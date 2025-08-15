Τα 7 καλύτερα συστατικά για την κρέμα προσώπου που ενισχύουν το δέρμα σου στην εγκυμοσύνη

Η εγκυμοσύνη, επιφέρει στο σώμα, τα μαλλιά και το δέρμα, αλλαγές οι οποίες σταδιακά, αρχίζουν να γίνονται πιο ορατές. Κατά την κύηση αλλάζεις τις συνήθειές σου, την καθημερινότητά σου, τη διατροφή σου, ακόμη και τον τρόπο που περιποιείσαι το πρόσωπό σου, ενώ η αγαπημένη σου κρέμα ρετινόλης μπαίνει σε παύση για ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Το γεγονός βέβαια, πως αλλάζουν όλα και ιδιαίτερα η ζωή σου, με τον ερχομό του μωρού, δεν σημαίνει πως πρέπει να αμελείς την περιποίηση σου. σαφώς, ορισμένα συστατικά, μπορεί να είναι «απαγορευτικά» για τώρα, το μυστικό ωστόσο είναι να εντοπίσεις τις ιδανικές εναλλακτικές για εσένα και να τις προσαρμόσεις στην καθημερινότητά σου.

Διάβασε επίσης: Οι κρέμες που πρέπει να βάζεις μετά τα 40 για αντιγήρανση – Τι λένε οι δερματολόγοι

7 συστατικά που πρέπει να περιέχει η κρέμα προσώπου κατά την εγκυμοσύνη

Είναιγεγονός λοιπόν πως ορισμένα είδη ρετινοειδών και η ρετινόλη, δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Με ποια συστατικά μπορείς να αντικαταστήσεις την αντιγηραντική και ευεργετική τους δράση;

1. Γλυκολικό οξύ: Πρόκειται για συστατικό με απολεπιστική, καθαριστική δράση που λειαίνει και θρέφει το δέρμα. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη λάμψη, μειώνει την ακμή και αντιμετωπίζει τις λεπτές γραμμές της επιδερμίδας.

2. Βιταμίνη C: Διαφορετικά θα το εντοπίσεις ως «ασκορβικό οξύ» και πρόεκιται για ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που διεγείρει τη λάμψη και την ελαστικότητα ενώ καταπολεμά τα σημάδια υπερμελάγχρωσης που προκύπτουν από την εγκυμοσύνη. Διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και μειώνει λεπτές γραμμές και ενδείκνυται για καθημερινή χρήση σε συνδυασμό με το αντηλιακό.

3. Αζελαϊκό οξύ: Εξομαλύνει την υφή και τον τόνο του δέρματος ενώ ενδείκνυται για να αντιμετωπίσει τα σημάδια της εγκυμοσύνης.

4. Υαλουρονικό οξύ: Πρόκειται για ένα ισχυρά ενυδατικό συστατικό που μειώνει ορατά τις λεπτές γραμμές και προστατεύει τον επιδερμικό φραγμό και χαρίζει ελαστικό.

5. Πεπτίδια: Ενισχύει τη φυσική παραγωγή του κολλαγόνου και της ελαστίνης. Παράλληλα, προκαλούν σύσφιξη της επιδερμίδας και ενδυναμώνουν το δερματικό φραγμό.

6. Γαλακτικό οξύ: Ήπιο απολεπιστικό που μειώνει την τραχιά υφή της επιδερμίδας και της δυσχρωμίες. Είναι ιδανικό για ευαίσθητο δέρμα.

7. Νιασιναμίδη: Διαφορετικά, βιταμίνη Β3, ρυθμίζει τη λιπαρότητα και μειώνει το σμήγμα από τους πόρους.

Παρά ταύτα, καλό θα ήταν να εμπιστευτείς τον προσωπικό σου ιατρό προτού προχωρήσεις σε αλλαγές και να ακολουθείς τις συμβουλές του.

Διάβασε επίσης: Η συνήθεια που δημιουργεί «ρυτίδες καπνιστή» χωρίς να καπνίζεις

