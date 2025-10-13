ΝΕΟ Ενυδατικό Balm Καθαρισμού από το clinéa

Το clinéa, το clean beauty brand που έχει ξεχωρίσει χάρη στον καινοτόμο συνδυασμό φύσης και επιστήμης που χαρακτηρίζει όλες τις συνθέσεις του, υποδέχεται στην best-seller οικογένεια των καθαριστικών προσώπου μια νέα συναρπαστική προσθήκη, το Daily Melt-Off Balm.

Αν έχετε ποτέ ευχηθεί να υπήρχε ένα προϊόν τόσο αποτελεσματικό που να τα κάνει όλα, να αφαιρεί στη στιγμή ρύπους, αντηλιακό, αλλά και το πιο επίμονο και αδιάβροχο μακιγιάζ και ταυτόχρονα να είναι τόσο απαλό και αναζωογονητικό, που να αφήνει ακόμη και την πιο ευαίσθητη επιδερμίδα με μια ανακουφιστική αίσθηση θρέψης και καταπράυνσης, τότε το clinéa έρχεται να κάνει τα #skincaregoals σας πραγματικότητα με αυτό το νέο πρωτοποριακό προϊόν.

Χάρη στην επαναστατική του φόρμουλα το Daily Melt-Off Balm. μεταμορφώνεται κατά την εφαρμογή από θρεπτικό balm σε μεταξένιο έλαιο και στη συνέχεια σε ένα απαλό καθαριστικό γαλάκτωμα που «λιώνει» και απομακρύνει κάθε ίχνος που έχει αφήσει η μέρα στο πρόσωπο μας. Πέρα όμως από απολαυστικό στη χρήση και εξαιρετικά αποτελεσματικό στον καθαρισμό, το νέο balm ξεχωρίζει και για την πολύτιμη φροντίδα που χαρίζουν τα συστατικά του στην επιδερμίδα.

Το έλαιο από καρπούς αμυγδάλου που περιέχει είναι γεμάτο με απαραίτητες βιταμίνες, όπως η Ε, η C και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, καθώς και σημαντικά μέταλλα και ιχνοστοιχεία, που αποδεδειγμένα προσφέρουν καταπραϋντικά και ενυδατικά οφέλη, ανακουφίζοντας άμεσα τους ερεθισμούς και προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση. Την ίδια στιγμή, το έλαιο καρύδας, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε βιταμίνη Ε, έχει αντιγηραντική και αντιοξειδωτική δράση. Ενυδατώνει βαθιά και βελτιώνει την ελαστικότητα, αφήνοντας την επιδερμίδα εξαιρετικά απαλή, λεία και φωτεινή.

Πρωταγωνιστής, φυσικά, και σε αυτό το προϊόν clinéa είναι το αποκλειστικό σύμπλοκο 4 Balance Boosters. Συνδυάζοντας βιο-ινουλίνη από μπλε αγαύη, υαλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού βάρους και εκχύλισμα κομπούχας, το πατενταρισμένο 4Β συμβάλλει στην προστασία των 4 κρίσιμων πυλώνων ισορροπίας του δέρματος (μικροβίωμα, pH, δερματικός φραγμός και κυτταρική επικοινωνία) εξασφαλίζοντάς μας πριν απ’ όλα μια καθόλα υγιή επιδερμίδα.

Έπειτα από την πρώτη κιόλας εφαρμογή θα ανυπομονείτε να φτάσει αυτή η ώρα της ημέρας που θα το χρησιμοποιήσετε ξανά και θα νιώσετε αυτήν την ακαταμάχητη αίσθηση ανανέωσης και φροντίδας στην επιδερμίδα σας!

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πείτε αντίο στα σημάδια της ημέρας και ‘ξαναγεμίστε’ την επιδερμίδα σας με ό,τι της κάνει καλό. Εφαρμόστε το Daily Melt-Off Balm με καθαρά στεγνά χέρια σε στεγνή επιδερμίδα, κάνοντας απαλό μασάζ σε πρόσωπο, μάτια και χείλη και δείτε το να μετατρέπεται σε βελούδινο έλαιο με τη θερμοκρασία του σώματος. Συνεχίστε προσθέτοντας λίγο χλιαρό νερό και η υφή του μεταμορφώνεται ξανά, αυτή τη φορά σε ενυδατικό γαλάκτωμα. Ξεβγάλτε με άφθονο νερό και κάντε το ultimate challenge: Χρησιμοποιήστε μια λευκή πετσέτα, για να στεγνώσετε το πρόσωπό σας μετά την χρήση του. Πάμε στοίχημα ότι η πετσέτα θα παραμείνει ολόλευκη. Τέλος πια στις βρώμικες πετσέτες με τα υπολείμματα μάσκαρας και make-up!

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

-Αφαιρεί το μακιγιάζ και τους ρύπους, 96%*

-Αφαιρεί το αντιηλιακό, 92%*

-Αφήνει την επιδερμίδα με αίσθηση απαλότητας, άνεσης και θρέψης, 96%*

*Αυτό-αξιολόγηση υπό την επίβλεψη δερματολόγου

Τα προϊόντα clinéa διατίθενται στα φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα καλλυντικών.