Τα hair looks που δείχνουν ακριβά χωρίς να έχεις μόλις φύγει από κομμωτήριο

Οι λεπτομέρειες που κάνουν τα μαλλιά να δείχνουν πιο περιποιημένα και polished χωρίς υπερβολή.

Υπάρχουν κάποια hair looks που, χωρίς να είναι περίπλοκα, δίνουν αμέσως πιο ακριβή εικόνα. Δεν βασίζονται σε υπερβολικό styling, ούτε σε έντονες τεχνικές.

Αντίθετα, βασίζονται στη φυσικότητα, στη λάμψη και στην αίσθηση περιποίησης και αυτό είναι που τα κάνει τόσο σύγχρονα.

Τα πολύ στημένα μαλλιά έχουν αρχίσει να δίνουν τη θέση τους σε κάτι πιο effortless. Μαλλιά που φαίνονται υγιή, καθαρά και σωστά φροντισμένα.

Η λάμψη είναι το πιο σημαντικό στοιχείο

Το πρώτο πράγμα που κάνει τα μαλλιά να δείχνουν πιο περιποιημένα είναι η λάμψη. Ακόμη και το πιο απλό hairstyle δείχνει διαφορετικό όταν τα μαλλιά φαίνονται υγιή.

Η σωστή ενυδάτωση, τα hair oils στις άκρες και η αποφυγή υπερβολικής θερμότητας βοηθούν σημαντικά. Δεν χρειάζεται να είναι τέλεια αλλά να δείχνουν ζωντανά.

Το sleek bun που βλέπεις παντού

Το sleek bun είναι από τα πιο χαρακτηριστικά looks των τελευταίων χρόνων.

Χαμηλό, καθαρό και απλό, δίνει αμέσως πιο polished εικόνα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Και το πιο σημαντικό είναι ότι λειτουργεί σχεδόν σε κάθε περίσταση.

Μπορεί να φορεθεί casual, στο γραφείο ή ακόμη και βράδυ. Το μυστικό είναι να μη δείχνει υπερβολικά “σκληρό”. Λίγη φυσικότητα το κάνει πιο σύγχρονο.

Τα effortless waves

Οι χαλαροί κυματισμοί συνεχίζουν να κυριαρχούν γιατί δείχνουν πιο φυσικοί.

Δεν θυμίζουν στημένο αποτέλεσμα αλλά κίνηση. Και αυτή η κίνηση κάνει τα μαλλιά να φαίνονται πιο ακριβά.

Τα πολύ τέλεια curls πολλές φορές βαραίνουν την εικόνα. Η φυσική υφή λειτουργεί καλύτερα.

Τα heatless hairstyles

Όλο και περισσότεροι στρέφονται σε τεχνικές χωρίς θερμότητα.

Heatless curls, πλεξούδες ή χαλαρά buns βοηθούν να διατηρούνται τα μαλλιά πιο υγιή. Και όσο πιο υγιή φαίνονται, τόσο πιο όμορφο είναι το αποτέλεσμα.

Το expensive hair δεν είναι styling, είναι ποιότητα τρίχας.

Η σημασία του κουρέματος

Δεν χρειάζεται δραστική αλλαγή. Ακόμη και ένα μικρό καθάρισμα στις άκρες μπορεί να κάνει τα μαλλιά να δείχνουν πολύ πιο προσεγμένα.

Οι καθαρές γραμμές και η σωστή κίνηση δημιουργούν αμέσως άλλη εικόνα.

Η περιποίηση πριν το styling

Το σωστό shampoo, η μάσκα και η προστασία από θερμότητα επηρεάζουν πολύ περισσότερο το αποτέλεσμα από το ίδιο το styling.

Τα μαλλιά φαίνονται καλύτερα όταν είναι σωστά φροντισμένα. Και αυτό είναι κάτι που φαίνεται άμεσα.

Τα αξεσουάρ που ολοκληρώνουν το look

Claw clips, σατέν scrunchies ή πιο minimal αξεσουάρ βοηθούν να δείχνει το hairstyle πιο δεμένο χωρίς υπερβολή. Η λεπτομέρεια είναι αυτή που κάνει τη διαφορά.

Τα μαλλιά επηρεάζουν όλο το πρόσωπο και το συνολικό στιλ. Όταν δείχνουν καθαρά, υγιή και περιποιημένα, ολόκληρη η εικόνα δείχνει πιο προσεγμένη και τελικά, αυτό είναι που κάνει ένα hair look να φαίνεται πραγματικά ακριβό.