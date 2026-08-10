Τα καλύτερα χτενίσματα όταν έξω έχει 40 βαθμούς

Από sleek κότσους και claw clips μέχρι πλεξούδες και ψηλές αλογοουρές, αυτά είναι τα χτενίσματα που συνδυάζουν δροσιά και στιλ ακόμη και στις πιο ζεστές ημέρες.

Υπάρχουν εκείνες οι καλοκαιρινές ημέρες που θέλεις να αφήσεις τα μαλλιά σου κάτω, να κάνεις ένα όμορφο blowout και να βγεις από το σπίτι σαν να πρωταγωνιστείς σε διαφήμιση σαμπουάν.

Και υπάρχουν και οι ημέρες που το θερμόμετρο δείχνει 38, 39 ή 40 βαθμούς. Τότε οι προτεραιότητες αλλάζουν.

Τα μαλλιά κολλάνε στον αυχένα, η υγρασία δημιουργεί φριζάρισμα, το πιστολάκι μοιάζει περισσότερο με τιμωρία παρά με beauty tool και το χτένισμα που χρειάστηκες μισή ώρα για να δημιουργήσεις μπορεί να έχει καταρρεύσει πριν φτάσεις στο γραφείο.

Ευτυχώς, υπάρχουν αρκετά χτενίσματα που δείχνουν περιποιημένα χωρίς να απαιτούν θερμότητα ή πολύ χρόνο. Και το καλύτερο είναι ότι αρκετά από αυτά λειτουργούν ακόμη καλύτερα στα μαλλιά της δεύτερης –ή και της τρίτης– ημέρας.

Sleek bun: Το χτένισμα που σώζει κάθε bad hair day

Αν υπάρχει ένα χτένισμα που έχει γίνει σχεδόν συνώνυμο με το καλοκαιρινό beauty look, είναι ο sleek κότσος.

Κομψός, πρακτικός και απίστευτα εύκολος, κρατάει όλα τα μαλλιά μακριά από το πρόσωπο και τον αυχένα. Και έχει ένα ακόμη μεγάλο πλεονέκτημα: δεν χρειάζεται να έχεις μόλις λουστεί.

Στην πραγματικότητα, τα μαλλιά της δεύτερης ημέρας συχνά κρατούν πολύ καλύτερα το συγκεκριμένο χτένισμα.

Χτένισε τα μαλλιά προς τα πίσω, δημιούργησε μια χαμηλή ή μεσαία αλογοουρά και τύλιξέ την γύρω από τη βάση της. Λίγο gel ή styling cream στις φύτρες θα δώσει το χαρακτηριστικό polished αποτέλεσμα.

Συνδύασέ τον με χρυσούς κρίκους και ένα λινό φόρεμα και έχεις ένα από τα πιο εύκολα summer looks.

Claw clip: Η επιστροφή του πιο πρακτικού αξεσουάρ

Τα μεγάλα κλάμερ επέστρεψαν δυναμικά πριν από μερικά χρόνια και, ευτυχώς, δεν φαίνεται να φεύγουν σύντομα και υπάρχει λόγος.

Μέσα σε περίπου δέκα δευτερόλεπτα μπορείς να μαζέψεις τα μαλλιά σου χωρίς λαστιχάκι, χωρίς θερμότητα και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Στρίψε τα μαλλιά προς τα πάνω, στερέωσέ τα με ένα μεγάλο claw clip και άφησε μερικές τούφες μπροστά αν θέλεις πιο χαλαρό αποτέλεσμα.

Για το γραφείο επίλεξε ένα minimal κλάμερ σε μαύρο, καφέ ή tortoiseshell. Στις διακοπές μπορείς να παίξεις περισσότερο με χρώματα, διάφανα σχέδια ή λουλούδια.

Η ψηλή αλογοουρά είναι κλασική για κάποιο λόγο

Όταν η ζέστη γίνεται αφόρητη, θέλεις απλώς όλα τα μαλλιά μακριά από τον αυχένα. Η ψηλή αλογοουρά κάνει ακριβώς αυτό.

Για πιο polished αποτέλεσμα, ίσιωσε ελαφρά την κορυφή με μια βούρτσα και τύλιξε μια λεπτή τούφα γύρω από το λαστιχάκι ώστε να το κρύψεις.

Αντίθετα, αν θέλεις πιο χαλαρό beach look, άφησε τη φυσική υφή των μαλλιών και τράβηξε ελαφρά μερικές τούφες γύρω από το πρόσωπο.

Braided ponytail: Ένα βήμα παραπάνω από την απλή αλογοουρά

Θέλεις κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο χωρίς να περάσεις μισή ώρα μπροστά στον καθρέφτη; Κάνε μια ψηλή αλογοουρά και στη συνέχεια πλέξε τα μήκη.

Το αποτέλεσμα δείχνει πολύ πιο προσεγμένο από μια απλή ponytail, ενώ κρατάει τα μαλλιά μαζεμένα ακόμη και τις ημέρες με πολύ αέρα ή υγρασία.

Είναι επίσης εξαιρετική επιλογή για την παραλία, καθώς τα μαλλιά μπερδεύονται λιγότερο.

Bubble ponytail: Η εύκολη λύση που δείχνει εντυπωσιακή

Η bubble ponytail μοιάζει περίπλοκη, αλλά στην πραγματικότητα είναι πανεύκολη.

Δημιούργησε μια αλογοουρά και τοποθέτησε μικρά λαστιχάκια κατά μήκος της, αφήνοντας λίγα εκατοστά ανάμεσά τους.

Στη συνέχεια τράβηξε απαλά κάθε τμήμα προς τα έξω ώστε να δημιουργηθεί το χαρακτηριστικό «bubble» αποτέλεσμα. Είναι παιχνιδιάρικο, καλοκαιρινό και ιδιαίτερα πρακτικό αν έχεις μακριά μαλλιά.

Η πλεξούδα είναι η καλύτερη φίλη της παραλίας

Η κλασική πλεξούδα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι όμως ένα από τα πιο χρήσιμα χτενίσματα για τις διακοπές.

Κρατά τα μαλλιά οργανωμένα, περιορίζει το μπέρδεμα από τον αέρα και μπορεί να δημιουργήσει όμορφους φυσικούς κυματισμούς όταν τη λύσεις.

Αν θέλεις κάτι πιο χαλαρό, κάνε μια πλαϊνή πλεξούδα. Για πιο statement αποτέλεσμα, δοκίμασε δύο πλεξούδες ή μια γαλλική πλεξούδα.

Space buns για τις πιο playful εμφανίσεις

Δύο μικροί κότσοι ψηλά στο κεφάλι μπορεί να μην είναι η πρώτη επιλογή για το γραφείο, αλλά είναι τέλειοι για παραλία, festival, συναυλία ή διακοπές.

Είναι fun, κρατούν όλα τα μαλλιά μακριά από τον λαιμό και λειτουργούν πολύ καλά ακόμη και σε μαλλιά που έχουν ήδη αποκτήσει φυσικό κυματισμό από τη θάλασσα.

Wet look: Επιτέλους ένα trend που αγαπά τη ζέστη

Το wet look είναι ίσως ένα από τα λίγα χτενίσματα που δεν χρειάζεται να φοβάται ούτε την υγρασία ούτε λίγο ιδρώτα. Αντί να προσπαθείς να δημιουργήσεις τέλειο όγκο, δουλεύεις με το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.

Χτένισε τα μαλλιά προς τα πίσω χρησιμοποιώντας μικρή ποσότητα gel ή styling cream και άφησε τα μήκη κάτω ή πιάσε τα σε χαμηλό κότσο. Το αποτέλεσμα μπορεί να δείχνει εξαιρετικά chic, ειδικά για βραδινές εμφανίσεις.

Το μαντήλι μπορεί να σώσει μια δύσκολη ημέρα

Ένα μεταξωτό ή βαμβακερό μαντήλι είναι από τα πιο χρήσιμα αξεσουάρ που μπορείς να έχεις μαζί σου στις διακοπές.

Μπορείς να το δέσεις γύρω από μια αλογοουρά, να το τυλίξεις σε μια στέκα, να το χρησιμοποιήσεις σαν κορδέλα ή να καλύψεις μέρος των μαλλιών σου τις ημέρες που δεν συνεργάζονται καθόλου. Παράλληλα προσθέτει χρώμα ακόμη και σε ένα πολύ απλό outfit.

Headbands για μαλλιά που φριζάρουν μπροστά

Αν το μεγαλύτερο πρόβλημά σου με τη ζέστη και την υγρασία είναι οι μικρές τρίχες γύρω από το πρόσωπο, μια φαρδιά κορδέλα μπορεί να γίνει σωτήρια.

Κρατάει τα μαλλιά πίσω και μετατρέπει το φριζάρισμα από πρόβλημα σε μέρος ενός πιο χαλαρού χτενίσματος.

Προτίμησε βαμβακερά ή ελαφριά υφάσματα που δεν σε ζεσταίνουν περισσότερο.

Και αν έχεις κοντά μαλλιά;

Δεν χρειάζονται όλα τα καλοκαιρινά χτενίσματα μήκος.

Αν έχεις bob ή lob, μπορείς να δημιουργήσεις ένα mini half-up bun, να χρησιμοποιήσεις μικρά clips στα πλαϊνά ή να δοκιμάσεις slicked-back αποτέλεσμα. Μια φαρδιά κορδέλα ή ένα μαντήλι λειτουργούν επίσης εξαιρετικά.

Στην πραγματικότητα, το καλοκαίρι είναι από τις καλύτερες εποχές για να εκμεταλλευτείς τη φυσική υφή ενός κοντού κουρέματος αντί να προσπαθείς καθημερινά να το ισιώσεις.

Άφησε για λίγο κάτω το πιστολάκι και την πρέσα

Όταν έξω έχει 40 βαθμούς, δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσθέτεις περισσότερη θερμότητα στη beauty routine σου. Εκμεταλλεύσου το καλοκαίρι για να κάνεις ένα μικρό διάλειμμα από πρέσες, ψαλίδια και καθημερινά blowouts.

Μετά τη θάλασσα, ξέπλυνε καλά τα μαλλιά, βάλε ένα leave-in προϊόν και άφησέ τα να στεγνώσουν φυσικά πριν τα μαζέψεις χαλαρά.

Η μειωμένη χρήση θερμότητας μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα τα βαμμένα και ταλαιπωρημένα μαλλιά, που ήδη δοκιμάζονται από ήλιο, αλάτι και χλώριο.

Το καλύτερο καλοκαιρινό χτένισμα είναι αυτό που δεν σε ταλαιπωρεί

Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να μοιάζει με hair tutorial. Το καλοκαίρι είναι η εποχή της πιο χαλαρής ομορφιάς: φυσική υφή, πλεξούδες που δεν είναι απόλυτα συμμετρικές, messy buns και μερικές τούφες που ξεφεύγουν χωρίς να μας απασχολούν.

Ένας sleek κότσος μπορεί να σε πάει στο γραφείο. Ένα claw clip στον απογευματινό καφέ. Μια πλεξούδα στην παραλία και μια ψηλή ponytail στο βραδινό ποτό.

Γιατί όταν το θερμόμετρο πλησιάζει τους 40 βαθμούς, το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι ένα χτένισμα που απαιτεί περισσότερο χρόνο και υπομονή από εμάς.

Θέλουμε απλώς να είμαστε δροσερές, περιποιημένες και να μη νιώθουμε τα μαλλιά μας κολλημένα στον αυχένα πέντε λεπτά αφού βγήκαμε από το σπίτι.