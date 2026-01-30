Πώς να επιλέξεις άρωμα τον χειμώνα

BEAUTY
30/01/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 20.01.2026 - 18:56)
Πώς να επιλέξεις άρωμα τον χειμώνα
TheIssue.gr TheIssue.gr

Όταν το άρωμα γίνεται μέρος της καθημερινής φροντίδας.

Το άρωμα δεν είναι απλώς ένα beauty προϊόν. Είναι συναίσθημα, μνήμη και διάθεση. Τον χειμώνα, που περνάμε περισσότερο χρόνο σε κλειστούς χώρους και η διάθεση επηρεάζεται εύκολα από το κρύο και τη σκοτεινιά, το σωστό άρωμα μπορεί να λειτουργήσει σχεδόν θεραπευτικά.

Γιατί αλλάζει το άρωμα τον χειμώνα

Οι χαμηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν τον τρόπο που «ανοίγει» ένα άρωμα στο δέρμα. Οι πιο ζεστές, πλούσιες νότες αναδεικνύονται καλύτερα, ενώ τα πολύ ελαφριά αρώματα χάνονται πιο γρήγορα. Γι’ αυτό τον χειμώνα κυριαρχούν νότες όπως βανίλια, κεχριμπάρι, μόσχος, ξύλα και μπαχαρικά.

Το άρωμα ως καθημερινή τελετουργία

Η επιλογή αρώματος το πρωί μπορεί να γίνει μικρή τελετουργία. Ένα άρωμα που σου δίνει αίσθηση ασφάλειας, ζεστασιάς ή αυτοπεποίθησης επηρεάζει υποσυνείδητα τη στάση σου μέσα στη μέρα. Δεν χρειάζεται υπερβολή. Λίγες σταγόνες αρκούν για να δημιουργήσουν προσωπικό αποτύπωμα.

Άρωμα και συναισθήματα

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα. Ένα άρωμα μπορεί να σε ηρεμήσει, να σε τονώσει ή να σου δημιουργήσει αίσθηση θαλπωρής. Τον χειμώνα, ένα «comfort» άρωμα μπορεί να γίνει κομμάτι της self care ρουτίνας σου, όπως ένα ζεστό ρόφημα ή μια αγαπημένη κουβέρτα.

Το άρωμα ως προέκταση του εαυτού σου

Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος άρωμα, μόνο αυτό που σου ταιριάζει. Όταν επιλέγεις άρωμα με βάση το πώς θέλεις να νιώθεις και όχι τις τάσεις, γίνεται κομμάτι της ταυτότητάς σου.

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η GUESS INC. λανσάρει το Guess Iconic fragrance for Men: Ένα νέο άρωμα για τον Iconic Traveler
LIFE

Η GUESS INC. λανσάρει το Guess Iconic fragrance for Men: Ένα νέο άρωμα για τον Iconic Traveler

12.09.2025 - 12:41
Guess, men, ΑΡΩΜΑ
Πώς θα κάνεις το άρωμά σου να διαρκέσει περισσότερο, σύμφωνα με τους ειδικούς
BEAUTY

Πώς θα κάνεις το άρωμά σου να διαρκέσει περισσότερο, σύμφωνα με τους ειδικούς

12.08.2025 - 19:00
ΑΡΩΜΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΟΝΙΕΣ
Ο Οίκος Coach παρουσιάζει το νέο Coach Gold
BEAUTY

Ο Οίκος Coach παρουσιάζει το νέο Coach Gold

16.06.2025 - 18:13
ΑΡΩΜΑ
Αυτά τα αρώματα αυξάνουν την αυτοπεποίθηση, σύμφωνα με την επιστήμη
BEAUTY

Αυτά τα αρώματα αυξάνουν την αυτοπεποίθηση, σύμφωνα με την επιστήμη

10.06.2025 - 19:00
ΑΡΩΜΑ, ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ, ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΚΟΛΟΝΙΕΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
Ο απόλυτος οδηγός για να επιλέξεις το κατάλληλο άρωμα για το δέρμα σου
BEAUTY

Ο απόλυτος οδηγός για να επιλέξεις το κατάλληλο άρωμα για το δέρμα σου

22.04.2025 - 21:00
ΑΡΩΜΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΔΕΡΜΑ, ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
Πώς τα αρώματα μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεσή σου- Τι λένε οι ειδικοί
WELLNESS

Πώς τα αρώματα μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεσή σου- Τι λένε οι ειδικοί

10.03.2025 - 21:00
ΑΡΩΜΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
Τα top 5 αρώματα που λατρεύουν οι άντρες σε μια γυναίκα
BEAUTY

Τα top 5 αρώματα που λατρεύουν οι άντρες σε μια γυναίκα

27.02.2025 - 21:00
ΑΡΩΜΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Βάζεις το άρωμα λάθος: Το μυστικό ώστε να διαρκεί για ώρες
BEAUTY

Βάζεις το άρωμα λάθος: Το μυστικό ώστε να διαρκεί για ώρες

21.02.2025 - 20:00
ΑΡΩΜΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΥΡΩΔΙΑ, ΜΥΣΤΙΚΑ, ΜΥΣΤΙΚΟ