Τάσεις στα κοντά νύχια: Η κομψότητα του 2026 είναι μίνιμαλ

11/02/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 08.02.2026 - 01:20)
Πρακτικά, θηλυκά και απόλυτα σύγχρονα.

Τα κοντά νύχια δεν είναι πλέον απλώς πρακτική επιλογή. Είναι ξεκάθαρη αισθητική δήλωση. Το 2026 η τάση στρέφεται προς την καθαρότητα, τη φροντίδα και τη φυσική κομψότητα.

Το ιδανικό σχήμα

Το squoval και το φυσικά στρογγυλεμένο σχήμα είναι οι πιο safe και κομψές επιλογές. Δείχνουν περιποιημένα και ταιριάζουν σε κάθε μήκος δαχτύλων.

Χρώματα που κυριαρχούν

Γαλακτερό ροζ, sheer nude, σοκολατί, βαθύ κόκκινο και muted μωβ είναι από τις πιο δημοφιλείς επιλογές. Οι γήινες αποχρώσεις συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν, δίνοντας ήρεμη αλλά προσεγμένη εικόνα.

Minimal nail art

Το 2026 δεν ζητά υπερβολή. Μια λεπτή γραμμή, μια μικρή κουκκίδα ή micro french manicure αρκούν για να δώσουν χαρακτήρα χωρίς υπερφόρτωση.

Φροντίδα πάνω απ’ όλα

Τα κοντά νύχια φαίνονται όμορφα όταν είναι υγιή. Καλοσχηματισμένα πετσάκια και ενυδατωμένα χέρια κάνουν μεγαλύτερη διαφορά από οποιοδήποτε σχέδιο.

Η τάση στα κοντά νύχια δείχνει ότι η κομψότητα δεν χρειάζεται μήκος, αλλά λεπτομέρεια.

