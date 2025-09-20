Νεα limited συλλογή get the glaze! Από την Essence

Άσε στην άκρη τα matte & minimal – ήρθε η ώρα για glaze!

Η νέα limited συλλογή get the glaze! από την essence φέρνει γλυκιές, λαχταριστές δόσεις λάμψης σε κάθε makeup στιγμή.

Φαντάσου την αίσθηση ενός φρεσκοψημένου γλυκού αλλά για το πρόσωπό σου: υφές που λιώνουν σαν βούτυρο, κρεμώδειςφόρμουλες που αγκαλιάζουν την επιδερμίδα και ένα glossy τελείωμα που δεν κολλάει, μόνο… σε μαγεύει.

Ανάμεσα στα highlights της συλλογής:

μια whipped lip mask με άρωμα βανίλιας,

ένα swirl blush που θυμίζει soft-serve παγωτό,

και freckle tattoos σε χρυσό, ροζ-χρυσό και ασημί για εκείνη την έξτρα γλυκιά λάμψη.

Ακόμα και η θήκη για το sponge είναι… treat: κομψή, έξυπνη και ιδανική για ταξίδια, με breathable σχεδιασμό και συρόμενο καπάκι για να διατηρεί το peanut-shaped εργαλείο σου φρέσκο,όπου κι αν βρίσκεσαι.

get the glaze! whipped lip mask

Βελούδινη, ανάλαφρη υφή swirl που απορροφάται

άμεσα

άμεσα Θρεπτική σύνθεση με έλαια και βούτυρο κακάο

Λαχταριστό γλυκό άρωμα βανίλιας

get the glaze! lip cream

Υφή σε swirl berry και ροζ για διακριτική, λαμπερή όψη με μια νότα

χρώματος

χρώματος Εμπλουτισμένο με διακριτικό άρωμα βανίλιας

Σωληνάριο με ενσωματωμένο απλικατέρ για εύκολη εφαρμογή

get the glaze! lip glaze stick

Συμπαγής, θρεπτική σύνθεση

Ελαφρύ άρωμα βανίλιας

Φυσικό τελείωμα σε nude απόχρωση με απαλή λάμψη

get the glaze! baked highlighter

Baked highlighter

Γυαλιστερή σύνθεση που αντανακλά το φως

Μέτρια κάλυψη με λαμπερό τελείωμα

get the glaze! swirl creamy blush

Διασκεδαστικό swirl design σε δύο λαχταριστές berry αποχρώσεις

Κρεμώδης υφή, χτίζεται εύκολα και απλώνεται ομοιόμορφα

Μέτρια κάλυψη για ροδαλή, φρέσκια όψη

get the glaze! freckle tattoos

3 shimmer tattoo sheets σε ροζ-χρυσό, χρυσό και ασημί

Φυσικό αποτέλεσμα, σταθερή εφαρμογή και εύκολη χρήση

Χαρίζει άμεσα λαμπερή και εκφραστική όψη στο πρόσωπο

get the glaze! makeup sponge & case