Τα μεγαλύτερα λάθη στο μακιγιάζ που σε δείχνουν κουρασμένη

Μικρές λεπτομέρειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στην εικόνα σου.

Πόσες φορές έχεις βαφτεί κανονικά, αλλά παρ’ όλα αυτά νιώθεις ότι δείχνεις κουρασμένη; Το θέμα δεν είναι πάντα η έλλειψη ύπνου ή η επιδερμίδα. Πολύ συχνά, είναι το ίδιο το μακιγιάζ που βαραίνει το πρόσωπο.

Το make up μπορεί είτε να σε φωτίσει είτε να σε ρίξει και η διαφορά βρίσκεται στις λεπτομέρειες.

Το πολύ βαρύ foundation

Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι η υπερβολική κάλυψη. Το πολύ foundation κάθεται πάνω στο δέρμα, τονίζει γραμμές και κάνει την επιδερμίδα να δείχνει θαμπή.

Αντί να δίνει φρεσκάδα, δημιουργεί μια κουρασμένη όψη. Η λύση είναι πιο ελαφριές υφές και σωστή προετοιμασία της επιδερμίδας.

Το concealer σε λάθος ποσότητα

Το concealer κάτω από τα μάτια είναι σωτήριο, αλλά όταν χρησιμοποιείται σε μεγάλη ποσότητα κάνει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Μαζεύεται στις γραμμές, σπάει και τελικά τονίζει την κούραση αντί να την καλύπτει. Λίγο προϊόν, σωστή τοποθέτηση και καλό blending είναι το κλειδί.

Η απουσία ρουζ

Χωρίς ρουζ, το πρόσωπο δείχνει άδειο. Η έλλειψη χρώματος κάνει την επιδερμίδα να φαίνεται πιο κουρασμένη.

Το ρουζ δίνει ζωή. Δεν είναι προαιρετικό, ειδικά την άνοιξη.

Λάθος απόχρωση foundation

Αν το foundation είναι πολύ σκούρο ή πολύ ανοιχτό, το αποτέλεσμα δείχνει αφύσικο και σκληρό.

Η σωστή απόχρωση πρέπει να ενώνεται με τον τόνο του δέρματος. Το μακιγιάζ δεν πρέπει να φαίνεται αλλά να “χάνεται”.

Πολύ πούδρα

Η υπερβολική πούδρα αφαιρεί τη ζωντάνια από το πρόσωπο. Το δέρμα δείχνει ξηρό και επίπεδο.

Η πούδρα χρειάζεται μόνο όπου υπάρχει λιπαρότητα. Το glow είναι αυτό που δίνει φρεσκάδα.

Βαριά μάτια

Το πολύ έντονο μακιγιάζ στα μάτια, ειδικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορεί να δείχνει κουρασμένο αντί για εντυπωσιακό.

Τα πιο soft looks ανοίγουν το βλέμμα. Η mascara και οι ανοιχτές αποχρώσεις κάνουν μεγαλύτερη διαφορά από το βαρύ smoky.

Το μακιγιάζ πρέπει να ξεκουράζει

Το σωστό make up δεν είναι αυτό που καλύπτει. Είναι αυτό που δίνει ενέργεια στο πρόσωπο και αυτό γίνεται με λιγότερα προϊόντα, όχι περισσότερα.