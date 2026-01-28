Πώς να φροντίζεις σωστά την επιδερμίδα σου στο κρύο

Ο χειμώνας είναι από τις πιο απαιτητικές εποχές για την επιδερμίδα. Το κρύο, ο αέρας και οι απότομες εναλλαγές θερμοκρασίας επηρεάζουν τον φυσικό της φραγμό, προκαλώντας ξηρότητα, τραβήγματα και θαμπή όψη. Η beauty ρουτίνα αυτή την περίοδο χρειάζεται προσαρμογή, όχι υπερφόρτωση με προϊόντα.

Καθαρισμός χωρίς αφυδάτωση

Το πρώτο βήμα είναι ο ήπιος καθαρισμός. Τον χειμώνα, το δέρμα δεν αντέχει σκληρά καθαριστικά. Προτίμησε προϊόντα με κρεμώδη υφή που καθαρίζουν χωρίς να αφαιρούν τα φυσικά έλαια. Ακόμα και το νερό δεν πρέπει να είναι πολύ ζεστό, γιατί αφυδατώνει περισσότερο την επιδερμίδα.

Ενυδάτωση σε βάθος

Η ενυδάτωση γίνεται βασικός σύμμαχος. Πιο πλούσιες κρέμες, έλαια προσώπου ή serum με υαλουρονικό οξύ βοηθούν το δέρμα να διατηρήσει την υγρασία του. Το κλειδί είναι η συνέπεια και όχι η ποσότητα. Λίγο και σωστά απορροφάται καλύτερα.

Μην ξεχνάς τα χείλη και τα χέρια

Χείλη και χέρια είναι τα πρώτα που δείχνουν σημάδια ξηρότητας. Ένα lip balm πριν τον ύπνο και μια ενυδατική χεριών στην τσάντα μπορούν να προλάβουν σκασίματα και δυσφορία.

Η χειμερινή ρουτίνα δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Όταν τη βλέπεις ως στιγμή φροντίδας και όχι ως αγγαρεία, γίνεται πιο απολαυστική και αποτελεσματική.