Οι πιο hot τάσεις στα νύχια που αξίζει να δοκιμάσεις τώρα

Χρώματα, σχήματα και nail art που ανανεώνουν το μανικιούρ σου χωρίς υπερβολές.

Ο Μάρτιος είναι ο μήνας που τα νύχια αλλάζουν διάθεση. Αφήνουμε πίσω τα πολύ σκούρα, βαριά χειμωνιάτικα χρώματα και περνάμε σε πιο φωτεινές, καθαρές και αέρινες αποχρώσεις. Δεν μιλάμε όμως για καλοκαιρινή ένταση αλλά για ισορροπία. Για μια σταδιακή μετάβαση που αντικατοπτρίζει ακριβώς την αλλαγή του καιρού.

Οι τάσεις στα νύχια δεν βασίζονται στην υπερβολή ή στο πολύπλοκο nail art. Κυριαρχεί η καθαρότητα, το περιποιημένο αποτέλεσμα και οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.

Η αισθητική του clean girl manicure

Η minimal αισθητική συνεχίζει να κυριαρχεί. Τα κοντά έως μεσαίου μήκους νύχια με φυσικό σχήμα, όπως soft square ή almond, είναι η πιο κομψή επιλογή για τον Μάρτιο.

Οι αποχρώσεις κινούνται σε milky λευκό, απαλό ροζ, sheer nude και glossy φυσικούς τόνους που κάνουν τα χέρια να δείχνουν φροντισμένα χωρίς να φωνάζουν.

Το συγκεκριμένο στιλ δεν είναι απλώς τάση αλλά δήλωση κομψότητας.

Τα παστέλ επιστρέφουν αλλά πιο ήπια

Το 2026 τα παστέλ δεν είναι παιδικά ούτε έντονα. Είναι σβησμένα, πιο γήινα. Το butter yellow, το dusty lilac, το soft mint και το baby blue εμφανίζονται σε μονοχρωμία, χωρίς περίπλοκα σχέδια.

Η διαφορά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια είναι ότι τα παστέλ φοριούνται σε πιο κοντό μήκος και με glossy τελείωμα αντί για ματ.

Το modern french

Το γαλλικό μανικιούρ δεν φεύγει ποτέ, αλλά εξελίσσεται. Αντί για κλασική λευκή γραμμή, βλέπουμε pastel french tips, λεπτή χρωματιστή γραμμή ή ακόμη και διπλή γραμμή σε ουδέτερη βάση.

Το micro french, με πολύ λεπτή άκρη, είναι από τις πιο κομψές επιλογές για τον Μάρτιο. Δίνει φρεσκάδα χωρίς υπερβολή.

Glazed και chrome εφέ

Το glazed effect παραμένει, αλλά σε πιο διακριτική μορφή. Η λάμψη δεν είναι έντονη μεταλλική, είναι σαν φως πάνω στο νύχι.

Οι pearly αποχρώσεις σε ροζ ή μπεζ βάση δημιουργούν αποτέλεσμα που δείχνει ακριβό και περιποιημένο.

Nail art με λεπτομέρεια

Αν θέλεις κάτι πιο ιδιαίτερο, ο Μάρτιος επιτρέπει μικρές λεπτομέρειες. Μια μικρή γραμμή, ένα micro floral σχέδιο ή μια διακριτική γεωμετρική πινελιά.

Τα floral μοτίβα επιστρέφουν, αλλά όχι με έντονα χρώματα. Είναι μικρά, σχεδόν διακριτικά, σε ουδέτερη βάση.

Το σχήμα που κυριαρχεί

Το almond σχήμα είναι το πιο δημοφιλές για τον Μάρτιο. Θηλυκό αλλά όχι υπερβολικά μακρύ. Το soft square παραμένει πρακτικό και κομψό για καθημερινότητα.

Τα πολύ μακριά stiletto νύχια δεν είναι το βασικό trend της περιόδου. Η αισθητική είναι πιο φυσική.

Η φροντίδα πριν το χρώμα

Τα νύχια δεν βασίζονται μόνο στο βερνίκι, η υγεία του νυχιού είναι στο επίκεντρο. Ενυδάτωση, λάδι νυχιών και σωστό λιμάρισμα είναι βασικά βήματα. Το περιποιημένο νύχι φαίνεται ακόμη και χωρίς χρώμα.

Η τάση less but polished

Τα νύχια δεν ανταγωνίζονται το outfit, το συμπληρώνουν. Ένα καθαρό nude manicure ταιριάζει με tailoring, με denim, με καμπαρντίνα. Η υπερβολή δίνει τη θέση της στην ισορροπία.

Τα νύχια του Μαρτίου δεν είναι ούτε χειμωνιάτικα ούτε καλοκαιρινά αλλά κάτι ενδιάμεσο. Είναι η στιγμή που επιτρέπεις στο χρώμα να επιστρέψει στη ζωή σου, αλλά με κομψότητα.

Γιατί το σωστό μανικιούρ δεν είναι αυτό που τραβάει τα βλέμματα, αλλά αυτό που σε κάνει να κοιτάς τα χέρια σου και να νιώθεις φροντίδα.