Πώς να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου την άνοιξη

Η σωστή φροντίδα για να αποκτήσουν ξανά ζωντάνια.

Ο χειμώνας αφήνει πάντα το αποτύπωμά του στα μαλλιά. Ξηρότητα, θαμπή όψη, φριζάρισμα και πιο εύθραυστη τρίχα είναι από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα.

Η άνοιξη είναι η ιδανική περίοδος για reset. Δεν χρειάζονται υπερβολές. Χρειάζεται σωστή, σταθερή φροντίδα.

Η ενυδάτωση είναι το πρώτο βήμα

Τα μαλλιά χάνουν υγρασία κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι μάσκες ενυδάτωσης βοηθούν να επανέλθει η ελαστικότητα και η απαλότητα.

Μία με δύο φορές την εβδομάδα είναι αρκετές για να δεις διαφορά. Το θέμα δεν είναι η ποσότητα προϊόντος. Είναι η συνέπεια.

Το σωστό λούσιμο

Το πολύ συχνό λούσιμο μπορεί να αφυδατώσει τα μαλλιά, ενώ το πολύ αραιό δημιουργεί βάρος.

Βρες τη δική σου ισορροπία. Για τις περισσότερες περιπτώσεις, 2–3 φορές την εβδομάδα είναι ιδανικό.

Η θερμότητα θέλει προσοχή

Πιστολάκι, ισιωτική και ψαλίδι επηρεάζουν τη δομή της τρίχας. Αν χρησιμοποιούνται χωρίς προστασία, τα μαλλιά γίνονται πιο αδύναμα.

Ένα προϊόν θερμοπροστασίας είναι απαραίτητο.

Το κούρεμα που ανανεώνει

Ακόμη και ένα μικρό καθάρισμα στις άκρες κάνει τεράστια διαφορά. Τα μαλλιά δείχνουν αμέσως πιο υγιή.

Δεν είναι μόνο θέμα μήκους, είναι θέμα εικόνας.

Η άνοιξη θέλει πιο ανάλαφρα μαλλιά

Βαριά προϊόντα styling αντικαθίστανται από πιο ελαφριά. Τα μαλλιά κινούνται πιο φυσικά και δείχνουν πιο ζωντανά. Η φυσικότητα είναι η τάση.