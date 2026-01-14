Τα χρώματα και τα σχέδια που κυριαρχούν στα νύχια τώρα και είναι hot

BEAUTY
14/01/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 10.01.2026 - 20:20)
Τα χρώματα και τα σχέδια που κυριαρχούν στα νύχια τώρα και είναι hot
TheIssue.gr TheIssue.gr

Ο χειμώνας είναι η πιο κομψή εποχή για μανικιούρ με χαρακτήρα.

Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας που αφήνει πίσω του τη λάμψη των γιορτών και φέρνει μια πιο ήρεμη, αλλά εξίσου ενδιαφέρουσα, αισθητική στα νύχια. Δεν κυριαρχεί η υπερβολή, αλλά η κομψότητα, η καθαρότητα και η προσεγμένη λεπτομέρεια. Το μανικιούρ γίνεται πιο εκλεπτυσμένο χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα του.

Οι αποχρώσεις που πρωταγωνιστούν

Τον Ιανουάριο βλέπουμε μια ξεκάθαρη στροφή προς βαθιά, ζεστά χρώματα. Το μπορντό, το βαθύ κόκκινο και οι αποχρώσεις του κρασιού δίνουν ένταση χωρίς να είναι κραυγαλέες. Παράλληλα, το σκούρο καφέ και το σοκολατί επιστρέφουν δυναμικά, προσφέροντας μια εναλλακτική στο κλασικό μαύρο. Για όσες αγαπούν τους πιο ήπιους τόνους, το μπεζ, το γαλακτερό ροζ και οι nude αποχρώσεις με ζεστή βάση είναι ιδανικές για καθημερινή κομψότητα.

Minimal σχέδια με ιδιαίτερη αισθητική

Ο Ιανουάριος δεν αγαπά τα φορτωμένα nail art. Τα σχέδια γίνονται πιο διακριτικά και γεωμετρικά. Λεπτές γραμμές, μικρές λεπτομέρειες σε ένα ή δύο νύχια και απλά μοτίβα δίνουν χαρακτήρα χωρίς να κουράζουν. Το μανικιούρ μοιάζει πιο καθαρό και προσαρμόζεται εύκολα τόσο στο γραφείο όσο και στην έξοδο.

Το μήκος και το σχήμα

Το κοντό και περιποιημένο νύχι κυριαρχεί τον Ιανουάριο. Δεν είναι μόνο θέμα τάσης, αλλά και πρακτικότητας. Τα φυσικά σχήματα, όπως το οβάλ και το squoval, δείχνουν κομψά και ταιριάζουν με τη γενικότερη φιλοσοφία του χειμώνα, που δίνει έμφαση στην άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια.

Το μανικιούρ ως μέρος του στιλ

Τα νύχια τον Ιανουάριο δεν είναι απλώς λεπτομέρεια. Συμπληρώνουν το συνολικό look και λειτουργούν ως προέκταση του προσωπικού στιλ. Είναι ήσυχα, αλλά όχι αδιάφορα. Και αυτό είναι το μυστικό της χειμερινής κομψότητας.

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τόλμησε τις πιο glam τάσεις στα νύχια αυτό το φθινόπωρο
BEAUTY

Τόλμησε τις πιο glam τάσεις στα νύχια αυτό το φθινόπωρο

01.10.2025 - 10:30
TRENDS ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ, ΜΠΟΡΝΤΟ ΝΥΧΙΑ
Τι σχήμα νυχιών σου ταιριάζει, ανάλογα με τα δάχτυλά σου
BEAUTY

Τι σχήμα νυχιών σου ταιριάζει, ανάλογα με τα δάχτυλά σου

20.01.2025 - 14:33
TRENDS ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ, ΑΜΥΓΔΑΛΩΤΑ ΝΥΧΙΑ, ΝΥΧΙΑ
Nude sophisticated and chic: Όταν η ημιδιαφάνεια συναντά την πολυτέλεια στα νύχια σου
BEAUTY

Nude sophisticated and chic: Όταν η ημιδιαφάνεια συναντά την πολυτέλεια στα νύχια σου

06.11.2024 - 09:04
NAIL TREND, NUDE, nude nails, nude νυχια, NUDE ΧΡΩΜΑ, ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ ΝΥΧΙΑ, ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ, ΝΥΧΙΑ, ΡΟΖ
Ροζ Ombré νύχια: Το πιο κομψό mani για να έχεις όλα τα βλέμματα… στα χέρια σου
BEAUTY

Ροζ Ombré νύχια: Το πιο κομψό mani για να έχεις όλα τα βλέμματα… στα χέρια σου

11.07.2024 - 08:35
NAIL TREND, NAIL TREND 2024, OMBRE ΝΥΧΙΑ, ΝΥΧΙΑ, ΡΟΖ, ΡΟΖ ΝΥΧΙΑ
Τα ντεγκραντέ νύχια είναι το καλοκαιρινό μανικιούρ με ένα λεπτό ombre αποτέλεσμα που θυμίζει ακουαρέλα
BEAUTY

Τα ντεγκραντέ νύχια είναι το καλοκαιρινό μανικιούρ με ένα λεπτό ombre αποτέλεσμα που θυμίζει ακουαρέλα

26.05.2024 - 08:50
NAIL TREND, NAIL TREND 2024, OMBRE NAILS, OMBRE ΝΥΧΙΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΝΥΧΙΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ, ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ, ΝΥΧΙΑ
Marble nails: 6 φρέσκα και αιθέρια σχέδια νυχιών που θυμίζουν μάρμαρο
BEAUTY

Marble nails: 6 φρέσκα και αιθέρια σχέδια νυχιών που θυμίζουν μάρμαρο

26.04.2024 - 08:35
MARBLE NAILS, TRENDS ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ, ΜΑΡΜΑΡΟ, ΝΥΧΙΑ
Το μανικιούρ «Milk Bath» της Kylie Jenner είναι ένα Master Class στον μινιμαλισμό
BEAUTY

Το μανικιούρ «Milk Bath» της Kylie Jenner είναι ένα Master Class στον μινιμαλισμό

21.04.2024 - 09:01
BEAUTY TRENDS, Kylie Jenner, MILK BATH NAILS, NAIL TREND, TRENDS ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ, ΝΥΧΙΑ
Οι 5 τάσεις που θα φέρουν χρώμα και στυλ στα νύχια σου το φετινό καλοκαίρι
BEAUTY

Οι 5 τάσεις που θα φέρουν χρώμα και στυλ στα νύχια σου το φετινό καλοκαίρι

01.04.2024 - 09:03
NAIL TREND, NAIL TREND 2024, NYXIA, TRENDS ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ, ΑΝΟΙΞΗ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΣΧΕΔΙΑ ΝΥΧΙΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΥΧΙΩΝ