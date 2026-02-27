Τι καθαριστικό προσώπου να επιλέξεις ανάλογα με τον τύπο της επιδερμίδας σου

Ο σωστός καθαρισμός είναι η βάση κάθε skincare ρουτίνας.

Πριν από οποιοδήποτε serum ή κρέμα, υπάρχει ο καθαρισμός. Αν το προϊόν που χρησιμοποιείς δεν ταιριάζει στον τύπο της επιδερμίδας σου, μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα, λιπαρότητα ή ερεθισμούς.

Η επιλογή καθαριστικού δεν είναι θέμα τάσης, αλλά κατανόησης των αναγκών του δέρματός σου.

Λιπαρή και ακνεϊκή επιδερμίδα

Οι λιπαρές επιδερμίδες ωφελούνται από καθαριστικά σε μορφή gel ή αφρού που ρυθμίζουν τη λιπαρότητα χωρίς να αφυδατώνουν. Συστατικά όπως το σαλικυλικό οξύ βοηθούν στον καθαρισμό των πόρων.

Προσοχή όμως στην υπερβολή. Η πολύ έντονη απολίπανση μπορεί να προκαλέσει αντιδραστική παραγωγή σμήγματος.

Ξηρή επιδερμίδα

Οι ξηρές επιδερμίδες χρειάζονται κρεμώδη καθαριστικά με ενυδατικά συστατικά όπως γλυκερίνη ή κεραμίδια. Το δέρμα μετά τον καθαρισμό δεν πρέπει να «τραβάει».

Το πολύ ζεστό νερό πρέπει να αποφεύγεται, γιατί αφαιρεί τα φυσικά έλαια.

Μικτή επιδερμίδα

Η μικτή επιδερμίδα χρειάζεται ισορροπία. Ένα ήπιο gel καθαριστικό που δεν αφυδατώνει τα μάγουλα αλλά καθαρίζει τη ζώνη Τ είναι ιδανικό.

Μπορείς επίσης να προσαρμόζεις τα προϊόντα σου ανά εποχή, καθώς οι ανάγκες αλλάζουν.

Ευαίσθητη επιδερμίδα

Οι ευαίσθητες επιδερμίδες ωφελούνται από καθαριστικά χωρίς άρωμα και με ήπια σύνθεση. Το micellar water ή τα ήπια γαλακτώματα καθαρισμού είναι ασφαλείς επιλογές.

Διπλός καθαρισμός

Αν φοράς μακιγιάζ, ο διπλός καθαρισμός βοηθά στην πλήρη απομάκρυνσή του. Πρώτα ένα έλαιο ή balm και έπειτα το βασικό σου καθαριστικό. Ο σωστός καθαρισμός δεν πρέπει να είναι επιθετικός. Πρέπει να αφήνει το δέρμα καθαρό αλλά άνετο.

Η επιδερμίδα σου αλλάζει με τον χρόνο, το στρες και τις εποχές. Παρατήρησέ τη και προσαρμόσου.