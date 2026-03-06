SWISS PERFECTION – Reverse aging made in Switzerland

Η Swiss Perfection μάς συστήνει την επιστήμη της κυτταρικής αναστροφής της γήρανσης των κυττάρων της επιδερμίδας, με τη δύναμη των φυτικών εξωσωμάτων από το πατενταρισμένο σύμπλεγμα Cellular Active IRISA®

Swiss Perfection – Η επιστήμη της κυτταρικής αναγέννησης

Με περισσότερα από 25 χρόνια εξειδίκευσης στην κυτταρική θεραπεία, η Swiss Perfection συνδυάζει ελβετική βιοτεχνολογία αιχμής και βοτανική επιστήμη για ορατή αναστροφή γήρανσης των κυττάρων της επιδερμίδας έως και 5,2 χρόνια σε 28 ημέρες.

Η Swiss Perfection ξεχωρίζει διεθνώς για το εμβληματικό σύμπλεγμα Cellular Active IRISA®, το οποίο αποτελεί τη βάση όλων των προϊόντων της. Το συγκεκριμένο σύμπλεγμα προέρχεται από την πολύτιμη Iris Germanica που καλλιεργείται αποκλειστικά και συλλέγεται χειρωνακτικά στο 700 ετών ιστορικό Château de Vullierens, κοντά στις όχθες της Λίμνης της Γενεύης και το οποίο ανήκει στη Swiss Perfection.

5 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΒΑΖΑΚΙ

Ναυαρχίδα του brand αποτελεί η σειρά RS-28.Μία signature συλλογή που προσφέρει επαναπρογραμματισμό της επιδερμίδας μέσα σε 28 ημέρες με:

▪ +137% πιο ανανεωμένη όψη

▪ +12,5% βελτίωση υφής

▪ +12,8% αύξηση πυκνότητας της επιδερμίδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα βαζάκι 50 ml της RS-28 Rejuvenation Cream, περιέχει 5 δισεκατομμύρια φυτικά εξωσώματα Ίριδας, χάρη στα οποία επιτυγχάνει αναγεννητικά αποτελέσματα που μέχρι σήμερα θεωρούνται ασύγκριτα.

GARDEN-TO-FACE SKINCARE

Ένα στοιχείο κινηματογραφικού μυστηρίου ή πεπρωμένου χαρακτηρίζει την ιστορία της Swiss Perfection. Το βασικό δραστικό συστατικό των προϊόντων της Swiss Perfection η ρίζα της Tall Bearded Iris Germanica καλλιεργείται με παραδοσιακές, βιολογικές μεθόδους στο 700 ετών Château de Vullierens, το οποίο φημίζεται εδώ και δεκαετίες για τα εντυπωσιακά, ανθεκτικά υβρίδια ίριδας που ανθίζουν τον Μάιο.

Σήμερα, το κτήμα που παραμένει στα χέρια της ίδιας οικογένειας από τον Μεσαίωνα επιβλέπεται από τον γιο του πρωτοπόρου επιστήμονα Dr. Bernard Bovet, και τη σύζυγό του, Doreen, λάτρη της ίριδας.

Η ίριδα, ένα εντυπωσιακό ευρωπαϊκό άνθος με χαρακτηριστικό μωβ χρώμα και εξαιρετική ανθεκτικότητα, διαθέτει σπάνιες και πολύτιμες ιδιότητες, συγκρίσιμες με εκείνες του ασιατικού ginseng, γνωστού ως «βότανο της αθανασίας». Αποτελεί σύμβολο αγνότητας και αριστοκρατίας στην ευρωπαϊκή μυθολογία, έμβλημα των βασιλέων της Γαλλίας, αφιερωμένο στην Παναγία, αλλά και αγγελιοφόρο των Θεών στην ελληνική μυθολογία.

Τι ήταν αυτό που διαισθητικά γνώριζαν ο Dr. Bovet και η Doreen Bovet; Ότι τα φυτικά κύτταρα θα αποδεικνύονταν εκθετικά πιο ισχυρά, αναγεννητικά και προερχόμενα από υπεύθυνες και ηθικές πρακτικές. Το αλπικό υψόμετρο, το έδαφος, η ιστορία 700 ετών, το νερό, ο αέρας και η ηλιοφάνεια συνδυάστηκαν με τους εξαίρετους Ελβετούς επιστήμονες οι οποίοι ανακάλυψαν πρωτοποριακά οφέλη της κυτταρικής δομής της ρίζας της ίριδας συνθέτοντας την πιο ολοκληρωμένη φυτική skincare εμπειρία στον κόσμο.

Κάθε άνοιξη, η Iris Germanica αναγεννάται μέσα από την άνθισή της, επιστρέφοντας χρόνο με τον χρόνο πιο δυνατή και πιο ανθεκτική.

Στη δεκαετία του 1960, επιστήμονες στα φημισμένα εργαστήρια του Montreux άρχισαν να μελετούν τα κύτταρα της ρίζας της Tall Bearded Iris Germanica των Bovets. Τότε διαπιστώθηκε ότι τα κύτταρα του βολβού της ίριδας, όταν υποβάλλονται σε διαδικασία λυοφιλίωσης στους -50°C για πέντε ημέρες συνθήκες ακραίες ακόμη και για έναν ελβετικό χειμώνα έχουν την ικανότητα να μεταδίδουν ενισχυμένη κυτταρική ενέργεια (ATP). Η ενέργεια αυτή συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων της επιδερμίδας από βλάβες στο DNA, ενώ παράλληλα ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου και τη δράση των αντιοξειδωτικών.

IRISA®: Το DNA της Swiss Perfection

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 σημειώθηκε η πρώτη σημαντική επιστημονική ανακάλυψη γύρω από την ίριδα με τη δημιουργία του Cellular Active IRISA®: του πατενταρισμένου συμπλέγματος της Swiss Perfection που επαναπρογραμματίζει τα κύτταρα, προστατεύει το DNA, ενισχύει την κυτταρική ενέργεια και τη μακροζωία της επιδερμίδας. Τα κλινικά αποτελέσματα δείχνουν αναστροφή γήρανσης των κυττάρων της επιδερμίδας έως και 5,2 χρόνια σε 28 ημέρες.

REVERSE AGING SCIENCE

Φυτικά εξωσώματα: Το μέλλον της αναγεννητικής κοσμητολογίας

Τα εξωσώματα είναι αυτή τη στιγμή ό,τι πιο σύγχρονο και καινοτόμο έχει παραχθεί για την αναγεννητική και αισθητική ιατρική αλλά και ό, τι πιο νέο στον χώρο της αισθητικής και της κοσμητολογίας. Η περιποίηση με εξωσώματα είναι σχεδόν συγκρίσιμη με την αυτόλογη μεσοθεραπεία με αυξητικούς παράγοντες.

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας εξωσωμάτων στο νέο πατενταρισμένο σύμπλεγμα Irisa Exosome προσδίδει στη Swiss Perfection ένα αυθεντικό τεχνολογικό πλεονέκτημα στην κατηγορία της πολυτελούς περιποίησης. Η τεχνολογία Exosome – RS 28 επιτρέπει τον «επαναπρογραμματισμό» των κυττάρων, αυξάνοντας τον ρυθμό ανανέωσής τους. Καθώς ο κύκλος κυτταρικής ανανέωσης επιμηκύνεται με την ηλικία (από 28 ημέρες σε έως και 40), η τεχνολογία αυτή συμβάλλει στην επαναφορά του κύκλου στις 28 ημέρες, ενισχύοντας παράλληλα την κυτταρική ακεραιότητα.

Τα φυτικά εξωσώματα λειτουργούν ως «αγγελιοφόροι» μεταξύ των κυττάρων. Με 300+ αυξητικούς παράγοντες αυξάνουν τη σύνθεση κολλαγόνου & ελαστίνης έως +200% και βελτιώνουν την υφή, την πυκνότητα και τον επιδερμικό φραγμό. Παράλληλα, ισχυρά συστατικά όπως τα ένζυμα NAD+ και εκχυλίσματα ζύμης ενισχύουν τη δράση του αυθεντικού κυτταρικού εκχυλίσματος στο νέο serum RS 28, μεγιστοποιώντας τα αποτελέσματα.

Η δέσμευση της Swiss Perfection στην ανάπτυξη προηγμένων λύσεων αντιγήρανσης αποτυπώνεται στις συλλογές της, με υψηλής συγκέντρωσης φυτικά συστατικά και εκχυλίσματα, προσαρμοσμένα στις διαφορετικές ανάγκες και καταστάσεις της επιδερμίδας.

PREPARE

Συλλογή καθαρισμού & τόνωσης για βέλτιστη προετοιμασία και απολέπιση δέρματος, κατάλληλη για καθημερινή χρήση.

PROTECT

Καθημερινή λύση που προστατεύει από εξωτερικούς ερεθισμούς για διατήρηση υγιούς επιδερμίδας.

RS-28 – Επαναφορά του κύκλου ανανέωσης της επιδερμίδας

Η signature σειρά RS-28 στοχεύει στον φυσικό κύκλο ανανέωσης των 28 ημερών, προσφέροντας: +37% πιο ανανεωμένη όψη, +12,5% βελτίωση υφής, +12,8% αύξηση πυκνότητας δέρματος και 100% ικανοποίηση χρηστών ως προς τη σταδιακή βελτίωση.

LIFT

Η απόλυτη κυτταρική θεραπεία για παροχή φυσικών οφελών ανόρθωσης επιδερμίδας.

MARINECAVIAR

Μια θαυματουργή θεραπεία που προσφέρει εξαιρετική βελτίωση στην επιδερμίδα βασισμένη στη βιοτεχνολογία.

MEN

Πλούσια συλλογή με αναζωογονητικές ιδιότητες, επιβραδύνει τα σημάδια του χρόνου και προστετεύει ενάντια στην πρόωρη γήρανση.

Smells like positivity

Η απόλυτη επισφράγιση της luxury skincare εμπειρίας της Swiss Perfection έρχεται μέσα από ένα αναζωογονητικό άρωμα με πλούσιες βοτανικές νότες, εμπνευσμένο από την καρδιά του brand: την πολύτιμη Iris Germanica.

H Swiss Perfection αποτελεί συνώνυμο της ελβετικής ποιότητας και τεχνογνωσίας, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα της για την περιποίηση της επιδερμίδας σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και παράγονται στην Ελβετία, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα, φέροντας επάξια τη σήμανση «Made in Switzerland».

Διεθνής παρουσία, πολυαισθητηριακή εμπειρία & Spa expertise

Η Swiss Perfection εκπροσωπείται σε 85 κορυφαία luxury hotel spas παγκοσμίως, όπως Four Seasons, Peninsula και Mandarin Oriental. Εκτός από τις εξειδικευμένες θεραπείες μακροζωίας (longevity facials), προσφέρει ένα ολοκληρωμένο portfolio θεραπειών προσώπου και σώματος, βασισμένων σε φιλοσοφία αποτελεσματικότητας, που συνδυάζεται με έντονη αισθητηριακή εμπειρία. Η πρόσφατη προσθήκη του ολιστικού ritual μασάζ σώματος με πέτρες αμέθυστου ενισχύει ακόμη περισσότερο το immersive wellness journey που χαρακτηρίζει το πολυτελές ελβετικό brand.