Montblanc Explorer Extreme: Ξεκινώντας μια Έντονη Νέα Περιπέτεια

Η σειρά αρωμάτων Montblanc Explorer, η πιο επιτυχημένη του πολυτελούς Οίκου, εκφράζει το πνεύμα της περιπέτειας και τα εξαιρετικά περιβάλλοντα στα οποία οι εξερευνητές ανθούν. Κάθε άρωμα Explorer αποτυπώνει μια διαφορετική πτυχή της εξερεύνησης και της περιπέτειας, καθώς και τα φυσικά θαύματα και τοπία που οι εξερευνητές αναλαμβάνουν να ανακαλύψουν. Με τη νέα προσθήκη της σειράς, το Montblanc Explorer Extreme προσκαλεί τους καθημερινούς εξερευνητές να ανακαλύψουν μερικές από τις πιο απομακρυσμένες και μακρινές περιοχές, μέσα από ένα άρωμα με ξυλώδεις, κεχριμπαρένιες και δερμάτινες νότες που αποτυπώνει ακόμα πιο έντονα τον ενθουσιασμό της εξερεύνησης.

Απελευθερώνοντας όλη την ένταση του πνεύματος της περιπέτειας.

Η ακραία φύση της εξερεύνησης αποκαλύπτεται στα πιο τραχιά και ξηρά μέρη του κόσμου, όπως η έρημος της AlUla στη Σαουδική Αραβία με τα εντυπωσιακά της βουνά από ψαμμίτη και τους ατελείωτους αμμόλοφους. Αυτά τα απομακρυσμένα μέρη προσφέρουν μια ακόμη πρόκληση για τους πιο τολμηρούς εξερευνητές, εκείνους που οδηγούνται από το ατρόμητο πνεύμα της εξερεύνησης που ενσωματώνεται σε αυτό το έντονο άρωμα.

Ως το πρώτο Parfum της σειράς, αυτή η νέα εκδοχή αποτελεί φόρο τιμής στο αρχικό Explorer Eau de Parfum με μια πιο έντονη σύνθεση για μια βαθύτερη οσφρητική εμπειρία. Το άρωμα ανοίγει με τις φρέσκες πράσινες νότες κορυφής από περγαμόντο σε συνδυασμό με φασκόμηλο που αντιπροσωπεύουν τη ζωντάνια και τη δύναμη του ατρόμητου εξερευνητή. Το μυστήριο του πατσουλί συναντά μια σαγηνευτική νότα Ambrofix™ για να δημιουργήσει την υπνωτική καρδιά του αρώματος που παραπέμπει στις μακρινές χώρες που εξερευνά ο άνδρας Explorer. Η βάση του αρώματος κυριαρχείται από την ξυλώδη αισθησιακή ζεστασιά του ζεστού κεχριμπαριού και τη δύναμη των δερμάτινων τόνων, σε συνδυασμό με τις κομψές πτυχές του βετιβέρ δημιουργώντας ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα σε αυτήν την οσφρητική περιπέτεια.

«Το Explorer Extreme ενσαρκώνει την πεμπτουσία της σύγχρονης αρρενωπότητας, μια μαγευτική ένωση έντασης και κομψότητας που προσκαλεί τον άνδρα Explorer να ξεπεράσει νέα όρια και να κατακτήσει καινούριους ορίζοντες. Η υπογραφή Explorer φτάνει σε ένα εντελώς νέο επίπεδο έντασης σε αυτή την extreme εκδοχή με ζεστές νότες κεχριμπαριού και δερμάτινες νότες», εξηγούν οι αρωματοποιοί Jordi Fernandez και Antoine Maisondieu, δημιουργοί του τελευταίου αρώματος Montblanc Explorer.

Σχεδιασμός για τις πιο Extreme συνθήκες.

Το ίδιο το άρωμα μοιράζεται το όνομά του με μία από τις χαρακτηριστικές συλλογές δερμάτινων ειδών του Οίκου Montblanc: τη συλλογή Montblanc Extreme 3.0, που έχει σχεδιαστεί για καθημερινά ταξίδια και περιπέτειες. Το χαρακτηριστικό ανάγλυφο μοτίβο της συλλογής που εκφράζει τη σύγχρονη και δυναμική αισθητική καλύπτει το εξωτερικό του γυάλινου μπουκαλιού του αρώματος, το οποίο ολοκληρώνεται με ένα γυαλιστερό μαύρο καπάκι.

Το έμβλημα του Οίκου Montblanc που κοσμεί το μπροστινό μέρος του μπουκαλιού αποτελεί φόρο τιμής στη δέσμευση της Maison για κομψότητα, άριστης ποιότητας υλικά και την κορυφαία ευρωπαϊκή τεχνογνωσία. Αυτή η δεξιοτεχνία αναδεικνύεται με ένα μπουκάλι που παράγεται και συναρμολογείται στο εξειδικευμένο εργαστήριο Pelleteria της Montblanc στη Φλωρεντία της Ιταλίας, με έμβλημα κατασκευασμένο στη Γερμανία και η διαδικασία τελικής διαμόρφωσης του προϊόντος ολοκληρώνεται στη Γαλλία. Το μπουκάλι, κατασκευασμένο από γυαλί βαμμένο εξ ολοκλήρου μαύρο, ενσαρκώνει ακόμη περισσότερο την ένταση του αρώματος και προστατεύεται από μια αναδιπλούμενη ματ μαύρη θήκη με το αποκλειστικό δερμάτινο μοτίβο Montblanc Extreme, ενισχυμένο με το όνομα του αρώματος σε χρυσά γράμματα.

Μια νέα καμπάνια και μια νέα περιπέτεια πιο extreme από ποτέ.

Σε μια καμπάνια που γιορτάζει το πνεύμα της εξερεύνησης μέσα από θεαματικά άγρια τοπία, ο άνδρας Explorer συνεχίζει το ταξίδι της περιπέτειας και της ανακάλυψης, εισερχόμενος σε έναν νέο κόσμο, ένα εντυπωσιακό τοπίο με ατελείωτα ξηρά βουνά που αναδύονται από την απέραντη έρημο της AlUla, ένα φυσικό θαύμα της Αραβίας. Στην αναζήτησή του για ελευθερία και ενθουσιασμό, αυτός ο σύγχρονος ήρωας, που ενσαρκώνεται από τον Αμερικανό ηθοποιό, μοντέλο και μουσικό Justice Joslin, ανεβαίνει στους βραχώδεις σχηματισμούς, με κάθε βήμα του να αποτυπώνει την επιθυμία του να υπερβεί τα όριά του. Αφού χαράξει την πορεία της φιλόδοξης εξερεύνησής του με το Montblanc Meisterstück, ανεβαίνει ψηλότερα για να αντικρίσει έναν ατελείωτο ορίζοντα σύμβολο μιας νέας κατάκτησης.

Το Montblanc Explorer Extreme είναι το μόνο και πρώτο parfum σε μια σειρά eau de parfum που περιλαμβάνει το Montblanc Explorer και το Montblanc Explorer Platinum.