καν ξεκινήσουν.

Τι πιθανότατα κουβαλάς άδικα

Αν θέλεις να μειώσεις πραγματικά το νεσεσέρ, ξεκίνα από όσα παίρνουμε συνήθως «για παν ενδεχόμενο».

Τεράστιες παλέτες μακιγιάζ. Πολλά foundations. Πέντε κραγιόν. Τρεις διαφορετικές ενυδατικές. Προϊόντα που δεν χρησιμοποιείς ούτε στην καθημερινότητά σου. Ολόκληρα μπουκάλια όταν χρειάζεσαι ποσότητα για πέντε ημέρες.

Και φυσικά εκείνο το προϊόν που αγόρασες πριν έξι μήνες, δεν έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ, αλλά ξαφνικά αποφάσισες ότι οι διακοπές είναι η στιγμή που θα αλλάξει η σχέση σας. Spoiler: πιθανότατα δεν θα αλλάξει.

Ο κανόνας που σώζει χώρο: Αν δεν το χρησιμοποιείς σπίτι, μην το πάρεις

Είναι ίσως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να φτιάξεις ένα πραγματικά λειτουργικό νεσεσέρ.

Πριν βάλεις κάθε προϊόν μέσα, αναρωτήσου πότε το χρησιμοποίησες τελευταία φορά. Αν δεν θυμάσαι, άφησέ το σπίτι.

Οι διακοπές δεν χρειάζονται περισσότερη beauty routine. Συνήθως χρειάζονται λιγότερη.

Αντηλιακό, καθαρισμός, ενυδάτωση, μερικά προϊόντα μακιγιάζ που αγαπάς πραγματικά και βασική περιποίηση μαλλιών είναι αρκετά για τις περισσότερες περιπτώσεις. Άλλωστε, το καλύτερο καλοκαιρινό beauty look συνήθως δεν δημιουργείται μπροστά στον καθρέφτη.

Είναι λίγο αλάτι στα μαλλιά, λίγο χρώμα στα μάγουλα, lip balm, μεγάλα γυαλιά ηλίου και η απόφαση ότι σήμερα δεν πρόκειται να περάσεις 45 λεπτά ετοιμάζοντας το πρόσωπό σου ενώ έξω σε περιμένει η θάλασσα.