Neutrogena® Hydro Boost: Η δύναμη της ενυδάτωσης για υγιή, λαμπερή επιδερμίδα κάθε μέρα

Η ρουτίνα Hydro Boost step-by-step, σχεδιασμένη από δερματολόγους, παρέχει εντατική ενυδάτωση και προστασία από το πρωί έως το βράδυ για μια επιδερμίδα απαλή, φωτεινή και ανθεκτική κάθε μέρα.

Η υγιής επιδερμίδα αποτελεί βασικό δείκτη ευεξίας και όχι μόνο ομορφιάς. Καθημερινά, η επιδερμίδα εκτίθεται σε υπεριώδη ακτινοβολία, ρύπανση, στρες και μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες – παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε αφυδάτωση, αποδυνάμωση του επιδερμικού φραγμού και εμφάνιση πρόωρων σημαδιών γήρανσης. Η σωστή ενυδάτωση είναι απαραίτητη για μια επιδερμίδα απαλή, ανθεκτική και φωτεινή.

Η Neutrogena® παρουσιάζει τη σειρά Hydro Boost, μια ολοκληρωμένη, επιστημονικά σχεδιασμένη ρουτίνα περιποίησης που ενισχύει την ενυδάτωση, βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας και την προστατεύει από τους καθημερινούς επιθετικούς παράγοντες. Οι συνθέσεις έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με δερματολόγους, είναι κλινικά αποδεδειγμένες και λειτουργούν συμπληρωματικά για ορατά αποτελέσματα.

Η ρουτίνα:

Καθαριστικό – Hydro Boost Water-Gel Cleanser

Απαλό gel καθαρισμού χωρίς άρωμα, ειδικά σχεδιασμένο με Φυσικούς Ενυδατικούς Παράγοντες (NMF), όπως το Υαλουρονικό Οξύ και η Γλυκερίνη που βρίσκονται φυσικά στην επιδερμίδα, που απομακρύνουν απαλά τους ρύπους, τη λιπαρότητα και το μακιγιάζ, ενισχύουν την ενυδάτωση της επιδερμίδας όλη την ημέρα & σέβονται τον επιδερμιδικό φραγμό. Ιδανικό για όλους τους τύπους επιδερμίδας, ακόμη και για τις ευαίσθητες.

Ορός – Hydro Boost Serum 10% Niacinamide

Ορός πολλαπλών δράσεων που ενυδατώνει & απολεπίζει για να βελτιώσει την όψη των πόρων, προσφέροντας στην επιδερμίδα πιο καθαρή όψη. Επιπλέον, βελτιώνει ορατά τη θαμπή, ανομοιόμορφη υφή για απαλή & λαμπερή επιδερμίδα.

Κρέμα ματιών – Hydro Boost Eye Cream

Ανάλαφρη κρέμα ματιών εντατικής ενυδάτωσης, ενισχυμένη με ένα σύμπλεγμα Φυσικών Ενυδατικών Παραγόντων (NMF) της επιδερμίδας: 20% περισσότερο υαλουρονικό οξύ, αμινοξέα, ηλεκτρολύτες και βιταμίνη Ε. Κλινικά αποδεδειγμένο ότι προσφέρει έξι φορές περισσότερη ενυδάτωση άμεσα* που διαρκεί έως και 72 ώρες. Για άμεσα ανανεωμένη όψη ματιών & μείωση της εμφάνισης των μαύρων κύκλων και του πρηξίματος σε 3 εβδομάδες*.

*Σε σύγκριση με την επιδερμίδα χωρίς χρήση προϊόντος.



Αντηλιακή προστασία – Hydro Boost Hydrating Fluid SPF 50

Ανάλαφρη αντηλιακή κρέμα με λεπτόρρευστη υφή, που παρέχει υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA/UVB και long-UVA, ενισχύει τη ζωτική ενυδάτωση της επιδερμίδας, ενώ διατηρεί τον δυναμικό επιδερμικό φραγμό. Εμπλουτισμένο με υαλουρονικό οξύ, προβιταμίνη Β5, 2% νιασιναμίδη και αντιοξειδωτικές βιταμίνες C και E, ενυδατώνει ενώ προστατεύει την επιδερμίδα από το οξειδωτικό στρες. Κλινικά αποδεδειγμένο ότι βελτιώνει την ενυδάτωση και την υφή της επιδερμίδας, με μη κολλώδες, αόρατο τελείωμα κατάλληλο για καθημερινή χρήση.

Η φιλοσοφία της ενυδάτωσης

Στην καρδιά της σειράς βρίσκεται το υαλουρονικό οξύ, ένα συστατικό που υπάρχει φυσικά στο δέρμα και συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της ενυδάτωσης. Με καθημερινή χρήση, η Hydro Boost ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό, βελτιώνει την ελαστικότητα και μειώνει την εμφάνιση λεπτών γραμμών, χαρίζοντας σφριγηλή και υγιή όψη.