Οι πιο hot τάσεις στα νύχια που θα βλέπεις παντού

Η επιστροφή στο clean, φυσικό και περιποιημένο αποτέλεσμα.

Τα νύχια τώρα την άνοιξη ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία με το μακιγιάζ. Λιγότερη υπερβολή, περισσότερη φροντίδα, καθαρότητα και κομψότητα.

Το μανικιούρ γίνεται πιο διακριτικό, αλλά όχι βαρετό.

Τα κοντά νύχια κυριαρχούν

Τα πολύ μακριά νύχια αρχίζουν να υποχωρούν. Στη θέση τους έρχονται πιο κοντά, φυσικά σχήματα. Square με στρογγυλεμένες άκρες ή almond σε πιο κοντό μήκος δείχνουν πιο κομψά και πρακτικά. Είναι εύκολα στην καθημερινότητα και ταιριάζουν με όλα.

Παστέλ και φυσικές αποχρώσεις

Η χρωματική παλέτα γίνεται πιο ήπια. Ροζ, nude, λιλά, γαλάζιο και milky αποχρώσεις είναι οι πιο δημοφιλείς. Αυτά τα χρώματα φωτίζουν τα χέρια και δίνουν αίσθηση καθαριότητας.

Το έντονο κόκκινο και τα σκούρα παραμένουν, αλλά δεν είναι η βασική τάση.

Glazed και clean girl αισθητική

Η τάση των glazed nails συνεχίζεται. Νύχια με γυαλιστερή, καθαρή επιφάνεια που δείχνουν περιποιημένα και υγιή.

Η clean girl αισθητική κυριαρχεί… απλότητα, λάμψη και φυσικό αποτέλεσμα.

Minimal nail art

Τα σχέδια δεν εξαφανίζονται, αλλά γίνονται πιο διακριτικά. Λεπτές γραμμές, μικρές λεπτομέρειες, minimal floral στοιχεία. Το nail art δεν είναι πλέον το κεντρικό στοιχείο, είναι λεπτομέρεια.

Περιποιημένα επωνύχια, καθαρό σχήμα και υγιή νύχια είναι πιο σημαντικά από οποιοδήποτε σχέδιο. Η βάση του ωραίου μανικιούρ είναι η φροντίδα, όχι το χρώμα.