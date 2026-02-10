Ποιο χρώμα κραγιόν σου ταιριάζει ανάλογα με την επιδερμίδα σου

Το κραγιόν είναι ίσως το πιο δυναμικό προϊόν μακιγιάζ. Μπορεί να αλλάξει τη διάθεση, να δώσει ένταση, να προσθέσει φρεσκάδα ή να δημιουργήσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Όμως το μυστικό δεν βρίσκεται μόνο στην τάση ή στο χρώμα που μας αρέσει στο ράφι. Βρίσκεται στην απόχρωση που «δένει» με τον τόνο της επιδερμίδας μας.

Πώς να αναγνωρίσεις τον υποτόνο σου

Πέρα από το αν το δέρμα σου είναι ανοιχτό ή σκούρο, σημαντικό ρόλο παίζει ο υποτόνος. Αν οι φλέβες σου δείχνουν πιο μπλε, πιθανότατα έχεις ψυχρό υποτόνο. Αν δείχνουν πιο πράσινες, έχεις ζεστό. Αν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, πιθανότατα έχεις ουδέτερο. Αυτό επηρεάζει το πώς «κάθεται» το κραγιόν στο πρόσωπό σου.

Ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα

Σε πολύ ανοιχτές επιδερμίδες, τα υπερβολικά σκούρα χρώματα μπορεί να δείχνουν σκληρά αν δεν υπάρχει ισορροπία στο υπόλοιπο μακιγιάζ. Απαλά ροζ, dusty rose, κοραλί και light berry αποχρώσεις δίνουν φρεσκάδα χωρίς να βαραίνουν. Αν θέλεις κόκκινο, προτίμησε ένα με μπλε βάση για πιο κομψό αποτέλεσμα.

Μεσαίος τόνος επιδερμίδας

Οι μεσαίοι τόνοι έχουν ευελιξία. Nude με ροδακινί ή καφέ βάση, ζεστά κόκκινα και ροζ με ένταση δείχνουν φυσικά και κομψά. Το μυστικό εδώ είναι να αποφεύγεις nude που είναι πολύ ανοιχτό, γιατί μπορεί να «σβήσει» το πρόσωπο.

Σταρένια ή ελιά επιδερμίδα

Οι ελιά αποχρώσεις αναδεικνύονται υπέροχα με βαθιά κόκκινα, μπορντό, terracotta και ζεστά καφέ. Τα φούξια και τα raspberry tones προσθέτουν ζωντάνια και δημιουργούν εντυπωσιακή αντίθεση.

Σκούρα επιδερμίδα

Οι βαθιές αποχρώσεις είναι εντυπωσιακές σε σκούρες επιδερμίδες. Plum, σοκολατί, wine και έντονα φούξια δίνουν χαρακτήρα. Ακόμα και τα πιο φωτεινά κόκκινα δείχνουν πολυτελή και δυναμικά.

Η υφή έχει σημασία

Δεν είναι μόνο το χρώμα. Matte υφές δίνουν ένταση και καθαρότητα, ενώ glossy ή satin προσφέρουν πιο νεανικό αποτέλεσμα. Το ίδιο χρώμα μπορεί να δείχνει εντελώς διαφορετικό ανάλογα με το φινίρισμα.

Το σωστό κραγιόν δεν πρέπει να σε «φοράει». Πρέπει να σε αναδεικνύει.