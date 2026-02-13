Πώς να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου

Όταν το κρύο, η υγρασία και η θέρμανση ταλαιπωρούν την τρίχα.

Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας που τα μαλλιά δείχνουν πιο κουρασμένα. Η συνεχής εναλλαγή θερμοκρασίας, η ξηρή ατμόσφαιρα από τη θέρμανση και τα συχνά χτενίσματα δημιουργούν θαμπή όψη και ψαλίδα. Η σωστή φροντίδα αυτή την περίοδο δεν χρειάζεται υπερβολή, αλλά στοχευμένες κινήσεις.

Η ενυδάτωση είναι προτεραιότητα

Τα μαλλιά χάνουν υγρασία πιο εύκολα τον χειμώνα. Μια μάσκα ενυδάτωσης μία με δύο φορές την εβδομάδα βοηθά στην αποκατάσταση της ελαστικότητας. Τα έλαια στις άκρες πριν το λούσιμο μειώνουν το σπάσιμο και προστατεύουν από την αφυδάτωση.

Λιγότερη θερμότητα, καλύτερο αποτέλεσμα

Η συχνή χρήση ισιωτικής ή ψαλιδιού επιβαρύνει την τρίχα. Αν μπορείς, άφησε τα μαλλιά να στεγνώσουν φυσικά ή προτίμησε χαμηλότερη θερμοκρασία. Η υγεία προηγείται του styling.

Κούρεμα και φρεσκάρισμα

Ένα μικρό καθάρισμα στις άκρες κάνει μεγάλη διαφορά. Τα υγιή τελειώματα δίνουν αμέσως πιο περιποιημένη εικόνα.

Τα μαλλιά τον Φεβρουάριο χρειάζονται ήπια φροντίδα και συνέπεια. Η λάμψη επιστρέφει όταν μειώνεις την υπερβολή.