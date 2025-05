SUMMER ADDICT by AVGERINOS: Το ελληνικό brand με vegan, φυσικά & made in Greece προϊόντα παρουσιάζει τη νέα του συλλογή

Summer is calling… and we answered! Το καθιερωμένο ραντεβού με το καλοκαίρι «ακούει» στο όνομα SUMMER ADDICT by AVGERINOS. Για ακόμη μία χρονιά, το βραβευμένο ελληνικό brand με vegan, φυσικά & made in Greece προϊόντα παρουσιάζει τη συλλογή SUMMER ADDICT με έξι ειδικά σχεδιασμένα καλοκαιρινά προϊόντα για το πρόσωπο, το σώμα και τα μαλλιά. Η φετινή συλλογή εμπλουτίζεται με τη SUMMER ADDICT πετσέτα θαλάσσης για statement εμφανίσεις στην παραλία. Φτιαγμένη από microfiber suede, ένα επαναστατικό απαλό ύφασμα, αυτή η πετσέτα θα αγκαλιάσει το δέρμα σας σαν χάδι, χαρίζοντάς σας άνεση που διαρκεί.

Τέλος, η εντυπωσιακή Holographic Beach Bag AVGERINOS – μία statement τσάντα που συνδυάζει εντυπωσιακό design, λάμψη και πρακτικότητα – θα τραβήξει όλα τα βλέμματα χάρη στο μοναδικό ιριδίζον φινίρισμα που αλλάζει χρώματα κάτω από το φως του ήλιου.

Limited, juicy και απόλυτα εθιστική, η απόλυτη καλοκαιρινή συλλογή σάς καλεί να ανακαλύψετε 5+1 τρόπους για να γίνετε κι εσείς SUMMER ADDICT!

Επιλέξτε το δικό σας καλοκαιρινό must-have ή αποκτήστε το απόλυτο καλοκαιρινό SUMMER ADDICT & TOWEL set – ένα kit που περιέχει ό,τι χρειάζεστε για να τραβήξετε τα βλέμματα στην παραλία, με εντυπωσιακή, αδύνατη και μαυρισμένη σιλουέτα και μαλλιά που λάμπουν!

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΚΡΕΜΑ SPF 50 – Νέο προϊόν!

Κρέμα υψηλής προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία με συστατικά που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές & συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το FACE SUSCREEN SPF 50 περιέχει έναν δυναμικό συνδυασμό από φωτοσταθερά φίλτρα, που προσφέρουν προστασία ευρέος φάσματος από τις ακτίνες UVA, UVB και IR. Παράλληλα, σέβονται το θαλάσσιο οικοσύστημα, είναι φιλικά προς τα κοράλλια και τους θαλάσσιους μικροοργανισμούς και δεν επιβαρύνουν την επιδερμίδα.

Σε συνδυασμό με τη βιταμίνη Ε και τη φυσική τοκοφερόλη, πετυχαίνουν υψηλό ποσοστό προστασίας από την οξειδωτική δράση των ελεύθερων ριζών, συμβάλλοντας στην πρόληψη της φωτογήρανσης και της πρόωρης γήρανσης της επιδερμίδας.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία, το υαλουρονικό οξύ, χάρη στην ικανότητά του να προσελκύει και να διατηρεί υγρασία, βοηθά το δέρμα να διατηρείται φρέσκο και ενυδατωμένο και αποτρέπει τον σχηματισμό λεπτών γραμμών και ρυτίδων. Το φυσικό βιοαποικοδομήσιμο πολυμερές από ελαιοκράμβη, σχηματίζει ένα αόρατο, λεπτό, ελαστικό και ομοιόμορφο φιλμ, που κάνει την επιδερμίδα αισθητά πιο λεία και ενυδατωμένη ενώ ταυτόχρονα την προστατεύει από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:

Υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία

Προστασία από τις ελεύθερες ρίζες

Ενυδάτωση

Πρόληψη λεπτών γραμμών

More reasons to be a SUMMER ADDICT…

Tη συλλογή SUMMER ADDICT συμπληρώνουν το αδυνατιστικό μαυριστικό λάδι σώματος Perfect Tan που επιταχύνει το ηλιοκαμένο look χαρίζοντας ένα σμιλεμένο και εντυπωσιακό κορμί με χρυσαφένια glitter λάμψη καθώς και το Αρωματικό Body & Hair Mist με νότες από βανίλια, κέδρο, καρύδα και περγαμόντο. Το αγαπημένο Βody Glow, μία κρέμα σώματος με glitter και απολαυστική υφή, περιποιείται το δέρμα και χαρίζει μια διακριτική λάμψη που αναδεικνύει το μαύρισμά σας. Το Sun Shield Leave–In Conditioner υπόσχεται να προσφέρει λάμψη και ενυδάτωση στα μαλλιά σας προστατεύοντάς τα από την ακτινοβολία UV και αποτρέποντας το ξεθώριασμα του χρώματος. Η συλλογή SUMMER ADDICT ολοκληρώνεται με το Plumping Lip Glow. Σε κάθε εφαρμογή, απολαμβάνετε ενυδατωμένα, σαρκώδη χείλη με λάμψη από glitter και προστασία με SPF6.

Όλα τα προϊόντα διαθέτουν VEGAN σύνθεση, είναι δερματολογικά ελεγμένα και parabens/gluten free.

Ανακαλύψτε τη συλλογή SUMMER ADDICT στο www.avgerinoscosmetics.gr