Τι πραγματικά χρειάζονται τα μαλλιά σου όταν κάνει κρύο

24/01/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 20.01.2026 - 18:15)
Τι πραγματικά χρειάζονται τα μαλλιά σου όταν κάνει κρύο
Λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερη υγεία και λάμψη

Τον χειμώνα, τα μαλλιά ταλαιπωρούνται περισσότερο απ’ όσο συνειδητοποιούμε. Το κρύο, η υγρασία και η θέρμανση δημιουργούν ξηρότητα και θαμπάδα. Η σωστή περιποίηση δεν χρειάζεται υπερβολή, αλλά συνέπεια.

Η ξηρότητα δεν είναι τυχαία

Τα μαλλιά χάνουν την υγρασία τους πιο εύκολα τον χειμώνα. Η αλλαγή θερμοκρασίας επηρεάζει την τρίχα και την κάνει πιο ευάλωτη. Η φροντίδα πρέπει να προσαρμόζεται στις συνθήκες, όχι να μένει ίδια όλο τον χρόνο.

Λιγότερο styling, περισσότερη προστασία

Η υπερβολική χρήση θερμότητας επιβαρύνει τα μαλλιά αυτή την περίοδο. Όσο μειώνεις το styling, τόσο περισσότερο αναπνέει η τρίχα. Η προστασία είναι πιο σημαντική από το αποτέλεσμα.

Υγεία πριν από εμφάνιση

Όταν τα μαλλιά είναι υγιή, δείχνουν όμορφα χωρίς προσπάθεια. Η χειμερινή περίοδος είναι ιδανική για επανεκκίνηση και ενδυνάμωση.

