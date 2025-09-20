The Issue
Now Reading
Νεα limited συλλογή get the glaze! Από την Essence
The Issue
The Issue

Νεα limited συλλογή get the glaze! Από την Essence

Avatar photo
by
20 Σεπτεμβρίου, 2025
Νεα limited συλλογή get the glaze! Από την Essence
Avatar photo

Προσοχή: Υπάρχει κίνδυνος λιγούρας – για lip gloss και γλυκάκια.

Άσε στην άκρη τα matte & minimal – ήρθε η ώρα για glaze!
Η νέα limited συλλογή get the glaze! από την essence φέρνει γλυκιές, λαχταριστές δόσεις λάμψης σε κάθε makeup στιγμή.
Φαντάσου την αίσθηση ενός φρεσκοψημένου γλυκού αλλά για το πρόσωπό σου: υφές που λιώνουν σαν βούτυρο, κρεμώδειςφόρμουλες που αγκαλιάζουν την επιδερμίδα και ένα glossy τελείωμα που δεν κολλάει, μόνο… σε μαγεύει.
Ανάμεσα στα highlights της συλλογής:

  • μια whipped lip mask με άρωμα βανίλιας,
  • ένα swirl blush που θυμίζει soft-serve παγωτό,
  • και freckle tattoos σε χρυσό, ροζ-χρυσό και ασημί για εκείνη την έξτρα γλυκιά λάμψη.

Ακόμα και η θήκη για το sponge είναι… treat: κομψή, έξυπνη και ιδανική για ταξίδια, με breathable σχεδιασμό και συρόμενο καπάκι για να διατηρεί το peanut-shaped εργαλείο σου φρέσκο,όπου κι αν βρίσκεσαι.

get the glaze! whipped lip mask

  •  Βελούδινη, ανάλαφρη υφή swirl που απορροφάται
    άμεσα
  •  Θρεπτική σύνθεση με έλαια και βούτυρο κακάο
  •  Λαχταριστό γλυκό άρωμα βανίλιας

 

Νεα limited συλλογή get the glaze! Από την Essence

 

get the glaze! lip cream

  • Υφή σε swirl berry και ροζ για διακριτική, λαμπερή όψη με μια νότα
    χρώματος
  • Εμπλουτισμένο με διακριτικό άρωμα βανίλιας
  • Σωληνάριο με ενσωματωμένο απλικατέρ για εύκολη εφαρμογή

 

Νεα limited συλλογή get the glaze! Από την Essence

 

get the glaze! lip glaze stick

  •  Συμπαγής, θρεπτική σύνθεση
  •  Ελαφρύ άρωμα βανίλιας
  • Φυσικό τελείωμα σε nude απόχρωση με απαλή λάμψη

 

Νεα limited συλλογή get the glaze! Από την Essence

 

get the glaze! baked highlighter

  • Baked highlighter
  • Γυαλιστερή σύνθεση που αντανακλά το φως
  • Μέτρια κάλυψη με λαμπερό τελείωμα

 

Νεα limited συλλογή get the glaze! Από την Essence

 

get the glaze! swirl creamy blush

  •  Διασκεδαστικό swirl design σε δύο λαχταριστές berry αποχρώσεις
  •  Κρεμώδης υφή, χτίζεται εύκολα και απλώνεται ομοιόμορφα
  •  Μέτρια κάλυψη για ροδαλή, φρέσκια όψη

 

Νεα limited συλλογή get the glaze! Από την Essence

 

get the glaze! freckle tattoos

  • 3 shimmer tattoo sheets σε ροζ-χρυσό, χρυσό και ασημί
  • Φυσικό αποτέλεσμα, σταθερή εφαρμογή και εύκολη χρήση
  • Χαρίζει άμεσα λαμπερή και εκφραστική όψη στο πρόσωπο

 

Νεα limited συλλογή get the glaze! Από την Essence

 

get the glaze! makeup sponge & case

  • Σφουγγαράκι σε σχήμα φιστικιού για ομοιόμορφη εφαρμογή χωρίς γραμμές
  • Ιδανικό για υγρές και κρεμώδεις υφές όπως foundation ή ρουζ
  • Περιλαμβάνει αεριζόμενη θήκη με συρόμενο καπάκι για εύκολη αποθήκευση

 

Νεα limited συλλογή get the glaze! Από την Essence

Tags



Ακολούθησε το TheIssue.gr στο Google News και μάθε πρώτη όλα τα νέα!


The Issue
Site Footer
Dnews
theissue.gr

Site Footer

Copyright © 2022 – 2025 TheIssue.gr • All Rights Reserved.

Developed by Nuevvo