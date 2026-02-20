Τι χρώμα σκιά να φορέσεις ανάλογα με το χρώμα των ματιών σου

Ο σωστός τόνος μπορεί να αναδείξει το βλέμμα σου.

Το μακιγιάζ ματιών δεν αφορά μόνο την τεχνική. Αφορά κυρίως την επιλογή των σωστών αποχρώσεων. Όταν η σκιά δημιουργεί σωστή αντίθεση με το φυσικό χρώμα των ματιών, το βλέμμα γίνεται πιο φωτεινό, πιο καθαρό και πιο εκφραστικό.

Καφέ μάτια: η απόλυτη ευελιξία

Τα καφέ μάτια θεωρούνται τα πιο «ευέλικτα», γιατί μπορούν να υποστηρίξουν πολλές αποχρώσεις. Οι μπρονζέ, οι χαλκώδεις και οι χρυσές τονίζουν τη ζεστασιά τους. Τα μωβ και τα plum δημιουργούν εντυπωσιακή αντίθεση και κάνουν το καφέ να φαίνεται πιο βαθύ. Ακόμη και το navy μπλε μπορεί να δώσει βραδινή ένταση χωρίς να βαραίνει.

Για καθημερινό look, οι γήινες καφέ αποχρώσεις με ματ φινίρισμα είναι ιδανικές. Για βράδυ, μια shimmer σκιά στο κέντρο του βλεφάρου προσθέτει διάσταση.

Πράσινα μάτια: τόνισε την αντίθεση

Τα πράσινα μάτια αναδεικνύονται ιδανικά με αποχρώσεις που βρίσκονται απέναντι στον χρωματικό κύκλο. Μωβ, μπορντό, ροδακινί και ζεστά καφέ δημιουργούν αντίθεση που κάνει το πράσινο πιο ζωντανό. Οι copper τόνοι επίσης λειτουργούν εξαιρετικά.

Απέφυγε πολύ ψυχρές πράσινες σκιές που μοιάζουν με το χρώμα της ίριδας, γιατί μπορεί να «σβήσουν» το αποτέλεσμα.

Μπλε μάτια: ζεστασιά για ένταση

Τα μπλε μάτια «γράφουν» καλύτερα με ζεστές αποχρώσεις. Καφέ, terracotta, μπρονζέ και ροδακινί δημιουργούν ισορροπία και κάνουν το μπλε πιο καθαρό. Το υπερβολικά έντονο μπλε eyeliner μπορεί να μειώσει την ένταση της ίριδας αν δεν γίνει σωστά.

Οι ματ υφές δίνουν πιο φυσικό αποτέλεσμα για το πρωί, ενώ οι μεταλλικές υφές είναι ιδανικές για βραδινές εμφανίσεις.

Η σημασία του υποτόνου δέρματος

Δεν αρκεί μόνο το χρώμα των ματιών. Ο υποτόνος της επιδερμίδας επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα. Ζεστοί υποτόνοι «δένουν» καλύτερα με θερμές σκιές, ενώ οι ψυχροί υποτόνοι αναδεικνύονται με πιο ψυχρές ή ουδέτερες αποχρώσεις.

Το σωστό μακιγιάζ δεν καλύπτει τα μάτια. Τα φωτίζει.