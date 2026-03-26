Skincare mistakes που κάνουμε όλες χωρίς να το καταλαβαίνουμε

26/03/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 17.03.2026 - 22:19)
Skincare mistakes που κάνουμε όλες χωρίς να το καταλαβαίνουμε
Unsplash/ Kalos Skincare
Οι μικρές συνήθειες που σαμποτάρουν την επιδερμίδα σου.

Η περιποίηση προσώπου έχει γίνει πιο δημοφιλής από ποτέ. Serums, acids, layering, routines. Όμως, μέσα σε όλη αυτή την πληροφορία, πολλές φορές κάνουμε λάθη που όχι μόνο δεν βοηθούν, αλλά επιβαρύνουν την επιδερμίδα.

Το πιο σημαντικό που πρέπει να θυμάσαι είναι ότι το δέρμα δεν χρειάζεται τα πάντα. Χρειάζεται τα σωστά.

Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι η χρήση πολλών προϊόντων ταυτόχρονα. Διαφορετικοί οροί, ενεργά συστατικά, συνεχής αλλαγή ρουτίνας. Το αποτέλεσμα; Το δέρμα μπερδεύεται, ερεθίζεται και χάνει την ισορροπία του. Η απλότητα είναι πιο αποτελεσματική από την υπερφόρτωση.

Υπερβολική απολέπιση

Τα acids και τα scrubs βοηθούν στην ανανέωση, αλλά όταν χρησιμοποιούνται υπερβολικά, καταστρέφουν τον επιδερμικό φραγμό. Το δέρμα γίνεται πιο ευαίσθητο, πιο ξηρό και πιο επιρρεπές σε ερεθισμούς. Η απολέπιση πρέπει να γίνεται με μέτρο, όχι καθημερινά.

Παράλειψη αντηλιακού

Ίσως το πιο σημαντικό λάθος. Ακόμη και η καλύτερη skincare ρουτίνα δεν έχει αποτέλεσμα χωρίς αντηλιακή προστασία. Ο ήλιος προκαλεί πρόωρη γήρανση, δυσχρωμίες και αφυδάτωση. Το αντηλιακό δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι.

Λάθος προϊόν για τον τύπο δέρματος

Ένα προϊόν που λειτουργεί σε κάποια άλλη δεν σημαίνει ότι ταιριάζει σε εσένα. Η λιπαρή, η ξηρή και η ευαίσθητη επιδερμίδα έχουν διαφορετικές ανάγκες. Η κατανόηση του δέρματός σου είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε τάση.

Πολλές φορές αλλάζουμε προϊόντα πολύ γρήγορα. Περιμένουμε αποτέλεσμα σε λίγες ημέρες. Η επιδερμίδα όμως λειτουργεί με κύκλους. Χρειάζεται χρόνο για να ανταποκριθεί και η υπομονή είναι μέρος της φροντίδας.

