Πώς να επιλέξεις τον σωστό ορό προσώπου ανάλογα με τις ανάγκες σου

Η σωστή στόχευση είναι πιο σημαντική από το πιο viral συστατικό.

Τα τελευταία χρόνια οι οροί προσώπου έχουν γίνει το πιο δυναμικό βήμα της skincare ρουτίνας. Κυκλοφορούν σε δεκάδες εκδοχές, με διαφορετικά ενεργά συστατικά, διαφορετικές συγκεντρώσεις και υποσχέσεις που συχνά μοιάζουν σχεδόν μαγικές. Η αλήθεια όμως είναι απλή: ο σωστός ορός δεν επιλέγεται με βάση το trend αλλά με βάση την ανάγκη της επιδερμίδας σου.

Ο ορός είναι προϊόν υψηλής συγκέντρωσης ενεργών συστατικών. Δεν αντικαθιστά την κρέμα, δεν λειτουργεί μόνος του. Είναι στοχευμένη φροντίδα, γι’ αυτό και χρειάζεται σωστή επιλογή.

Πριν επιλέξεις ορό, αναγνώρισε την ανάγκη σου

Η επιδερμίδα δεν χρειάζεται τα πάντα ταυτόχρονα αλλά αυτό που της λείπει περισσότερο. Κάποιες περίοδοι απαιτούν ενυδάτωση, άλλες χρειάζονται λάμψη. Άλλες αντιγήρανση ή ρύθμιση λιπαρότητας.

Αν προσπαθήσεις να λύσεις πέντε ζητήματα ταυτόχρονα με δέκα διαφορετικά προϊόντα, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ερεθισμός ή σύγχυση του δέρματος.

Ορός για ενυδάτωση

Η αφυδάτωση είναι από τα πιο συχνά προβλήματα, ακόμη και σε λιπαρές επιδερμίδες. Ένας ορός με υαλουρονικό οξύ βοηθά στη συγκράτηση νερού και δίνει άμεσα πιο γεμάτη όψη.

Το υαλουρονικό λειτουργεί καλύτερα σε ελαφρώς νωπή επιδερμίδα και πάντα χρειάζεται κρέμα από πάνω για να κλειδώσει την υγρασία. Αν χρησιμοποιηθεί μόνο του, μπορεί να μην αποδώσει πλήρως.

Ορός για θαμπή επιδερμίδα και έλλειψη λάμψης

Η βιταμίνη C είναι από τα πιο αποτελεσματικά συστατικά για φωτεινότητα και ομοιόμορφο τόνο. Βοηθά στη μείωση δυσχρωμιών και ενισχύει τη φυσική λάμψη. Η χρήση της γίνεται συνήθως το πρωί, πριν την αντηλιακή προστασία. Ωστόσο, χρειάζεται σταδιακή ένταξη, ειδικά σε ευαίσθητες επιδερμίδες.

Ορός για λεπτές γραμμές και πρόληψη γήρανσης

Η ρετινόλη είναι το πιο μελετημένο συστατικό αντιγήρανσης. Βοηθά στην ανανέωση των κυττάρων και στη βελτίωση της υφής. Δεν είναι όμως για όλους. Η χρήση της πρέπει να ξεκινά σταδιακά, μόνο το βράδυ, και πάντα με αντηλιακή προστασία την επόμενη ημέρα.

Εναλλακτικά, για πιο ήπια δράση, μπορείς να επιλέξεις πεπτίδια που ενισχύουν την ελαστικότητα χωρίς έντονο ερεθισμό.

Ορός για λιπαρή και ακνεϊκή επιδερμίδα

Η νιασιναμίδη είναι εξαιρετική επιλογή. Ρυθμίζει τη λιπαρότητα, μειώνει την όψη των πόρων και συμβάλλει στην εξισορρόπηση του δέρματος.

Το σαλικυλικό οξύ βοηθά στον καθαρισμό των πόρων, αλλά χρειάζεται μέτρο. Δεν πρέπει να συνδυάζεται με πολλά άλλα δραστικά συστατικά ταυτόχρονα.

Ορός για ευαίσθητη επιδερμίδα

Οι επιδερμίδες με τάση ερεθισμού ωφελούνται από συστατικά όπως πανθενόλη, αλόη και εκχύλισμα χαμομηλιού. Ο στόχος εδώ δεν είναι η δραστική παρέμβαση, αλλά η ενίσχυση του επιδερμικού φραγμού.

Η αποκατάσταση του skin barrier είναι προτεραιότητα πριν από οποιαδήποτε θεραπευτική δράση.

Μπορείς να χρησιμοποιείς περισσότερους από έναν ορό;

Ναι, αλλά με στρατηγική. Το layering πρέπει να γίνεται με σωστή σειρά και όχι με υπερβολή. Οι υδαρείς οροί εφαρμόζονται πρώτοι, οι πιο παχύρρευστοι ακολουθούν.

Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείς πέντε προϊόντα. Η συνέπεια σε δύο σωστά επιλεγμένους ορούς είναι πιο αποτελεσματική από τη συνεχή εναλλαγή.

Κανένας ορός δεν λειτουργεί σε μία εβδομάδα. Η επιδερμίδα χρειάζεται χρόνο για να ανταποκριθεί. Οι περισσότερες βελτιώσεις φαίνονται μετά από τέσσερις έως οκτώ εβδομάδες συστηματικής χρήσης. Το skincare δεν είναι άμεση μεταμόρφωση, είναι επένδυση.

Πλέον, η τάση δεν είναι τα υπερφορτωμένα routines αλλά η skin minimalism, δηλαδή λιγότερα προϊόντα, πιο στοχευμένα. Ο σωστός ορός δεν είναι αυτός που διαφημίζεται περισσότερο, αλλά αυτός που απαντά στη δική σου ανάγκη.