Spring & the City, η νέα ανοιξιάτικη limited edition συλλογή της Catrice είναι εδώ

Όταν ο χειμώνας τελειώνει, η πόλη αρχίζει να λάμπει με ένα διαφορετικό φως. Το Spring and the City αποτυπώνει αυτή τη μεταβατική στιγμή μέσα από συσκευασίες εμπνευσμένες από την υψηλή ραπτική, με λεπτομέρειες από tweed, χρυσές πινελιές και ανάλαφρες, φρέσκες υφές. Ένα λουλουδάτο-φρουτώδες άρωμα αναδεικνύει την αίσθηση της άνοιξης. Ελαφριές συνθέσεις, ζωντανά ρουζ και λαμπερά lip oils ανανεώνουν τη ρουτίνα ομορφιάς σου και σε συνοδεύουν με άνεση σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς σου στην πόλη.

SPRING AND THE CITY EYE & CHEEK GLOW COMPLEX

• Παλέτα για μάτια και ζυγωματικά σε δύο αποχρώσεις, με φωτεινό highlighter και ματ ρουζ

• Κρεμώδης υφή που μετατρέπεται σε πούδρα, με μέτρια απόδοση χρώματος

• Ανάλαφρη υφή για φυσικό, δροσερό αποτέλεσμα που «αναπνέει»

SPRING AND THE CITY GLOSSY NECTAR LIP OIL

• Lip oil με διακριτική κάλυψη και λαμπερό, glossy τελείωμα

• Μη κολλώδης σύνθεση oil-gloss με έντονη γυαλάδα

• Ανάλαφρη, άνετη υφή με φρουτώδες άρωμα





SPRING AND THE CITY PERFUME STICK

• Άρωμα σε μορφή stick, με στερεή, gel υφή και ροζ απόχρωση που αφήνει διακριτικό αποτέλεσμα

• Σύγχρονο λουλουδάτο-φρουτώδες άρωμα με νότες από ροδάκινο, γιασεμί, βανίλια και κεχριμπάρι

• Πρακτική συσκευασία σε μορφή stick για εύκολη, καθαρή εφαρμογή όπου κι αν βρίσκεσαι, σε tweed συσκευασία εμπνευσμένη από την υψηλή ραπτική

SPRING AND THE CITY SHAPE & SHADE LIP PEN

• Μολύβι χειλιών για ακριβές περίγραμμα, σχηματισμό και ανάδειξη των χειλιών

• Σύνθεση μεγάλης & ανθετικής διάρκειας, με έντονη απόδοση χρώματος και ματ τελείωμα

• Φόρεσέ το μόνο του ή συνδύασέ το με κραγιόν και lip gloss για ανοιξιάτικα looks