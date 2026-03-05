Πώς να επιλέξεις το σωστό make up ανάλογα με τον τύπο της επιδερμίδας σου

Η βάση της επιτυχίας δεν είναι η τάση αλλά η κατανόηση του δέρματός σου.

Το μακιγιάζ μπορεί να απογειώσει την εικόνα σου ή να αναδείξει ατέλειες που δεν υπήρχαν καν πριν το εφαρμόσεις. Η διαφορά δεν βρίσκεται μόνο στην τεχνική ή στο brand του προϊόντος, βρίσκεται κυρίως στη σωστή επιλογή, ανάλογα με τον τύπο της επιδερμίδας σου.

Πολλές φορές επιλέγουμε foundation επειδή το είδαμε σε κάποιο tutorial ή επειδή είναι trend. Όμως ένα προϊόν που λειτουργεί τέλεια σε λιπαρή επιδερμίδα μπορεί να δείχνει βαρύ και ξηρό σε μια αφυδατωμένη. Η κατανόηση του τύπου δέρματος είναι το πρώτο βήμα για ένα αποτέλεσμα που δείχνει φυσικό, φωτεινό και σταθερό.

Αναγνώρισε τον τύπο της επιδερμίδας σου

Πριν επιλέξεις make up, χρειάζεται να ξέρεις αν η επιδερμίδα σου είναι λιπαρή, ξηρή, μικτή, ευαίσθητη ή αφυδατωμένη. Η λιπαρή επιδερμίδα παρουσιάζει γυαλάδα κυρίως στη ζώνη Τ και συχνά έχει διασταλμένους πόρους. Η ξηρή δείχνει θαμπή, τραβάει μετά τον καθαρισμό και μπορεί να εμφανίζει λεπτές γραμμές πιο έντονες. Η μικτή συνδυάζει και τα δύο, ενώ η ευαίσθητη αντιδρά εύκολα με κοκκινίλες ή ερεθισμούς.

Αυτή η διάκριση καθορίζει την υφή και τη σύνθεση που πρέπει να αναζητήσεις.

Make up για λιπαρή επιδερμίδα

Η λιπαρή επιδερμίδα χρειάζεται έλεγχο, όχι αφυδάτωση. Πολλές γυναίκες επιλέγουν πολύ βαριά ματ προϊόντα, τα οποία στην αρχή φαίνονται ιδανικά, αλλά μετά από ώρες σπάνε ή δημιουργούν έντονη όψη μάσκας.

Ένα oil-free foundation με ελαφριά έως μεσαία κάλυψη είναι πιο ασφαλής επιλογή. Προτίμησε συνθέσεις με ματ τελείωμα αλλά όχι υπερβολικά ξηρές. Τα προϊόντα με σαλικυλικό οξύ ή νιασιναμίδη βοηθούν στον έλεγχο της λιπαρότητας χωρίς να μπλοκάρουν τους πόρους.

Το primer παίζει σημαντικό ρόλο. Ένα mattifying primer στη ζώνη Τ βοηθά στη διάρκεια του μακιγιάζ. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί σε όλο το πρόσωπο αν τα μάγουλα είναι κανονικά.

Η πούδρα πρέπει να εφαρμόζεται στοχευμένα. Η υπερβολή δημιουργεί cakey αποτέλεσμα. Το setting spray με ματ φινίρισμα βοηθά στη σταθεροποίηση.

Make up για ξηρή επιδερμίδα

Η ξηρή επιδερμίδα χρειάζεται φως και ενυδάτωση. Τα βαριά ματ foundation τονίζουν τις ξηρές περιοχές και τις λεπτές γραμμές, οπότε προτίμησε υγρές συνθέσεις με luminous ή satin τελείωμα.

Τα ενυδατικά foundation με υαλουρονικό οξύ ή γλυκερίνη προσφέρουν πιο φυσικό αποτέλεσμα. Η εφαρμογή με νωπό σφουγγαράκι βοηθά στην ομοιόμορφη κατανομή χωρίς να κάθεται το προϊόν σε σημεία ξηρότητας.

Απόφυγε την υπερβολική χρήση πούδρας. Αν χρειάζεται σταθεροποίηση, εφάρμοσε ελάχιστη ποσότητα μόνο κάτω από τα μάτια.

Τα cream blush και τα υγρά highlighter λειτουργούν καλύτερα από τις powder υφές, γιατί δίνουν ζωντάνια χωρίς να τονίζουν την υφή.

Make up για μικτή επιδερμίδα

Η μικτή επιδερμίδα απαιτεί στρατηγική. Δεν χρειάζεται το ίδιο προϊόν σε όλο το πρόσωπο. Μπορείς να εφαρμόσεις mattifying primer στη ζώνη Τ και πιο ενυδατική βάση στα μάγουλα.

Τα foundation με φυσικό τελείωμα είναι ιδανικά. Δεν είναι υπερβολικά ματ ούτε υπερβολικά λαμπερά.

Η πούδρα εφαρμόζεται μόνο στα σημεία που εμφανίζουν γυαλάδα γιατί η υπερβολή δημιουργεί ανισορροπία.

Make up για ευαίσθητη επιδερμίδα

Η ευαίσθητη επιδερμίδα χρειάζεται ήπιες συνθέσεις χωρίς άρωμα και χωρίς αλκοόλ. Προτίμησε υποαλλεργικά προϊόντα και δοκίμασε τα πάντα σε μικρή περιοχή πριν τα εφαρμόσεις πλήρως.

Οι mineral βάσεις είναι συχνά καλή επιλογή, καθώς περιέχουν λιγότερα ερεθιστικά συστατικά. Ωστόσο, αν είναι σε μορφή πούδρας, χρειάζεται προσοχή γιατί μπορεί να τονίσουν την ξηρότητα.

Η σημασία της σωστής προετοιμασίας

Η ενυδάτωση πριν το μακιγιάζ είναι απαραίτητη, ανεξαρτήτως τύπου δέρματος. Ακόμη και η λιπαρή επιδερμίδα χρειάζεται ελαφριά ενυδάτωση. Η σωστή βάση ξεκινά από καθαρό και ενυδατωμένο δέρμα.

Κάλυψη αλλά με φυσικό αποτέλεσμα

Η υψηλή κάλυψη δεν σημαίνει καλύτερο αποτέλεσμα. Πολλές φορές ένα foundation μεσαίας κάλυψης που χτίζεται σε σημεία προσφέρει πιο φυσική εικόνα.

Η επιλογή απόχρωσης πρέπει να γίνεται στο φυσικό φως. Το make up πρέπει να χάνεται στο δέρμα, όχι να ξεχωρίζει. Αυτήν την εποχή το trend είναι skin-like finish. Δηλαδή, επιδερμίδα που φαίνεται δέρμα και όχι στρώμα προϊόντος. Η φυσική λάμψη, η διακριτική κάλυψη και το υγιές glow είναι η αισθητική της εποχής.

Το make up δεν πρέπει να καλύπτει την προσωπικότητά σου αλλά να την αναδεικνύει.