Το χρώμα νυχιών που κάνει τα χέρια σου να φαίνονται νεότερα- Τι λένε οι ειδικοί

Είναι αλήθεια, πως τα χέρια, συχνά, δείχνουν την πραγματική σου ηλικία, ενώ το χρώμα νυχιών που επιλέγεις, μπορεί είτε να αναζωογονήσει την εμφάνισή τους είτε να αναδείξει ακόμα περισσότερο τις κηλίδες και τα σημάδια της φυσικής φθοράς που μπορεί να έχουν εμφανιστεί.

Πιο συγκεκριμένα, η επιλογή του σωστού χρώματος στα νύχια, έχει καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση των χεριών και μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση μιας πιο νεανικής εικόνας. Το κατάλληλο χρώμα βοηθά να μειωθούν ορατά σημάδια γήρανσης, όπως ρυτίδες, φλέβες και κηλίδες, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά της επιδερμίδας.

Ουσιαστικά λοιπόν, με τη σωστή απόχρωση στα δάχτυλά σου, μπορείς να δημιουργήσεις την αίσθηση ενός πιο λείου και φωτεινού δέρματος, κάνοντας τα χέρια σου να δείχνουν φρέσκα και γεμάτα ζωντάνια.

Το ιδανικό χρώμα νυχιών για νεανική όψη στα χέρια

Το σχήμα και το χρώμα των νυχιών λοιπόν, μπορούν να αναδείξουν την επιδερμίδα στη συγκεκριμένη περιοχή και να ανανεώσουν την όψη των χεριών σου.

Είναι γεγονός, πως υπάρχουν απεριόριστες αποχρώσεις που μπορείς να διαλέξεις για να εφαρμόσεις στα νύχια σου, ωστόσο αν ο σκοπός σου είναι να έχεις περιποιημένα και «φρέσκα» χέρια, θα πρέπει να αποφύγεις τις σκούρες αποχρώσεις. Για παράδειγμα, το μαύρο ή το σκούρο κόκκινο, αποτελούν δύο ιδιαίτερα «δυνατά» χρώματα, που τραβούν την προσοχή και αναδεικνύουν τις ατέλειες του χρόνου, όπως τις κηλίδες.

Εστίασε λοιπόν στις εξής αποχρώσεις:

• Ουδέτερες αποχρώσεις: Nude, μπεζ, απαλό ροζ- προσφέρουν κομψότητα.

• Ανοιχτοί τόνοι: Τα παστέλ φωτίζουν τα χέρια και ανανεώνουν την εμφάνιση.

• Διαφανή φινιρίσματα: Διαφανές ροζ ή φυσικά top coats αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά.

• Γαλλικό μανικιούρ: Κλασικό και διαχρονικό, με φυσική βάση και λευκές άκρες.

Τέλος, επίλεξε σχήμα και μήκος νυχιών που ταιριάζουν στα χέρια σου και στον τρόπο ζωής σου και πειραματίσου με αποχρώσεις που αναδεικνύουν τη νεανικότητα και λάμψη των χεριών σου.

