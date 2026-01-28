Πώς να φροντίζεις σωστά την επιδερμίδα σου στο κρύο

BEAUTY
28/01/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 20.01.2026 - 18:36)
Πώς να φροντίζεις σωστά την επιδερμίδα σου στο κρύο
TheIssue.gr TheIssue.gr

Όταν το δέρμα ζητά περισσότερη προστασία και λιγότερη υπερβολή.

Ο χειμώνας είναι από τις πιο απαιτητικές εποχές για την επιδερμίδα. Το κρύο, ο αέρας και οι απότομες εναλλαγές θερμοκρασίας επηρεάζουν τον φυσικό της φραγμό, προκαλώντας ξηρότητα, τραβήγματα και θαμπή όψη. Η beauty ρουτίνα αυτή την περίοδο χρειάζεται προσαρμογή, όχι υπερφόρτωση με προϊόντα.

Καθαρισμός χωρίς αφυδάτωση

Το πρώτο βήμα είναι ο ήπιος καθαρισμός. Τον χειμώνα, το δέρμα δεν αντέχει σκληρά καθαριστικά. Προτίμησε προϊόντα με κρεμώδη υφή που καθαρίζουν χωρίς να αφαιρούν τα φυσικά έλαια. Ακόμα και το νερό δεν πρέπει να είναι πολύ ζεστό, γιατί αφυδατώνει περισσότερο την επιδερμίδα.

Ενυδάτωση σε βάθος

Η ενυδάτωση γίνεται βασικός σύμμαχος. Πιο πλούσιες κρέμες, έλαια προσώπου ή serum με υαλουρονικό οξύ βοηθούν το δέρμα να διατηρήσει την υγρασία του. Το κλειδί είναι η συνέπεια και όχι η ποσότητα. Λίγο και σωστά απορροφάται καλύτερα.

Μην ξεχνάς τα χείλη και τα χέρια

Χείλη και χέρια είναι τα πρώτα που δείχνουν σημάδια ξηρότητας. Ένα lip balm πριν τον ύπνο και μια ενυδατική χεριών στην τσάντα μπορούν να προλάβουν σκασίματα και δυσφορία.

Η χειμερινή ρουτίνα δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Όταν τη βλέπεις ως στιγμή φροντίδας και όχι ως αγγαρεία, γίνεται πιο απολαυστική και αποτελεσματική.

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

September Reset: Εύκολα beauty tips για μετά τις διακοπές
BEAUTY

September Reset: Εύκολα beauty tips για μετά τις διακοπές

28.08.2025 - 14:44
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ
Πώς να διαλέξεις το σωστό foundation για κάθε τύπο δέρματος,
BEAUTY

Πώς να διαλέξεις το σωστό foundation για κάθε τύπο δέρματος,

31.07.2025 - 09:00
FOUNDATION, ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
Πώς να φροντίσεις την επιδερμίδα σου μετά από έναν υπέροχο ύπνο
BEAUTY

Πώς να φροντίσεις την επιδερμίδα σου μετά από έναν υπέροχο ύπνο

30.07.2025 - 09:00
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ, ΥΠΝΟΣ
Σέρουμ vs λάδι σώματος: Ποιο να επιλέξεις για την περιποίηση της επιδερμίδας σου και γιατί
BEAUTY

Σέρουμ vs λάδι σώματος: Ποιο να επιλέξεις για την περιποίηση της επιδερμίδας σου και γιατί

29.07.2025 - 19:00
SERUM, ΔΕΡΜΑ, ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ, ΛΑΔΙ ΣΩΜΑΤΟΣ
5 λάθη που κάνεις με το αντηλιακό και σου καταστρέφουν το δέρμα
BEAUTY

5 λάθη που κάνεις με το αντηλιακό και σου καταστρέφουν το δέρμα

29.07.2025 - 09:00
ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ, ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
Χλωροφύλλη: Ο απόλυτος σύμμαχος του οργανισμού και της επιδερμίδας σου – Πού θα τη βρεις
WELLNESS

Χλωροφύλλη: Ο απόλυτος σύμμαχος του οργανισμού και της επιδερμίδας σου – Πού θα τη βρεις

26.07.2025 - 17:00
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ, ΝΕΡΟ ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Skin minimalism: Η νέα τάση που λατρεύουν οι beauty editors
BEAUTY

Skin minimalism: Η νέα τάση που λατρεύουν οι beauty editors

25.07.2025 - 09:00
SERUM, ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ, ΡΥΤΙΔΕΣ
Beauty routine: 3 βήματα για ενυδατωμένη και λαμπερή επιδερμίδα κάθε μέρα
BEAUTY

Beauty routine: 3 βήματα για ενυδατωμένη και λαμπερή επιδερμίδα κάθε μέρα

24.07.2025 - 21:00
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ, ΡΟΥΤΙΝΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ