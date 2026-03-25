Πώς να επαναφέρεις τη λάμψη και τη δύναμη των μαλλιών σου

Τα μαλλιά, όπως και το δέρμα, επηρεάζονται έντονα από την εποχή. Ο χειμώνας τα αφήνει συχνά ξηρά, θαμπά και πιο εύθραυστα. Ο Μάρτιος είναι η ιδανική στιγμή για επαναφορά.

Η φροντίδα των μαλλιών δεν χρειάζεται υπερβολή αλλά συνέπεια.

Ενυδάτωση σε βάθος

Οι μάσκες μαλλιών είναι βασικό βήμα. Μία με δύο φορές την εβδομάδα βοηθούν στην επαναφορά της υγρασίας. Συστατικά όπως έλαια, κερατίνη ή πανθενόλη ενισχύουν την τρίχα.

Το σωστό λούσιμο

Το πολύ συχνό λούσιμο αφαιρεί τα φυσικά έλαια. Το πολύ αραιό αφήνει υπολείμματα. Η ισορροπία είναι το κλειδί.

Θερμότητα με μέτρο

Τα εργαλεία styling, όπως πιστολάκι και ισιωτική, καλό είναι να χρησιμοποιούνται με προστασία θερμότητας. Η υπερβολική θερμότητα αποδυναμώνει την τρίχα.

Ένα ελαφρύ κούρεμα ή φρεσκάρισμα άκρων βοηθά στην υγεία των μαλλιών. Τα υγιή μαλλιά φαίνονται πριν καν τα χτενίσεις.