Οδηγός αγορών: Που θα πρέπει να στοχεύει η κρέμα ματιών σου για πιο ορατά και άμεσα αποτελέσματα

Για πολλούς, οι κρέμες ματιών, έχουν χαρακτηριστεί ως «υπερεκτιμημένες» σε σχέση με τα συστατικά, τη δομή τους και τις ευεργετικές τους ικανότητες σε σχέση με τους μαύρους κύκλους, το οίδημα και τις λεπτές γραμμές που δημιουργούνται στην εν λόγω, ευαίσθητη και λεπτή περιοχή του προσώπου.

Κάτι τέτοιο βέβαια, δεν φαίνεται να ισχύει, καθώς, σύμφωνα με τους ειδικούς, έχει αποδειχθεί πως η καθημερινή χρήση της κατάλληλης κρέμας, μπορεί να μειώσει τα ορατά σημάδια της γήρανσης στο πρόσωπο. Σκοπός, βέβαια, είναι να προχωρήσεις σε αγορά αφού γνωρίσεις τις ανάγκες σου και τα συστατικά της κρέμας που θα εφαρμόσεις.

Που πρέπει να στοχεύει η κρέμα ματιών σου για ορατά αποτελέσματα;

Σπάνια εντοπίζεις την κρέμα που καλύπτει όλες σου τις ανάγκες ή ταιριάζει σε όλες τις επιδερμίδες και σκοπούς. Δυστυχώς, δεν φαίνεται να έχει ανακαλυφθεί η φόρμουλα που μπορεί να καλύψει όλο το εύρος των ατελειών και των αναγκών με αποτέλεσμα να χρειάζονται πιο στοχευμένες αγορές.

Αναλυτικότερα λοιπόν θα πρέπει να εντοπίσεις το σημείο που σε προβληματίζει στην όψη της επιδερμίδας σου και να προμηθευτείς το προϊόν που θα σε αναδείξει.

• Για πρησμένα μάτια: Το οίδημα, συνήθως οφείλεται στην κατακράτηση υγρών και στην κακή ροή του αίματος ενώ η κρέμα που θα εντάξεις στη συλλογή σου θα πρέπει να περιέχει: καφεΐνη, εκχυλίσματα πράσινου τσαγιού, νιασιναμίδη και πεπτίδια, συστατικά που υποστηρίζουν την μικροκυκλοφορία του αίματος και μειώνουν τις φλεγμονές.

• Για τους μαύρους κύκλους: Αρχικά θα πρέπει να ξεχωρίσεις από τι προέρχονται. Οι μαύροι κύκλοι, μπορεί να προκύπτουν λόγω γενετικής, της κούρασης ή της υπερμελάγχρωσης στο σημείο. Έτσι η κρέμα που θα πρέπει να προμηθευτείς θα πρέπει να περιέχει βιταμίνη C , νιασιναμίδη και εκχύλισμα γλυκόριζας, συστατικά που προάγουν την λάμψη του δέρματος δυνητικά και ρυθμίζουν την παραγωγή μελανίνης στο σημείο.

• Λεπτές γραμμές και ρυτίδες: Η ρετινόλη, τα ceramides, τα πετπίδια και το υαλουρονικό οξύ, αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό κατά της γήρανσης και προστατεύουν το δερματικό φραγμό. Η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται το βράδυ, ή με εμπλουτισμένη ποσότητα αντηλιακού προς αποφυγή ερεθισμών.

• Ξηροδερμία στα μάτια: Η περιοχή χρειάζεται βαθιά ενυδάτωση την οποία μπορείς να εξασφαλίσεις από τις κρέμες που είναι πλούσιες σε: ceramides, λιπαρά οξέα και αποφρακτικά συστατικά που απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα και αποκαθιστούν τη λαμπερή και υγιή όψη των ματιών.

Μπορεί λοιπόν, το να δημιουργήσεις την κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης να αποτελεί μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζεις πως κάθε σημείο της επιδερμίδας σου χρειάζεται την φροντίδα ενεργών συστατικών.

