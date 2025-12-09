SERPENTINE : Ένας Νέος Πυλώνας Αρωμάτων για τη Συλλογή του Roberto Cavalli

Εμπνευσμένο από το πιο εμβληματικό σύμβολο του οίκου μόδας, ο Roberto Cavalli παρουσιάζει το νέο του αρωματικό αριστούργημα: Roberto Cavalli Serpentine.

Το νέο άρωμα αποτελεί μια δήλωση δύναμης, γοητείας και εσωτερικής ισχύος—μετατρέποντας κάθε στιγμή σε μια αξέχαστη έκφραση αποπλάνησης.

Με έμφαση στην αισθησιακότητα, το Roberto Cavalli Serpentine προσφέρει μια βαθιά πολυτελή απόδραση για όσους αναζητούν μια ασύγκριτη εμπειρία απόλαυσης. Το μπουκάλι του Roberto Cavalli Serpentine, με τον αριστοτεχνικό σχεδιασμό του, αναδεικνύει την πολυτέλεια του αρώματος που περικλείει. Διακοσμημένο με ένα χρυσό φίδι που αγκαλιάζει περίτεχνα το λευκό μπουκάλι, αυτό το ξεχωριστό στοιχείο αντικατοπτρίζει τον σχεδιασμό των αξεσουάρ μόδας του Roberto Cavalli. Στα μπουκάλια των 100ml, το φίδι-κόσμημα αποσπάται και μετατρέπεται σε βραχιόλι, συνδυάζοντας μοναδικά την υψηλή μόδα με την αρωματική εμπειρία επιτρέποντάς σας να μεταφέρετε το σύμβολο της δύναμης και της αποπλάνησης όπου κι αν βρίσκεστε. Στην κορυφή κάθε μπουκαλιού, ένα χρυσό καπάκι ενισχύει τη σαγηνευτική γοητεία του σχεδιασμού του Roberto Cavalli Serpentine.

Οι κορυφαίοι αρωματοποιοί Gino Percontino, Ralf Schwieger και Patricia Choux δημιούργησαν με μεγάλη επιμέλεια αυτό το πολυτελές άρωμα, με όραμα να δημιουργήσουν ένα άρωμα που είναι «πολυτελές και ταυτόχρονα αισθησιακό καθώς αγκαλιάζει το σώμα». Το Roberto Cavalli Serpentine λειτουργεί σαν ένα χρυσό δεύτερο δέρμα, μαγεύοντας και γοητεύοντας όλους όσους βρίσκονται γύρω σας.

Πρόκειται για μια μαγευτική σύνθεση Floral Woody Ambery που ανοίγει με μια λαμπερή γκάμα μπαχαρικών, όπου το ζουμερό Bergamot και το ζουμερό Μαύρο Κύμινο ξυπνούν τις αισθήσεις. Καθώς ξεδιπλώνεται, μια εξαιρετική λουλουδένια καρδιά από Γιασεμί Σάμπακ, Μαγνόλια και Λεβάντα, εμπλουτισμένη με Χρυσό Κρόκο, ανθίζει πλήρως. Το ταξίδι ολοκληρώνεται με μια βελούδινη αγκαλιά από Βανίλια, πλεγμένη με γήινο Πατσουλί, βοτανικές νότες και μια Συμφωνία Δεύτερου Δέρματος μια μεθυστική υπογραφή που παραμένει πάνω στο δέρμα.

Η καμπάνια του Roberto Cavalli Serpentine φωτογραφήθηκε από το διάσημο δίδυμο της μόδας, Luigi & Iango, με πρωταγωνίστρια την εμβληματική σούπερ μοντέλο Natasha Poly. Η καμπάνια μαγνητίζει τα βλέμματα με τη διακριτική αισθησιακότητα της μοιραίας γυναίκας του Roberto Cavalli Serpentine, αναδεικνύοντας το φίδι ως συμβολική φιγούρα που κοσμεί το μπουκάλι του αρώματος και ολοκληρώνει τη μορφή της Natasha.