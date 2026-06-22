Νέα Syoss Intense Glaze: Glossy, λαμπερά μαλλιά κάθε μέρα, σαν να βγήκατε από το κομμωτήριο

BEAUTY
22/06/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 22.06.2026 - 17:43)
Νέα Syoss Intense Glaze: Glossy, λαμπερά μαλλιά κάθε μέρα, σαν να βγήκατε από το κομμωτήριο
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Εκτυφλωτική λάμψη, έλεγχος του φριζαρίσματος και προστασία από τη φθορά με τη νέα σειρά περιποίησης μαλλιών Syoss Intense Glaze.

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Glossy, λαμπερά μαλλιά χωρίς κομμωτήριο; Τώρα γίνεται! Με τη νέα σειρά περιποίησης μαλλιών Syoss Intense Glaze, απολαμβάνετε μαλλιά με εκθαμβωτική λάμψη, λεία όψη και μεταξένια απαλότητα – κάθε μέρα. 

Το Syoss, ένα brand συνώνυμο με τις επαγγελματικές λύσεις περιποίησης μαλλιών για περισσότερα από 45 χρόνια, εμπνέεται από το επαγγελματικό lamination effect του κομμωτηρίου και αναβαθμίζει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σας στο σπίτι. Ξεκινώντας με το Σαμπουάν Εντατικής Περιποίησης και το Deep Conditioner, σε συνδυασμό με το νέο Lamination Treatment και το Serum υψηλής συγκέντρωσης, η νέα σειρά Syoss Intense Glaze προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα lamination σε όλο το μήκος της τρίχας, ενδυναμώνοντας τις άκρες και λειαίνοντας την επιφάνειά της, για μαλλιά που δείχνουν ορατά πιο υγιή και λαμπερά.

Νέα Syoss Intense Glaze: Glossy, λαμπερά μαλλιά κάθε μέρα, σαν να βγήκατε από το κομμωτήριο

Η καινοτόμος σύνθεση της σειράς Syoss Intense Glaze, ενισχυμένη με Silicium Shine Complex με κερατίνη και σουκινικό οξύ, συμβάλλει στην προστασία των μαλλιών από τη φθορά και βοηθά στον αποτελεσματικό έλεγχο του φριζαρίσματος. Το αποτέλεσμα είναι εκτυφλωτικό: Μαλλιά πιο υγιή στην όψη, πιο λαμπερά και πιο απαλά, με ένα glossy finish που διαρκεί!

Νέα Syoss Intense Glaze: Glossy, λαμπερά μαλλιά κάθε μέρα, σαν να βγήκατε από το κομμωτήριο

Η σειρά Syoss Intense Glaze ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες περιποίησης των μαλλιών, προσφέροντας επαγγελματική ποιότητα και μεταξένιο αποτέλεσμα από την άνεση του σπιτιού. Η καθημερινή φροντίδα των μαλλιών σας αναβαθμίζεται για glossy μαλλιά που ξεχωρίζουν.

Αφεθείτε στην επαγγελματική φροντίδα του Syoss Intense Glaze για μαλλιά μεταξένια και λαμπερά κάθε μέρα.

 

 

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