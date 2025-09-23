The Organic Pharmacy το Carrot Butter Cleanser έλαβε χρυσό βραβείο στα Global Green Beauty Awards 2025

To hero product Carrot Butter Cleanser βραβεύτηκε στα Global Green Beauty Awards 2025 ως το καλύτερο βιολογικό καθαριστικό βούτυρο προσώπου. Με 99.8% φυσική σύνθεση και πλούσιο σε αντιοξειδωτικά συστατικά όπως καρότο, δενδρολίβανο και καλέντουλα, καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα, χωρίς να φράσσει τους πόρους.

Το καρότο είναι γνωστό για τις αντιγηραντικές ιδιότητές του. Συμβάλλει στην προστασία από την πρόωρη γήρανση και χαρίζει λάμψη στην επιδερμίδα.

Το δεντρολίβανο διαθέτει πλούσια αντιβακτηριακή δράση τονώνοντας την κυκλοφορία και συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση της ταλαιπωρημένης επιδερμίδας.

Η καλέντουλα αποτελεί ένα φυσικό έλαιο που μειώνει αποτελεσματικά τους ερεθισμούς, καταπραΰνει και δρα ως ένα φυσικό «conditioner» για το δέρμα.

Η απολαυστική balm-to-oil υφή του Carrot Butter Cleanser αφαιρεί όλους τους ρύπους και τα επίμονα υπολείμματα μακιγιάζ ενώ ταυτόχρονα προσφέρει εξαιρετική θρέψη. Η 99.9% βιολογική βουτυρένια φόρμουλα το καθιστά κατάλληλο ακόμη και για την ευαίσθητη περιοχή των ματιών.

Ένα αληθινό best-seller προϊόν που προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα παραμένωντας πιστό στη δέσμευση του brand The Organic Pharmacy για κλινικά αποδεδειγμένη, φυσική περιποίηση δέρματος.

Προτεινόμενη χρήση:

Ζεστάνετε απαλά μια ποσότητα σε μέγεθος μπιζελιού στις παλάμες και εφαρμόστε σε στεγνή επιδερμίδα.

Προχωρήστε σε απαλές κινήσεις μασάζ για να διαλυθεί το μακιγιάζ.

Συνδυάστε με το Muslin Cloth της The Organic Pharmacy και συνεχίστε με ένα καθαριστικό με βάση το νερό, για μια σχολαστική εμπειρία double cleansing.

Το Carrot Butter Cleanser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος καθώς και για επιδερμίδα με τάση για σημάδια.

Δερματολογικά ελεγμένο σε ευαίσθητη επιδερμίδα.

Αντιοξειδωτική δράση επιβεβαιωμένη με in vitro τεστ.

Μη φαγεσωρογόνο. Οφθαλμολογικά ελεγμένο.