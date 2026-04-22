Πώς να κάνεις το μακιγιάζ σου να κρατάει περισσότερες ώρες

22/04/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 08.04.2026 - 21:02)
Unsplash/ Ashley Piszek
Τα σωστά βήματα για αποτέλεσμα που διαρκεί όλη μέρα.

Δεν υπάρχει τίποτα πιο απογοητευτικό από ένα μακιγιάζ που φεύγει μέσα σε λίγες ώρες. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο τα προϊόντα. Είναι η τεχνική.

Το μακιγιάζ ξεκινά πριν το foundation. Ένα καθαρό και σωστά ενυδατωμένο δέρμα βοηθά τα προϊόντα να κάτσουν καλύτερα.

Αν το δέρμα είναι ξηρό ή λιπαρό χωρίς ισορροπία, το μακιγιάζ δεν θα κρατήσει.

Το primer ως βάση

Το primer δεν είναι πάντα απαραίτητο, αλλά μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Δημιουργεί πιο λεία επιφάνεια και βοηθά στη διάρκεια.

Η σωστή ποσότητα προϊόντος

Όσο περισσότερο προϊόν, τόσο πιο εύκολα σπάει. Το layering πρέπει να είναι ελαφρύ. Λεπτές στρώσεις δημιουργούν πιο σταθερό αποτέλεσμα.

Η πούδρα με μέτρο

Η πούδρα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όπου χρειάζεται. Αν μπει παντού, το αποτέλεσμα γίνεται βαρύ.

Το setting spray

Το setting spray κλειδώνει το μακιγιάζ και βοηθά στη διάρκεια.

Δεν χρειάζεται υπερβολή, λίγη ποσότητα αρκεί.

