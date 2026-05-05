Τα κουρέματα που θα δεις παντού αυτήν την άνοιξη

Οι τάσεις που δίνουν κίνηση, φρεσκάδα και πιο φυσικό αποτέλεσμα.

Ο Μάιος είναι η περίοδος που πολλές αποφασίζουν να κάνουν μια αλλαγή στα μαλλιά τους. Όχι απαραίτητα δραστική, αλλά αρκετή για να δώσει ανανέωση.

Τα trends αυτή τη στιγμή κινούνται προς τη φυσικότητα, την κίνηση και την ευκολία. Τα μαλλιά δεν δείχνουν πλέον στημένα αλλά ζωντανά.

Τα layers επιστρέφουν

Τα φιλαριστά κουρέματα είναι από τις μεγαλύτερες τάσεις. Δίνουν όγκο και κίνηση χωρίς να βαραίνουν τα μαλλιά.

Είναι ιδανικά για όσες θέλουν πιο ανάλαφρο αποτέλεσμα. Τα layers λειτουργούν σε πολλά μήκη και τύπους μαλλιών.

Curtain bangs

Οι αφέλειες τύπου curtain bangs παραμένουν δυνατές. Ανοίγουν το πρόσωπο και δίνουν πιο μαλακό αποτέλεσμα.

Δεν είναι αυστηρές, κάτι που τις κάνει πιο εύκολες στο styling. Ταιριάζουν σχεδόν σε όλους.

Το καρέ σε πιο χαλαρή εκδοχή

Το bob παραμένει, αλλά όχι τόσο αυστηρό. Πιο φυσικό, πιο ανάλαφρο και με κίνηση.

Δείχνει πιο μοντέρνο και πιο εύκολο στην καθημερινότητα. Είναι ιδανικό για την αλλαγή εποχής.

Φυσική υφή

Το έντονο styling δίνει τη θέση του σε πιο φυσικές υφές. Κυματισμοί, ελαφρύ φριζάρισμα και πιο relaxed looks κυριαρχούν.

Τα μαλλιά δεν χρειάζεται να είναι τέλεια για να δείχνουν όμορφα.

Η ευκολία στο styling

Οι τάσεις κινούνται προς κουρέματα που δεν χρειάζονται πολύ χρόνο.

Η καθημερινότητα παίζει ρόλο στην επιλογή. Τα μαλλιά πρέπει να σε εξυπηρετούν.

Η αλλαγή ως ανανέωση

Ένα κούρεμα δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης. Είναι και ψυχολογία.

Η αλλαγή αυτή την περίοδο λειτουργεί σαν restart. Και αυτός είναι ο λόγος που ο Μάιος είναι ιδανικός μήνας για να το κάνεις.