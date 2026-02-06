The Organic Pharmacy: Νέα Ultra Calming σειρά

Η «απάντηση» στο στρες της σύγχρονης ξηρής και ευαίσθητης επιδερμίδας μέσα από τρία νέα προϊόντα υψηλής απόδοσης.

Μία νέα σειρά «απάντηση» στις ανάγκες της ξηρής / ευαίσθητης επιδερμίδας. Το βραβευμένο βρετανικό skincare brand The Organic Pharmacy συστήνει τη σειρά Ultra Calming σχεδιασμένη για τις ανάγκες της σύγχρονης γυναικείας και ανδρικής επιδερμίδας που εκτίθεται καθημερινά σε στρες και περιβαλλοντικούς επιθετικούς παράγοντες.

Τρία καινοτόμα προϊόντα – Ultra Calming Ageless Face Cream, Ultra Calming Eye Cream και Ultra Calming Rescue Cream – που συνδυάζουν δραστικά φυτικά συστατικά, προηγμένη τεχνολογία και πολυτελείς υφές, με στόχο την ενίσχυση του δερματικού φραγμού και την ορατή βελτίωση της ποιότητας της επιδερμίδας.

Με κλινικά αποδεδειγμένες συνθέσεις και φυτικά ενεργά συστατικά φαρμακευτικής προέλευσης, η σειρά περιποίησης Ultra Calming αποκαθιστά την ισορροπία, ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό και προσφέρει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Η λύση για τις στιγμές που η επιδερμίδα ζητά λιγότερη ένταση, λιγότερους συμβιβασμούς, περισσότερη φροντίδα.

ULTRA CALMING AGELESS FACE CREAM

Θρέφει. Καταπραΰνει. Αντιστέκεται στον χρόνο.

Πλούσια αντιγηραντική κρέμα για νεανική και φωτεινή επιδερμίδα.

Μια ενυδατική, αντιγηραντική κρέμα προσώπου που αναπληρώνει άμεσα την υγρασία, βοηθά στην επανόρθωση και καταπραΰνει την ευαίσθητη επιδερμίδα μέσα σε μόλις 10 δευτερόλεπτα. Ειδικά σχεδιασμένη για ευαίσθητα δέρματα, με Σκουαλάνιο φυτικής προέλευσης σε συνδυασμό με Aloe Vera και οργανικό Rose Geranium, χαρίζει βαθιά ενυδάτωση και άνεση σε ξηρές ή ταλαιπωρημένες επιδερμίδες, προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση της ενυδάτωσης έως και 50% και ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό, με ορατά αντιγηραντικά οφέλη για πιο λεία και ανθεκτική όψη. Η Ultra Calming Ageless Face Cream είναι δερματολογικά ελεγμένη και κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων. Η σύνθεσή της είναι 13,8% βιολογική και 93,6% φυσικής προέλευσης.

ΠΛΤ: 60,00€ | 50ml

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ALOE VERA Καταπραΰνει και ενυδατώνει τις ξηρές, ευαίσθητες επιδερμίδες. Υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό, αφήνοντας την επιδερμίδα απαλή και ήρεμη.

SQUALANE Προερχόμενο από ελιές, το σκουαλάνιο είναι ένα δερματολογικά εγκεκριμένο μαλακτικό συστατικό που μιμείται τα φυσικά λιπίδια της επιδερμίδας. Ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό, προσφέρει ενυδάτωση και ελαστικότητα και χαρίζει λεία, απαλή υφή χωρίς λιπαρότητα.

ΑΡΩΜΑ ROSE BUD Συμβάλλει στην ενεργοποίηση της μικροκυκλοφορίας της επιδερμίδας, υποστηρίζοντας τη συνολική υγεία και ζωντάνια του δέρματος. Με στυπτικές και επουλωτικές ιδιότητες, προσφέρει μια αναζωογονητική εμπειρία φροντίδας ενώ ταυτόχρονα καταπραΰνει και επαναφέρει την ισορροπία.

CLINICALLY PROVEN

Καταπραΰνει σημαντικά την επιδερμίδα*

Αυξάνει σημαντικά την ενυδάτωση κατά 50%**

Μειώνει την υφή της επιδερμίδας κατά 16,2%***

Μειώνει την ορατότητα των ρυτίδων κατά 9,3%***

Αυξάνει τη φωτεινότητα κατά 7%***

Μειώνει την ορατότητα των λεπτών γραμμών κατά 11,4%***

*Αξιολόγηση μετά από 10 δευτερόλεπτα εφαρμογής **Αξιολόγηση μετά από 28 ημέρες χρήσης, μία φορά την ημέρα ***Αξιολόγηση μετά από 56 ημέρες χρήσης, μία φορά την ημέρα

PHARMACIST FORMULATED

Ενυδατώνει | Καταπραΰνει | Αντιγηραντική δράση | Χαρίζει φωτεινότητα

ORGANIC & NATURAL

13,8% Βιολογική σύνθεση | 93,6% Φυσικής προέλευσης

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Εφαρμόστε πρωί και βράδυ σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε σε συνδυασμό με το The Organic Pharmacy Chamomile Cleansing Milk.

ULTRA CALMING EYE CREAM

Η λύση της The Organic Pharmacy για φυσικά φωτεινό βλέμμα

Ενυδατωμένο, φωτεινότερο και εμφανώς ανανεωμένο περίγραμμα ματιών.

Μια πλούσια αλλά άμεσα απορροφήσιμη κρέμα ματιών με Bakuchiol, Μάραθο, Ευφράσια και Ροδόνερο, που ενυδατώνει σε βάθος και αναζωογονεί την ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια, ενώ ταυτόχρονα καταπραΰνει και ξεκουράζει το βλέμμα. Με μεταξένια υφή και σύνθεση που περιλαμβάνει ισχυρά φυτικά εκχυλίσματα και δραστικά συστατικά που συμβάλλουν στη μείωση των λεπτών γραμμών, των σημαδιών κούρασης και της αφυδάτωσης, η Ultra Calming Eye Cream ενισχύei την ελαστικότητα της περιοχής των ματιών και επαναφέρει τη φωτεινότητα και τη φρεσκάδα στο βλέμμα. η.. Η Ultra Calming Eye Cream είναι οφθαλμολογικά ελεγμένη, ιδανική για καθημερινή χρήση, ακόμη και για ευαίσθητα μάτια και κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων και με τάση εκζέματος. Η σύνθεσή της είναι 65,6% βιολογική και 95,5% φυσικής προέλευσης.

ΠΛΤ: 35,00€ | 15ml

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

BAKUCHIOL Το Bakuchiol είναι μια ήπια, φυσική εναλλακτική της ρετινόλης, που προέρχεται από τους σπόρους του φυτού Babchi. Ιδανικό για ευαίσθητες επιδερμίδες, υποστηρίζει την ανανέωση της επιδερμίδας, λειαίνει τις λεπτές γραμμές, βελτιώνει την υφή και τον τόνο και προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες — προσφέροντας αποτελεσματικά αντιγηραντικά οφέλη χωρίς τους ερεθισμούς που προκαλεί η ρετινόλη.

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΑΡΑΘΟΥ (Foeniculum Vulgare Fruit Extract) Πλούσιο σε βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά όπως κερκετίνη και βήτα καροτίνη. Το εκχύλισμα μάραθου αναζωογονεί και καθαρίζει την επιδερμίδα, ενισχύοντας τη ζωντάνια και την ισορροπία της για καθαρή, φωτεινή όψη.

ΕΥΦΡΑΣΙΑ (Euphrasia Officinalis Extract) Φυτό με κλινικά τεκμηριωμένες καταπραϋντικές και δροσιστικές ιδιότητες, ιδανικό για την ευαίσθητη περιοχή των ματιών. Γνωστό για τα skin-comforting και αντιοξειδωτικά του οφέλη, βοηθά το δέρμα να δείχνει ξεκούραστο και ανανεωμένο.

ΡΟΔΟΝΕΡΟ Ένα απαλό, καταπραϋντικό συστατικό με ενυδατικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Συμβάλλει στη μείωση της ερυθρότητας, εξισορροπεί το pH της επιδερμίδας και χαρίζει φρέσκια, απαλή και λαμπερή όψη.

CLINICALLY PROVEN

Αυξάνει την ενυδάτωση κατά 36,2% *

Αυξάνει την ενυδάτωση κατά 22%**

Βελτιώνει τη λείανση της επιδερμίδας κατά 26,7% ***

Μειώνει το βάθος των ρυτίδων κατά 4,6% ***

Μειώνει τις ρυτίδες τύπου “πόδι της χήνας” κατά 27,6% ***

Μειώνει την ανομοιόμορφη υφή κατά 28,6% ***

Αυξάνει τη φωτεινότητα κατά 11,1% ***

*Αξιολόγηση μετά από 8 ώρες εφαρμογής **Αξιολόγηση μετά από 2 ώρες εφαρμογής ***Μετά από 28 ημέρες χρήσης, μία φορά την ημέρα

PHARMACIST FORMULATED

Αντιρυτιδική δράση | Επανορθώνει | Καταπραΰνει | Ενυδατώνει & χαρίζει φωτεινότητα

ORGANIC & NATURAL

67,6% Βιολογική σύνθεση | 95,5% Φυσικής προέλευσης

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Εφαρμόστε μικρή ποσότητα σε καθαρή επιδερμίδα και κάντε απαλό μασάζ γύρω από την περιοχή των ματιών. Χρησιμοποιήστε μετά το Step 3 (Repair) και πριν το Step 4 (Moisturise) της ρουτίνας The Organic Pharmacy. Κατάλληλη για πρωί και βράδυ.

ULTRA CALMING RESCUE CREAM

Άμεση ανακούφιση. Διαρκής άνεση.

Μια απολύτως φυσική κρέμα που καταπραΰνει σε 5 δευτερόλεπτα

H Ultra Calming Rescue Cream είναι μια επανορθωτική φόρμουλα με Neem Oil, Chickweed Oil, Tamanu Oil και Σκουαλάνιο – ένα πλούσιο αλλά ανάλαφρο μείγμα που είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι αναπληρώνει την υγρασία έως και 80%. Ιδανική για ξηρό, ταλαιπωρημένο δέρμα αποτελεί την ιδανική λύση για ακόμη και τις πιο ευαίσθητες, αφυδατωμένες επιδερμίδες. Είναι δερματολογικά ελεγμένη και κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων και με τάση εκζέματος. Η σύνθεσή της είναι 14,8% βιολογική και 96,9% φυσικής προέλευσης.

ΠΛΤ: 45,00€ / 60ml

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

TAMANU OIL Ένα θρεπτικό φυτικό έλαιο, πλούσιο σε λινολεϊκό οξύ, λιπίδια, γλυκολιπίδια, φωσφολιπίδια και κουμαρίνες. Βοηθά στην ενίσχυση του επιδερμικού φραγμού, «κλειδώνει» την υγρασία, καταπραΰνει την ξηρότητα, μειώνει την ερυθρότητα και βελτιώνει την όψη του στρεσαρισμένου δέρματος.

CHICKWEED Φυτό με έντονα καταπραϋντικές και μαλακτικές ιδιότητες, πλούσιο σε βιταμίνες A, B, C και απαραίτητα μέταλλα. Καταπραΰνει το ξηρό, ευαίσθητο και αντιδραστικό δέρμα, αφήνοντάς το απαλό, φρέσκο και ήρεμο. Ιδανικό για επιδερμίδες με τάση εκζέματος ή δερματίτιδας.

NEEM OIL Ένα εξαιρετικά ευέλικτο φυτικό έλαιο, πλούσιο σε φυσικές ενώσεις. Γνωστό για τις καταπραϋντικές και εξισορροπητικές του ιδιότητες, είναι ιδανικό για ξηρό, ξεφλουδισμένο ή αντιδραστικό δέρμα. Συμβάλλει στην επανόρθωση του επιδερμικού φραγμού και στη βελτίωση της όψης δερματικών καταστάσεων όπως ακμή, ψωρίαση και ροδόχρους νόσος.

CLINICALLY PROVEN

Αυξάνει σημαντικά την ενυδάτωση κατά 80%*

Μειώνει σημαντικά την ερυθρότητα κατά 18,6%**

Καταπραΰνει άμεσα***

*Αξιολόγηση μετά από 14 ημέρες χρήσης, δύο φορές την ημέρα **Αξιολόγηση μετά από 21 ημέρες χρήσης, δύο φορές την ημέρα ***Αξιολόγηση μετά από 5 δευτερόλεπτα εφαρμογής

PHARMACIST FORMULATED

Ενυδατώνει | Καταπραΰνει | Θρέφει & επανορθώνει

ORGANIC & NATURAL

14,8% Βιολογική σύνθεση | 96,9% Φυσικής προέλευσης

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Εφαρμόστε σε καθαρές, ξηρές ή ερεθισμένες περιοχές του προσώπου ή του σώματος, πρωί και βράδυ. Επαναλάβετε την εφαρμογή όποτε χρειάζεται.